Zwischen Romantik, Regeln und Reinfall: Leben im Tiny House (Video)

Teile die Wahrheit!

Ob im Bauwagen oder im kleinen Modulhaus – so manche träumen vom Leben in einem Tiny House. Doch auf dem Weg dorthin gibt es einige Hürden: viel Bürokratie – aber auch Betrüger, die Käufer über den Tisch ziehen wollen.

Sich aufs Wesentliche beschränken, Ballast loswerden und naturnah leben: So geht der romantische Traum vom Wohnen im Tiny House.

Ein Konzept, das in Zeiten hoher Mieten und teurer Bau- und Grundstückspreise verlockend klingt. Für Antje Wolf aus Fürth ist der Traum jedoch wie eine Seifenblase zerplatzt – und sie ist kein Einzelfall.

Vom Traum zum Albtraum

2023 findet Antje Wolf ihr Tiny House im Internet: 25 Quadratmeter für rund 55.000 Euro. Auch der Anbieter scheint top bewertet.

Sie kauft das Häuschen und schafft sich bei Coburg ihr kleines Idyll. Doch schon nach ein paar Monaten treten Probleme auf. Durch das Dach dringt Wasser ein.

Am Haus gehen die Bretter auseinander und Schimmel macht sich breit. Antje Wolf zieht wieder aus. „Die ersten Monate sind nur Tränen geflossen. Es hat mir richtig weh getan“, sagt Antje Wolf.

Nun kämpft sie vor Gericht um ihr Geld.

Boomender Tiny-House-Markt lockt Betrüger an

Im Netz gebe es viele unseriöse Angebote, warnt Zimmerermeister Dieter Balazs, der auf den Bau der kleinen Häuser spezialisiert ist.

Er beobachtet die Konkurrenz auf dem boomenden Markt. Dabei hat er festgestellt, dass Angebote aus dem Ausland oft nicht den Anforderungen in Deutschland entsprechen, zum Beispiel, wenn es um die Dämmung geht.

300x250

Auch würden zum Teil Materialien verwendet, die in Deutschland nicht zugelassen sind. „Doch der Laie hat keine Chance, das zu erkennen. Der wird von schönen Bildern geblendet“, so Balazs.

Er empfiehlt Tiny-House-Interessenten, sich vor dem Kauf Hilfe bei einem Fachmann zu holen.

Tiny-House-Traum trifft auf Bürokratie

300x250 boxone

Der Hauskauf ist nicht die einzige Hürde. Viele haben die Vorstellung, ein Tiny House lasse sich einfach auf die grüne Wiese stellen – und fertig.

Doch das ist in Deutschland nicht möglich. Wer dauerhaft darin leben will, für den gelten dieselben Regeln wie beim Bau eines Einfamilienhauses. Es braucht Anschluss an Straße, Wasser und Kanalisation.