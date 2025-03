Teile die Wahrheit!

Es ist atemberaubend, wie schnell Herr Merz seine Wahlversprechen vergessen hat. Oder das BSW mit Wagenknecht. Ein Blick auf die 1960er Jahre zeigt, dass schon damals die BRD-Politiker ihre Standpunkte gewechselt, geradezu untereinander ausgetauscht haben. Von Peter Haisenko

Nur wer die (wahre) Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Gerade jetzt ist diese Erkenntnis wichtiger denn je.

Ukraine: Nein, der Krieg hat nicht 2022 begonnen. Auch Donald Trump hat erkannt, dass das Morden an der russischsprachigen Bevölkerung spätestens 2014 seinen Anfang hatte. Obwohl damals sogar der WDR beklagt hatte, dass Kiews Schergen tausende Menschen im Oblast Donezk ermordet haben, verweigern die EU-Politiker diese Wahrheit und machen weiterhin ihren Kotau vor Selenskij.

Sie haben auch vergessen, dass Selenskij die Wahl gewonnen hatte, weil er Frieden mit Russland versprochen hatte. Diese kollektive Amnesie ist gefährlich für Europa, für den Frieden, den sie offensichtlich nicht wollen.

Viele unserer Leser haben die 1960er Jahre noch erlebt. Aber haben sie in ihrem jugendlichen Alter die damaligen Wechselspiele der Politik wirklich mitbekommen? Ich selbst kann sagen, dass ich mich nur an drei Dinge wirklich erinnern kann. Natürlich an den Kennedy-Mord.

Meine Eltern waren tief betroffen und ich konnte das spüren. Dann war da der Spruch über die Launenhaftigkeit der FDP mit ihrem Granden Erich Mende: „Erich Mende FDP, in die Schüssel und Ade!“ Das dritte war ein Erlebnis mit den „68ern“. Schon damals wurden wir Schüler von Lehrern aufgefordert, gegen die „Notstandsgesetze“ zu demonstrieren. (Grundlagen der multipolaren Weltordnung: Das deutsche Protektorat BRD)

Das haben wir getan. Es war eine Gaudi, wie wir bei schönem Wetter die Straßenbahnen blockiert haben. Ich selbst fand Freude daran, die rote Fahne auf dem Neptunbrunnen im alten Botanischen Garten zu platzieren und die Polizei zu verhöhnen, die nicht wie ich das Wasser des Brunnens durchschreiten wollten.

Ja, es war eine Gaudi. Und die Notstandsgesetze? Ich bezweifle, dass die meisten von uns überhaupt verstanden hatten, worum es da ging. Aber die Lehrer fanden das wichtig.

Wie ich die 68er entlarvte

Dann allerdings ging die Forderung nach Sendezeit im BR durch die Versammlung. Wir machten uns auf den Weg Richtung BR-Gebäude, während wir diese Forderung skandierten.

Der Zufall wollte es so, dass ich in der ersten Reihe neben dem „großen Zampano“ voran marschierte. Etwa auf dem halben Weg fragte ich ihn: „Was wollen wir denn sagen, wenn wir die Sendezeit bekommen?“ Er sah mich an in der Art, wie man einen grenzdebilen ansieht und sagte: „Bist du blöd? Das weiß ich doch nicht! Die Sendezeit kriegen wir sowieso nicht.“

Das war der Moment, als ich zwei schnelle Schritte nach vorn machte und nach links Richtung Bahnhof ging. Mit solchen Spruchbeuteln wollte ich nichts mehr zu tun haben und das hat mein Verhältnis zu dem linken Gesocks bis heute geprägt.

Ansonsten hat mich Politik nicht interessiert und das blieb auch so für etliche Jahre. Ich denke, in diesem Sinn war ich nicht der einzige.

Nichts Neues oder doch?

Vor einigen Monaten gab mir Reinhard Leube das Manuskript seines neuen Werks mit dem Titel: „Ein Komet am Himmel“. Untertitel: Deutschland in den Jahren von 1961 bis 1969. Da dachte ich zunächst: Was will er mir da erzählen? Das habe ich doch selbst erlebt.

Beim Lesen dieses Werks musste ich erkennen, dass ich keine Ahnung hatte, was damals wirklich in der deutschen Politik ablief. Es wurde spannender und immer interessanter. Während dieser Zeit, 1961 bis 1969, war die deutsche Teilung das große Thema. Erinnern Sie sich noch: „Dreigeteilt niemals!“