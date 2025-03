Ablenkungsmanöver: Das größte Geheimnis von Brigitte Macron ist nicht, ob sie eine Frau, ein Mann oder ein Transgender ist! (Video)

Aber wir verfehlen wieder den Punkt. Also, Freunde, wenn Sie bereit sind, mir bei dieser kleinen Untersuchung zu folgen, beginnen wir mit einigen Erinnerungen an den Status von First Lady Brigitte Macron. Hier gibt es bereits einige Unklarheiten. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es in Frankreich den Status einer First Lady nicht gibt. Wir haben es zusammen mit McDonald’s und anderem Unsinn aus Amerika importiert und versucht, einen Status zu schaffen, der dem der First Lady entspricht, die es in den USA seit 1978 offiziell gibt.