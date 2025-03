Anti-Schwerkraft: Die Offenlegung geheimer Technologie könnte die Welt verändern

Titelbild: Künstlerische Darstellung eines fiktiven Anti-Schwerkraftfahrzeugs.

Laut Dr. Steven Greer wird sich bald eine Gruppe von Whistleblowern zu Wort melden und hochentwickelte Technologien enthüllen, die im Rahmen von Black-Budget-Projekten entwickelt wurden, an denen sie beteiligt waren. Greer fordert Trump und andere führende Politiker auf, den Einsatz geheimer Waffentechnologien einzuschränken. Von Ella Ster

Dieselbe Technologie kann auch zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden, etwa durch die Einführung kostenloser, wirklich nachhaltiger Energie. Laut Greer wird dies zu einer neuen Welt führen, die auf Überfluss und Weltfrieden basiert.

Dr. Steven Greer, ein ehemaliger Notarzt, ist seit 34 Jahren am Disclosure Project beteiligt, das sich mit Außerirdischen, UFOs und Black-Budget-Projekten beschäftigt.

Am 15. Januar 2025 startete er eine Podcast-Serie, um die Menschheit über die Entwicklungen rund um diese Themen zu informieren. Der Anstoß zu dieser Videoserie kam von einer Gruppe hochrangiger Geheimdienst-, Militär- und Unternehmensvertreter, die ihre Geschichten über illegale Geheimprojekte, die jetzt gegen die Menschheit eingesetzt werden, öffentlich machen möchten.

Dazu gehören Menschen, die Jahre damit verbracht haben, durch Reverse Engineering abgestürzter UFOs fortschrittliche Technologien zu entwickeln. (Freie Energie: Unterdrückte Geschichte und Hochtechnologie – von Keely, Bedini bis Tesla)

Greer setzte sich bei der Trump-Administration für eine Gesetzgebung ein

Dr. Steven Greer sagt, er habe in den vergangenen Monaten in engem Kontakt mit hochrangigen Beamten der Trump-Regierung gestanden und setze sich für neue Gesetze ein, um den Einsatz hochentwickelter Waffentechnologie gegen die Menschheit und außerirdische Fahrzeuge im Weltraum einzuschränken.

Er verspürt die dringende Notwendigkeit, die Fähigkeiten dieser kriminellen, illegalen Organisationen zu neutralisieren. „Sie stellen eine Bedrohung für die nationale und globale Sicherheit dar“, sagte Greer.

Er betrachtet dies daher als ein globales Sicherheitsproblem. „Ich denke, wir müssen als Weltgemeinschaft zusammenkommen und einen globalen Vertrag schließen, um zu verhindern, dass diese Technologien als Waffen eingesetzt werden, und um zu verhindern, dass wir diese Waffen in den Weltraum schicken.“

Die Gruppe, die die Informationen über diese geheimen Projekte und Technologien geheim halten will, zielt darauf ab, die Weltbevölkerung zu kontrollieren. Sie wollen die Kontrolle aufrechterhalten, indem sie Angst verbreiten und endlose Kriege führen.

Darüber hinaus geht es ihnen vor allem darum, die Kontrolle über den Energiesektor zu behalten und haben ein Interesse daran, dass Informationen über fortschrittliche Energieformen nicht an die Öffentlichkeit gelangen, weil sie sonst ihre Machtposition und Einnahmequelle verlieren würden.

Die an Geheimhaltung Interessierten wollen allenfalls einen Teil der Wahrheit preisgeben und betonen vor allem eine angebliche außerirdische Bedrohung.

Seit Jahren kursieren Gerüchte, dass der Tiefe Staat versuche, mithilfe der holografischen Blue-Beam-Technologie eine Alien-Invasion vorzutäuschen, was als Vorwand dienen solle, um eine dystopische, totalitäre Weltregierung zu bilden und die sogenannte Bedrohung abzuwehren.

„Derzeit befindet sich die Technologie in den Händen einiger sehr korrupter Leute. Aber derzeit vollzieht sich eine gewaltige Welle des Wandels, die die Möglichkeit bietet, diese Technologien und die illegalen, geheimen Projekte, die es seit den 1950er Jahren gibt, ans Licht zu bringen“, sagt Greer hoffnungsvoll.

Die Aufdeckung dieser illegalen Black-Budget-Projekte erfordert auch die Offenlegung hochentwickelter Technologien. Hierzu zählen etwa die Anti-Schwerkraft-Technologie und die Nullpunktenergie, welche Energie aus dem Quantenfeld gewinnt. Diese Technologie könnte zu einem enormen Fortschritt für die Menschheit beitragen.

Wenn es uns gelingt, wirklich nachhaltige und unerschöpfliche freie Energie zu nutzen, wird die Armut innerhalb von 20 Jahren beseitigt sein, glaubt Greer.

Dies wäre für die gesamte Menschheit ein gewaltiger Schritt nach vorne. Die Vereinigten Staaten würden dabei die Führung übernehmen, da wir die größte Militär- und Wirtschaftsmacht auf dem Planeten sind. Dr. Steven Greer

Dies bietet neue Möglichkeiten zur Schaffung einer friedlichen und wohlhabenden Welt mit äußerst fortschrittlichen Technologien, auch im Gesundheitswesen und bei Umweltproblemen. Laut Greer gibt es innerhalb der illegalen, geheimen Projekte mittlerweile genügend Menschen, die sich zu erkennen geben wollen und nach einem Weg suchen, dies zu tun.

Viele Whistleblower und Überläufer, die für diese illegalen, geheimen Projekte und Organisationen gearbeitet hatten, fanden erst Jahre später heraus, dass sie verfassungswidrig und illegal waren.

Ab diesem Zeitpunkt ist ihnen ein Ausstieg ohne Lebensgefahr nicht mehr möglich. Mit einem Briefing-Dossier versucht Greer die neue Regierung davon zu überzeugen, Gesetze einzuführen, die dies ermöglichen und den betroffenen Menschen Amnestie gewähren.

Steven Greer-Podcast-Serie

Irma Schiffers hat diese Videoserie auf Niederländisch untertitelt. Unten finden Sie Teil eins der Serie.

Es wird behauptet, dass auch die US Air Force in den 1950er und 1960er Jahren Studien dazu durchgeführt hat. Der ehemalige Oberstleutnant Ansel Talbert schrieb zwei Serien von Zeitungsartikeln, in denen er behauptete, dass die meisten großen Luftfahrtunternehmen in den 1950er Jahren mit der Forschung an Schwerkraftkontrollantrieben begonnen hätten.

Es gibt jedoch keine externe Bestätigung für diese Geschichten, und da sie mitten in der Ära der Politik durch Pressemitteilungen stattfinden , ist nicht klar, wie viel Gewicht diesen Geschichten beigemessen werden sollte.

Es ist bekannt, dass bei der Glenn L. Martin Company , die das Research Institute for Advanced Study gründete, ernsthafte Anstrengungen unternommen wurden.

Große Zeitungen veröffentlichten den Vertrag, der zwischen dem theoretischen Physiker Burkhard Heim und der Glenn L. Martin Company geschlossen worden war. Ein weiterer Versuch im privaten Sektor, das Verständnis der Gravitation zu verbessern, war die Gründung des Institute for Field Physics der University of North Carolina in Chapel Hill im Jahr 1956 durch den Treuhänder der Gravity Research Foundation, Agnew H. Bahnson .

Die militärische Unterstützung für Antigravitationsprojekte wurde durch den Mansfield Amendment von 1973 beendet, der die Ausgaben des Verteidigungsministeriums auf Bereiche der wissenschaftlichen Forschung mit expliziten militärischen Anwendungen beschränkte. Der Mansfield Amendment wurde speziell verabschiedet, um lang laufende Projekte zu beenden, die keine Ergebnisse brachten.

Im Jahr 1921, als er noch zur High School ging , stellte Thomas Townsend Brown fest, dass eine Hochspannungs- Coolidge-Röhre ihre Masse je nach Ausrichtung auf einer Waage zu ändern schien. In den 1920er Jahren entwickelte Brown daraus Geräte, die Hochspannungen mit Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante kombinierten (im Wesentlichen große Kondensatoren ); er nannte ein solches Gerät einen „Gravitator“.

Brown behauptete gegenüber Beobachtern und in den Medien, dass seine Experimente Anti-Schwerkrafteffekte zeigten. Brown setzte seine Arbeit fort und produzierte in den folgenden Jahren eine Reihe von Hochspannungsgeräten, um seine Ideen an Flugzeughersteller und das Militär zu verkaufen.

In Verbindung mit seinen Geräten prägte er die Namen Biefeld-Brown-Effekt und Elektrogravitik . Brown testete seine asymmetrischen Kondensatorgeräte im Vakuum und zeigte damit angeblich, dass es sich nicht um einen bodenständigeren elektrohydrodynamischen Effekt handelte, der durch einen Hochspannungsionenfluss in der Luft erzeugt wurde.

Elektrogravitik ist ein beliebtes Thema in der Ufologie , der Antigravitation und der freien Energie . Auch bei Verschwörungstheoretikern der Regierung und auf entsprechenden Websites sowie in Büchern und Veröffentlichungen wird behauptet, die Technologie sei Anfang der 1960er Jahre streng geheim geworden und werde zur Energieversorgung von UFOs und des B-2-Bombers verwendet . Im Internet gibt es außerdem Untersuchungen und Videos, die angeblich zeigen, dass Kondensatorgeräte im Lifter-Stil im Vakuum arbeiten und daher ihren Antrieb nicht durch Ionendrift oder in der Luft erzeugten Ionenwind erhalten. Weiterführende Studien zu Browns Arbeit und anderen Behauptungen wurden von RL Talley in einer Studie der US Air Force aus dem Jahr 1990, von dem NASA-Wissenschaftler Jonathan Campbell in einem Experiment aus dem Jahr 2003 und von Martin Tajmar in einer Arbeit aus dem Jahr 2004 durchgeführt . Sie fanden heraus, dass im Vakuum kein Schub beobachtet werden konnte und dass Browns und andere Ionenlifter Schub entlang ihrer Achse erzeugen, unabhängig von der Richtung der Schwerkraft, was mit elektrohydrodynamischen Effekten übereinstimmt. Im Jahr 1992 behauptete der russische Forscher Eugene Podkletnov , bei Experimenten mit Supraleitern entdeckt zu haben , dass ein schnell rotierender Supraleiter den Gravitationseffekt verringert. Zahlreiche Studien haben versucht, Podkletnovs Experiment zu reproduzieren, immer mit negativen Ergebnissen. Douglas Torr von der University of Alabama in Huntsville hat in einer Reihe von zwischen 1991 und 1993 veröffentlichten Artikeln vorgeschlagen, wie ein zeitabhängiges Magnetfeld die Spins der Gitterionen in einem Supraleiter dazu bringen könnte, nachweisbare gravitomagnetische und gravitoelektrische Felder zu erzeugen. Im Jahr 1999 erschien eine gewisse Miss Li in Popular Mechanics und behauptete, einen funktionierenden Prototyp konstruiert zu haben , um das zu erzeugen, was sie als „Wechselstrom-Schwerkraft" beschrieb. Es wurden keine weiteren Beweise für die Existenz dieses Prototyps vorgelegt. Douglas Torr und Timir Datta waren an der Entwicklung eines „Schwerkraftgenerators" an der University of South Carolina beteiligt . Einem durchgesickerten Dokument des Office of Technology Transfer der University of South Carolina zufolge, das dem Wired -Reporter Charles Platt 1998 bestätigt wurde, würde das Gerät einen „Kraftstrahl" in jede gewünschte Richtung erzeugen, und die Universität plante, dieses Gerät zu patentieren und zu lizenzieren. Weitere Informationen über dieses universitäre Forschungsprojekt oder das Gerät „Schwerkraftgenerator" wurden nie veröffentlicht. Offenlegungsprojekt Dr. Seit den 1990er Jahren wird Steven Greer damit beauftragt, hochrangige Pentagonbeamte und Politiker – darunter mehrere Präsidenten wie Bill Clinton und Donald Trump – über das Thema Außerirdische und geheime Weltraumprojekte zu informieren. Diese „Black Budget"-Projekte laufen seit den 1950er Jahren ohne Kontrolle durch den Kongress oder den Präsidenten. Seit Ende der 1990er Jahre sammelt Greer eidesstattliche Aussagen von Informanten und Überläufern dieser geheimen, nicht finanzierten Projekte, von denen viele auf Film festgehalten wurden. Mittlerweile hat er mit mehr als 750 Whistleblowern gesprochen. Viele hochrangige Beamte haben ihre Namen genannt. Bei denjenigen, die Vertraulichkeit wünschten, wurden die Namen geschwärzt und durch einen fünfstelligen Code ersetzt. Darüber hinaus hat er ein Archiv mit Briefing-Papieren, Korrespondenzen, Pressemitteilungen und freigegebenen Regierungsdokumenten zum Thema Außerirdische und ihre Technologien erstellt, die er im Rahmen des Freedom of Information Act (das US-Äquivalent einer WOO-Anfrage) erhalten hat. Im April 2001 hielt Greer im National Press Club in Washington DC eine Pressekonferenz über sein Disclosure Project ab. Dieses Ereignis wurde mittlerweile von 800 Millionen Menschen weltweit gesehen. Gleichzeitig war es ein Aufruf zum Handeln für die Kongressabgeordneten und ein Plädoyer dafür, dass sich mehr Whistleblower zu Wort melden. Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 03.03.2025

