Dem deutschen Wähler geht es noch zu gut oder er trägt die Scheuklappen fest am Kopf

Oberflächlich betrachtet ist das Ergebnis dieser BTW enttäuschend. Es ermöglicht ein fröhliches „weiter so“ mit den alten Versagern. Genauer betrachtet stellt sich aber heraus, dass die Wähler eine deutliche Ansage gemacht haben. Die absolute Mehrheit liegt im Lager der Konservativen. Von Peter Haisenko

Was unterscheidet eigentlich „unsere Demokratie“ von Demokratie? Ganz einfach: „Unsere Demokratie“ ist keine Demokratie. Das wurde Deutschland von seinem Hegemon in Übersee unüberhörbar mitgeteilt. Eine „Brandmauer“ gegen demokratisch legitimierte Parteien ist undemokratisch. Deutlicher geht es kaum.

Und genau diese Brandmauer ist es, die das Wahlergebnis pervertieren wird. Tatsächlich hat eine absolute Mehrheit entschieden, dass sie den rot-grünen Wahnsinn nicht mehr haben will. So, wie zur letzten Wahl die „GroKo“ unter Merkel abgewählt worden ist. Und jetzt will Merz die nächste „GroKo“ auflegen, die keine mehr ist.

Die hätte aber nur 328 Sitze im Parlament. Die Mehrheit liegt bei 316 Sitzen. Das würde wieder „Zitterabstimmungen“ geben, denn in der CDU gibt es noch immer zu viele Merkel-Jünger und bei diversen Themen wird die SPD ein unsicherer Kompagnon sein. Das kann keine stabile Regierung werden, die auch noch den Wählerwillen respektiert.

Mit der apodiktischen Absage an eine Koalition mit der AfD hat sich Merz in eine bedingungslose Abhängigkeit von der SPD begeben. Mit den Grünen allein geht es nicht. Dem Himmel sei Dank dafür!

Interessant sollte auch sein, dass SPD+Grüne+Linke zusammen nur auf 269 Sitze kommen. Die links-grüne Mischpoke steht klar im Abseits. (Ein gespaltenes Land, ein Kanzlerkandidat der die Wähler verachtet – noch ist Deutschland nicht verloren)

Die asozialen Medien verweigern unisono die wichtigste Rechnung zu präsentieren, die eigentlich an erster Stelle für mögliche oder sogar logische Koalitionsmöglichkeiten stehen müsste. CDU/CSU und AfD würden zusammen eine deutliche Mehrheit von 360 Sitzen repräsentieren.

Wie die „Probeabstimmung“ vor der Wahl gezeigt hat, gibt es bei denen einen breiten Konsens über die Lösung der wichtigsten Themen. Da kann man dann getrost einige abweichende Stimmen der Merkel-Jünger verkraften. Es wäre eine stabile Regierung, die den Wählerwillen respektiert.

Stellen Sie sich doch einmal eine Außenministerin vor, die nicht nur gutes Englisch spricht, sondern auch in Peking in der Landessprache reüssieren kann. Ein Vergleich mit anderen Außenministerinnen verbietet sich, denn er wäre für die nur noch peinlich.

Konservativ gewählt, linke Politik bekommen

Die Wähler haben konservativ entschieden, sollen aber wieder mit den Roten zufrieden sein. Das wird nicht gut gehen. Wenn es überhaupt möglich sein wird, zu einer Einigung für einen Koalitionsvertrag zu kommen.

300x250

Der wird dann mit derart vielen faulen Kompromissen gespickt sein, dass es genauso weiter geht, wie bisher. Es wird sich nichts ändern. Da kommt dann noch das neue Verhältnis Trump-Putin-Ukraine dazu. Merz will bis Ostern seine Regierung stehen haben. Also in knapp zwei Monaten. Bis dahin wird die Welt anders aussehen.

Das Ukraine-Problem wird weitgehend geregelt sein. Das Thema „Taurus-Lieferungen“ wird es nicht mehr geben. Ob Merz bei seinen gewagten Sprüchen dazu damit gerechnet hat? Ob er nur auf die Kacke gehauen hat in dem Bewusstsein, dass es dazu nicht kommen wird? Auch die flotten Sprüche über 700 Milliarden für Kiew werden nur noch Makulatur sein.

Das heißt, die gesamte Außenpolitik der BRD und der EU wird komplett neu aufgestellt werden müssen. Donald Trump hat schon angedeutet, die Sanktionen gegen Russland zu beenden.

300x250 boxone

Eine Koalition CDU/CSU/SPD wird immer von der AfD abhängig sein. In mehrfacher Hinsicht. Zum einen kann die AfD als Opposition Anträge in den Bundestag einbringen, denen eine Merz-Regierung eigentlich zustimmen würde, es aber nicht kann, weil sie von der AfD kommen.

Zum anderen wird es so sein, dass Merz genau weiß, dass gewisse Gesetzesvorlagen zwar unbedingt notwendig sind, er diese aber nicht einbringen kann, weil sie von der AfD unterstützt werden und ohne diese Unterstützung nicht mehrheitsfähig sind. Merz ist ein Gefangener seiner Brandmauer und kann mit der SPD keine Politik machen, die Deutschland unbedingt braucht, um nicht restlos unterzugehen.