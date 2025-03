Eindrücke aus der geistigen Welt: Deutschland und eine riesige Wasserbombe (Videos)

Am Tag nach der deutschen Bundestagswahl habe ich aus der geistigen Welt noch folgende Zusatzinfo bekommen: “Die Wahl in Deutschland ist der Beginn einer großen allgemeinen Desillusionierung, einer großen Ent-Täuschung, eines umfassenden Erlösungsprozesses, der zu zahlreichen Auflösungen und Abspaltungen führen wird.”

Ich habe dann noch nachgefragt, ob der Wassertropfen eventuell irgendwann plötzlich platzt, also, ob es eventuell in der Zukunft ein Großereignis geben wird. Die Antwort war: Das steht noch nicht fest. Es kann ein Großereignis geben, es kann aber auch ein länger andauernder Reinigungs- und Auflösungsprozess werden.

Es hängt davon ab, wie sich die Politiker, die Eliten und die Bevölkerung Deutschlands entscheiden werden. Vor ein paar Tagen habe ich dann noch die Info aus der geistigen Welt bekommen, dass das Jahr 2025 für Deutschland ganz wichtig ist. Wenn der aktuelle politische und gesellschaftliche Trend im Laufe 2025 nicht geändert wird, werden die nächsten Jahre für Deutschland wirklich hart werden.

Ein Abstieg Deutschlands ist nicht mehr verhinderbar, aber die Fallhöhe kann noch wesentlich beeinflusst werden. Gegenwärtig sieht es für Deutschland gar nicht gut aus. Ein nicht-inkarnierter Mensch aus der geistigen Welt, der die politische und wirtschaftliche Situation von Ländern beobachtet, verwendete drastische Worte: Wenn sich 2025 in Deutschland politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich nichts Grundsätzliches ändert, wird es in Deutschland einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Totalschaden geben.

Was Österreich betrifft, ist die Situation sehr ähnlich wie in Deutschland, aber die Intensität der Geschehnisse und Prozesse ist im Vergleich zu Deutschland wesentlich geringer. Auch in Österreich ist ein Abstieg nicht mehr verhinderbar, nur die Fallhöhe Österreichs ist viel geringer als in Deutschland.

Die energetische Situation in anderen Ländern

Nachdem ich über Deutschland und über Österreich Wassertropfen bzw. ein Wasserphänomen gesehen habe, wollte ich wissen, ob ich über anderen Ländern bzw. Staaten auch Wasserphänomene wahrnehmen kann. Nachdem ich die energetische Situation einiger Länder analysiert hatte, stellte ich fest, dass sich bestimmte energetische Muster häufen. So habe ich dann weitere 50 Länder aus aller Welt analysiert. Ich habe drei energetische Grundmuster und einige sehr individuelle Energieverhältnisses entdeckt.

Das häufigste beobachtete energetische Grundmuster (ca 20 Länder von ca. 50) ist, dass über dem Land (im rechten Winkel) überkreuzte Holzstäbe schweben, die mehr oder weniger schnell rotieren. Manche Stäbe haben an ihren Enden metallene (Sperr)Spitzen. Die Holzstäbe können braun oder auch grün sein. Über der deutschsprachigen Schweiz sehe ich beispielsweise rotierende Holzstäbe, die teils grün, teils braun und an den Enden abgerundet sind. Über der restlichen Schweiz sehe ich Stäbe, wobei ich nicht erkennen kann, ob die Stäbe aus Holz oder aus Metall sind.

Die Stäbe sind auch an den Enden abgerundet. Aber einige Stäbe weisen Sprünge auf und sind gespalten. Von manchen Stäben fallen Teile herunter.

Ein anderes, häufig beobachtetes Grundmuster (ca. 12 Länder von 50) ist, dass ich über ein Land nur verschiedenfarbige Energieschichten sehe. Das war in den letzten Jahren das übliche energetische Grundmuster. Über Ungarn sehe ich beispielsweise zwei Energieschichten, die obere ist bläulich, die untere gelblich. Es sind aber klare Farben. Die energetische Situation in der Slowakei, in Kroatien und Russland ist der ungarischen Situation sehr sehr ähnlich.

Die energetische Situation von Südtirol ist merkwürdig. Über Südtirol sehe ich ein fahles, gelbes Licht, manchmal wird es etwas klarer, dann wird es wieder nebeliger. Ein fahles Licht ist sehr häufig ein Hinweis, dass etwas faul ist. Da laufen im Hintergrund vermutlich irgendwelche geheim gehaltene Sachen. Die energetische Situation im restlichen Italien ist völlig anders. Dort sehe ich gekreuzte Holzspeere rotieren, die an einem Ende eine metallische Spitze haben.

Ein weiteres energetisches Grundmuster ist gegenwärtig, dass über einem Land gekreuzte metallische Messer, Schwerter, Beile oder sonstige Kriegsutensilien rotieren (ca. 10 von ca. 50 Länder). Diese Dinge können eine sehr scharfe oder auch sehr stumpfe Ausprägung haben. Über den USA sehe ich gegenwärtig viele kleine gekreuzte stumpfe Messer rotieren. Über dem Vereinigen Königreich (vor allem über London bzw. England) rotieren hingegen mittelgroße, sehr scharfe Messer, die auch sehr gefährlich wirkende Messerspitzen haben.

Über Frankreich fliegen gegenwärtig sehr viele, sehr bedrohlich wirkende Wurfsterne, die oft auch als Ninja Stern oder Shuriken bezeichnet werden. Wurfsterne sind nach dem deutschen und österreichischen Waffengesetz verboten. Wer nicht weiß, was Wurfsterne sind und was sie bewirken können, auf Youtube gibt es ein entsprechendes Video (Welchen SCHADEN richten angeschliffene Ninja WURFSTERNE an? – Experiment).

Einige Länder haben eine sehr spezielle energetische Situation. Ein Beispiel dafür ist Japan. Als ich das energetische Bild von Japan gesehen habe, wurde ich sehr betroffen und traurig. Über Japan sah ich gekreuzte Bambusstäbe rotieren, aber die Bambusstäbe wiesen Risse auf, einige waren gespalten und ausgefranst, manche rochen modrig und faul.

Nun ist die Frage, wie diese energetischen Phänomene zu interpretieren sind. Leider hatte ich zuwenig Zeit und zu oft eine schlechte Verbindung zur geistigen Welt, um mich darüber im Detail zu informieren. Aber ich bekam ein paar Hinweise: Die Stäbe sind ähnlich wie die Stäbekarten im Tarot zu interpretieren. Nun bin ich nicht mit Tarot vertraut. Die Stäbe stehen üblicherweise für Kraft und Energie, auch für Anfang. Metallene Gegenstände weisen oft auf das Luftelement (im Tarot aber auch in der Astrologie) hin.

Da geht es dann um mentale Dinge, wie beispielsweise um Gedanken und Ideen. Wenn “Kampfutensilien” vorkommen, deutet dies auf eine Auseinandersetzung, einen Konflikt oder Streit hin. Je gefährlicher eine Kampfutensilie ist, desto intensiver und geführlicher ist die Auseinandersetzung. Die Lage in Frankreich mit den Wurfsternen ist daher also viel gefährlicher und bedrohlicher zu betrachten als in den USA, wo nur kleine, stumpfe Messer in der Luft herumschwirren.

Im zweiten Teil des Berichts werde ich ein paar weitere Details über meine energetische Länder- und Kontinentanalyse beschreiben.

Die Zukunft der USA, der EU und Deutschlands

Die geistige Welt betont immer noch, dass man die ersten 100 Tage der Trump Administration abwarten muss. Trump und sein Team haben den tiefen Staat ziemlich geschwächt, aber es sind noch einige sehr wichtige Themen offen. Vermutlich werden die USA die Ukraine fallen lassen. Aber dann bleiben immer noch der Nahe Osten und China offen.

Wenn sich die USA aus dem Ukrainekonflikt zurückziehen, was aus Sicht der geistigen Welt höchst wahrscheinlich ist, wird in der Folge die Nato und die EU zerfallen und der Euro abstürzen. Aber zuvor müssen die USA noch das Vereinigte Königreich und Frankreich in die Schranken weisen und entmachten.

Aus Sicht der geistigen Welt ist die Wirtschaft das größte Problem der USA. Interessanterweise vertreten meine Kontaktpersonen in der geistigen Welt die Meinung, dass die USA das wirtschaftliche Problem nur mit Unterstützung der BRICS Staaten, vorallem mit Unterstützung Chinas und Russlands, lösen können. Weiters gehen meine Kontaktpersonen in der geistigen Welt davon aus, dass es für die USA mittel- und langfristig sehr günstig wäre, wenn sich Deutschland wieder politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich erholen würde und Deutschland dann die Rolle eines neutralen Vermittlers zwischen den USA und Russland übernehmen könnte.

Das wäre aber nur möglich, wenn das Vereinigte Königreich und Frankreich zuerst entmachtet werden würde. Im zweiten Teil des Beitrags werden ich auf diese Themen genauer eingehen und eine krasse Vision schildern, was in und mit der EU in den nächsten Jahren passieren könnte.

Zentrale Themen des Zeitgeistes

Wie ich schon in früheren Beiträgen erwähnte, sind in der neuen Menschheitsepoche folgende Themen bzw Trends besonders wichtig:

Selbstbestimmung

Kooperation und friedliches Zusammenleben

Bewusstsein

Vom Schein zum Sein

Der Geist und die Materie integrieren sich

Die letzten zwei Punkte “Vom Schein zum Sein” und “Der Geist und die Materie integrieren sich” sind in der nächsten Zeit (von Mitte März 2025 bis vermutlich Ende 2027) besonders wichtig und sollten dabei bei vielen Menschen zu mehr Bewusstsein führen.

Die kosmischen Energien werden immer stärker und sie werden letztlich dazu führen, dass sich der Schein auflöst und für viele Menschen die (politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche) Realität wahrnehmbar wird. Das wird viele Menschen überfordern und sie werden psychische und teilweise auch körperliche Probleme bekommen. Im zweiten Teil des Beitrages werde ich eine Vision schildern, die ich vor ein paar Tagen dazu hatte und die mich erschütterte.

Etwas Astrologie – die kosmische Spalte

Ich habe schon mehrmals erwähnt, dass es eine große Korrelation zwischen den Energien bzw. Energiewellen, die ich wahrnehme, und astrologischen Ereignissen gibt. Und in nächster Zeit gibt es eine ganze Reihe von sehr wichtigen und wirksamen astrologischen Ereignissen. Es fängt diesem März mit einer Mond- und Sonnenfinsternis sowie den Übergang des Planeten Neptun über die kosmische Spalte (also vom Zeichen Fische in das Zeichen Widder) an.

Dann geht auch noch der Saturn im Sommer über die kosmische Spalte. In der Folge werden dann Neptun und Saturn rückläufig, das heißt sich gehen dann nochmals über die kosmische Spalte vom Widder in die Fische und werden dann wieder direktläufig und gehen dann nochmals über die kosmische Spalte. Nicht genug mit dem, auch die Planeten Venus und Merkur sind vor kurzem über die kosmische Spalte marschiert, werden rückläufig und wandern dann nach einiger Zeit wieder über die kosmische Spalte. Das sind sehr seltene und wichtige astrologische Ereignisse.

Ich vermute, dass es eine Reihe von Leserinnen und Lesern gibt, die – so wie ich auch – keine Astrologen sind und denen der Begriff und die Bedeutung der kosmischen Spalten wenig sagt.

Die psychologische Astrologin und diplomierte Lebens- und Sozialberaterin Astrid Hamberger hat am 3. März 2025 das Video “Die mystische Kraft der KOSMISCHEN SPALTE~ Neptun und Saturn gehen in Widder” veröffentlicht, in dem sie auch für Nicht-Astrologen recht verständlich die Bedeutung der kosmischen Spalte erklärt. Im Video erklärt sie unter anderem:

“Mit ein paar Überschriften würde ich sagen, die kosmische Spalte ist ein Seinsprozess, wo es darum geht, etwas zu Ende zu bringen und etwas Neues zu beginnen. Es ist ein Stirb und Werdeprozess, aber nicht im plutonischen Sinn, sondern eher im neptunisch marsischen Sinn. Wir dürfen also in die Hingabe gehen, etwas möglichst sanft und gottbewusst sterben lassen, damit eine neue Kraft, ein neuer Same geboren werden kann. Ja, ich würde also sagen, die kosmische Spalte hat zu tun mit einem Geburtsprozess. Definitiv, und wir wissen, alle Geburtsprozesse haben ihre Herausforderung. Sie sind nicht immer leicht. Wir wissen auch nicht immer in Geburtsprozessen, was kommt denn wirklich auf uns zu und trotzdem spüren wir manchmal, es geht nicht anders. Wir müssen uns auf eine Geburt einlassen.”

“… auf alle Fälle kommen da zwei sehr unterschiedliche Ebenen zusammen, die sich genau in dieser Spalte treffen, nämlich die Fischekraft, wo etwas zu Ende geht und die Widderenergie, wo etwas anfängt. Und in der Spalte liegt dieser ganz besondere Moment, dieser besondere Funke, es ist wirklich der Entstehungsgeist, wo vielleicht die höchste göttliche Schwingung wirkt, die es auch braucht, wenn etwas Neues entsteht…”

“Es kommen auch zwei sehr widersprüchliche Energien zusammen, denn die Fischekraft ist Element Wasser, ist sehr hochschwingend, hochsensibel. Die Fischekraft hat zu tun mit dieser Auflösungsenergie. Ja, die Fischekraft fühlt sich manchmal im Unerlösten so schwach, so hilflos, so ausgeliefert. Die Fischekraft kennt oft eher die Thematik, im Opfer zu sein. Ja, die Fischekraft verliert sich oft in der Sucht, sie verliert sich oft in der Illusion, die Fischekraft ist auch so feinfühlig so hochsensibel, dass sie eine gewisse Form von Realität einfach nicht erträgt und deswegen sich verliert oder auflöst in der eigenen Traumwelt. …”

“In der Widderkraft geht’s um ganz andere Energien. Da wird was Neues geboren, die Widderkraft ist Element Feuer. Da wirkt plötzlich eine Entschlossenheit. Da ergreifen wir selbst die Initiative. Ja, in der Widderkraft geht’s dann plötzlich darum, ein Ziel vor Augen zu haben, in die Willenskraft zu gehen, da wo die Fischekraft vielleicht oft so schwer ist und so überhaupt keine eigene Willensenergie hat, maximal dem höheren Willen folgt, da weiß die Widderkraft sehr wohl, was ihr eigener Wille ist, und sie versucht es auch durchzusetzen. In der Widderkraft wirkt der Mut, ein unglaublicher Mut, ein etwas sehr robustes Widerstandsfähiges, die Widderkraft hat eine sehr sportliche Energie und die Fischekraft hat eine sehr spirituelle Energie …”

“… bestenfalls endet mit Neptun in der Fischekraft auch eine gewisse Massenhypnose, in die wir in die letzten Jahre natürlich aus unterschiedlichen Gründen hineingefallen sind ..”

“Definitiv wird in der kosmischen Spalte immer wieder ein neuer Same gelegt. Es wird etwas Neues geben und etwas Altes darf sterben. Das kann Verhaltensweisen von uns betreffen, das kann Gewohnheiten von uns betreffen, Lebensgewohnheiten, vielleicht Gewohnheiten, wo wir schon lange spüren, das tut uns schon lange nicht mehr gut.”

“… jetzt noch ein paar Gedanken zu den Planeten die da jetzt weiterwandern. Neptun wandert das erste Mal am 30 März weiter über die kosmische Spalte. Neptun wandert von Fische in Widder. Das zweite Mal wird es dann sein am 27 Januar 2026 und dann wird Neptun bis Mai 2038” in der Widderenergie stehen.

Das ganze Video (Dauer ca. 27 Minuten) kann man hier ansehen:

Desillusionierung, Ent-Täuschung, Realität versus Wirklichkeit

Der Astrologe und Heilpraktiker n.dt.R., Hans Gerhard Wicklein, hat im August 2024 auf Youtube das Video, Titel “Neptun über die kosmische Spalte: Ende der alten Welt”, Dauer ca. 18 Minuten, veröffentlicht. Ich habe dieses Video schon in einem früheren Beitrag verlinkt. Nun Ende März 2025 ist es nun so weit. Neptun geht über die kosmische Spalte.

Ich wiederhole nochmals ein paar Zitate aus dem Video von Herrn Wicklein:

“Und überhaupt wird die ganze alte Welt bald beendet sein.”

“Ich denke, dass die alte Welt, wie wir sie jetzt noch leben, die muss erst kaputt gehen – die muss gesellschaftlich kaputt gehen, damit eine neue überhaupt Platz hat.”

“… und wir dürfen auf keinem Fall mit Gedanken und Wertvorstellungen des Alten versuchen, eine neue Welt zu schaffen.”

Astrologisch wird Neptun als allumfassende universelle Liebe und göttliche Weisheit gedeutet. Er wird daher auch als die höhere Oktave der Venus bezeichnet. Neptun dehnt die Bewusstseinsgrenzen aus und ermöglicht spirituelle Erfahrungen. Bei mangelnder Reife macht er aber auch empfänglich für Illusion und Täuschung.”

Also auf hoher Stufe hat der Neptun eine “spirituelle” Bedeutung, auf niederer Stufe verbindet man mit Neptun Illusion, Täuschung, sehr häufig auch Lügen und Drogensüchtigkeit.

Herr Wicklein hat am 30. Dezember 2024 in einem Webinar eine Jahresvorschau für 2025 gemacht. In diesem Webinar deutet Herr Wicklein für das Jahr 2025 die wichtigsten astrologischen Konstellationen und er bespricht auch spagyrische und numerologische Aspekte. Das entsprechende Video „Video: Was erwartet uns im Indigo-Jahr 2025 – Astrologisches, Numerologisches und Spagyrisches“, Dauer ca. 2 Stunden, ist kostenpflichtig und kann im Shop erworben werden.

In der Beschreibung steht:

Was kommt im Jahr 2025 auf uns zu?

Auf jeden Fall werden alle Langsamläufer (Planeten) ihre Positionen wechseln und tiefgreifende (auch unruhige) Veränderungen bringen.

Welche astrologischen Konstellationen werden uns fordern?

Was ist der Hintergrund des spagyrischen Indigo-Jahres?

Was prognostiziert die Numerologie?

Wie kann uns die Spagyrik in 2025 begleiten?

Da das Video mit der Jahresvorschau kostenpflichtig ist, werde ich nur ein paar sehr interessante Zitate bringen.

In der spagyrischen Deutung gibt Herr Wicklein einige energetische Indikationen an, die uns im Jahr 2025 eventuell erwarten:

– Unruhe, körperlich übernommen, geistige Erschöpfung, Verwirrung und Apathie

– klares Denken ist erschwert, schlechter Schlaf

– alte und neue Schocks tauchen auf, (ur-)alte Fragmente können ins Bewusstsein dringen

– Tod des alten Selbst, spirituelle Wieder- oder Neugeburt

Ein paar Hinweise aus der numerologischen Analyse:

– Konfrontation mit einer Flut von Dingen (kollektiv und auch individuell), die losgelassen werden müssen

– unbeugsame, ungerichtete (auch selbstschädigende) Rebellion

– Neigung zur (auch körperlichen) Selbstzerstörung, (emotionale oder kognitive) Fluchtreaktionen

– Führung des Herzens, hohe gelebte Integrität und intuitive Weisheit

– großes Bedürfnis nach (universeller) Liebe, Weg der Heilung wird eingeschlagen

Bei der astrologischen Deutung sagt Herr Wicklein unter anderem:

– Phase intensiver Veränderungen und Herausforderungen

– Fronten verhärten sich, die Ereignisse könnten sich überschlagen

– Völliger Neubeginn auf allen Ebenen

– Startschuss für Umwälzungen, Aufruhr und Kriege, aber auch Auflösung von Feindbildern

– Am Ende wird etwas Positives geschaffen

– von Juni bis in den August hinein, zermürbende Zeiten mit Lügen und Schuld

– Neuordnung Europas Machtstrukturen

– Hochsommer 2025: eventuell Abspaltung einer Zeitlinie

– Übersterblichkeit steigt weiter an

– .. und wir werden mit Dingen konfrontiert werden, wo die Realitäten, die wir gewohnt waren,

nicht mehr zutreffen, wo wir mit ganz anderen Realitäten konfrontiert werden.

Die Jahresvorschau dauert ca. 2 Stunden und ich habe nur ein paar Stichwörter / Zitate ausgewählt, die besonders gut zu meinen Visionen und den Infos aus der geistigen Welt passen.

Erlösung – Auflösung, Ent-Täuschung, Desillusionierung

Herr Wicklein hat in mehreren Videos die Themen Saturn, Neptun, der Übergang der beiden über die kosmische Spalte sowie das Treffen (die Konjunktion) der beiden Planeten im Widder besprochen.

Über Neptun im Widder hat er – sofern ich mich korrekt erinnere – gesagt: Das kann man – sehr allgemein – auch als „Die Erlösung manifestiert sich“ interpretieren.

Über das Treffen (die Konjunktion) der beiden Planeten im Widder hat er sinngemäß gesagt: Da trifft die Realität auf die Wirklichkeit.

Viele werden, wenn sie die Aussage „Die Erlösung manifestiert sich“ hören, dies mit Licht, Liebe und Frieden verbinden. Aber seltsamerweise gab es oft in der Zeit, in der Neptun in den Widder ging, Kriege. Wie passt dies zusammen?

Eine Aussage, die ich immer wieder von der geistigen Welt, bekomme, lautet: Das Endziel, der Endzustand steht fest, der Weg dahin jedoch nicht. Den bestimmen die Menschen.

Wenn es also auf der 3D Ebene einen Konflikt gibt und es nach dem energetischen Trend zu einer Konfliktlösung kommen muss, so ist aus energetischer Sicht völlig offen, wie der Konflikt gelöst wird. Und es gibt noch ein energetisches Grundgesetz: Die Energie sucht sich eine Form.

Eine Konfliktlösung kann darin bestehen, dass man miteinander redet und einen Kompromiss schließt. Eine Konfliktlösung kann auch die Form eines Krieges annehmen, das heißt, ein Krieg kann auch zu einer Konfliktlösung führen. Ob es eine friedliche oder eine kriegerische Konfliktlösung geben wird, entscheiden die Menschen und nicht die kosmischen Energien. Nur eines ist sicher: Die Energie wird zu einer Form, zur Manifestation, drängen. Nun kommt es immer wieder vor, dass man eine Konfliktlösung vermeiden will und man deswegen einen bestehenden Konflikt ignoriert oder sich die Sache schönredet. Dann kommt eine weitere Grundqualität des Neptuns ins Spiel: Die Täuschung, die Verleugnung, die Illusion.

Man gibt sich einer Illusion hin, aber die neptunische Energie wird irgendwann zu einer Ent-Täuschung, zu einer Desillusionierung führen. Das gilt für alle Lebensbereiche, für die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft, aber auch für die persönlichen Angelegenheiten.

Damit kommen wir zur Aussage von Herrn Wicklein: Die Realität trifft auf die Wirklichkeit.

Aus meiner Sicht ist damit gemeint, dass die persönliche Realität auf das trifft, was wirklich wirkt. Wenn man ein Thema bzw. eine Tatsache ignoriert und verdrängt, dann beinhaltet die persönliche Realität diese Sache nicht, aber damit ist ja das Ding nicht aus der Welt und irgendwann wird der Widerspruch zwischen der persönlichen Realität und der Wirklichkeit sich offenbaren. Die Wirklichkeit wird zu wirken beginnen, unabhängig davon, ob man dies will oder nicht. Somit kann eine “Erlösung” darin bestehen, dass zuerst die Realität auf die Wirklichkeit trifft und es zu einer Katastrophe kommt, was dann später zu einer echten Lösung bzw. zu einer Erkenntnis der Wirklichkeit führt.

Aus heutiger Sicht beinhalten die wichtigsten globalen Zeitlinien (zumindest für Europa und die EU) so einen Konfliktlösungsprozess. Die Wirklichkeit wird verdrängt und ignoriert und daher wird es sehr große Probleme geben und erst dann kommt irgendwann die „Erlösung“.

Der persönliche Transformationsprozess

Aber viele Menschen leben in einer persönlichen Realität, die wenig zu tun hat mit der Wirklichkeit. Sie ignorieren die energetischen Einflüsse, sie verschließen sich, sie weigern sich, die alten Vorstellungen, Dogmen, Schatten, Muster und Fragmente aufzulösen, sie verweigern jede Bewusstwerdung und wollen um jeden Preis ihre persönliche Realität aufrechterhalten. In anderen Worten: Sie wollen nicht am großen Tranformationsprozess mitmachen. Das wird nicht gut gehen und viele Menschen werden sehr große psychische und körperliche Probleme bekommen.

In Wirklichkeit stecken Europa und insbesondere Deutschland und Österreich in einer gewalten finanziellen, politischen und gesellschaftlichen Krise. Viele Großunternehmen haben ihre Pforte geschlossen und viele weitere werden in nächster Zeit ihre Pforte schließen. Dies bedeutet, dass viele Menschen arbeitslos werden. Andere (eher aufgeklärte) Menschen haben Angst vor einer kommenden Diktatur, einem Weltkrieg, der nächsten Pandemie. Wieder andere haben plötzlich komische psychische und körperliche Symptome. Ein Arztbesuch hilft da meist nicht weiter.

Viele Menschen erleben aus diversen Gründen Ängste und Sorgen. Ängste und Sorgen schwächen den Menschen psychisch und auch physisch. Haben Menschen über einen längeren Zeitraum große Ängste und Sorgen, so entwickelt sich eine negative Dynamik. Die Menschen werden immer ängstlicher und schwächer, bis sich eine “Erlösung” manifestiert. Im schlimmsten Fall bedeutet dies, dass der Mensch seine Inkarnation beendet. Herr Wicklein geht davon aus, dass die Übersterblichkeit in den nächsten Jahren zunehmen wird. Genau die gleiche Info habe ich schon vor einiger Zeit von der geistigen Welt bekommen und vor ein paar Tagen habe ich dazu ein sehr seltsames Erlebnis gehabt, über die ich im zweiten Teil dieses Berichts schreiben werde.

Wie gehen wir mit unseren Ängsten um

In den nächsten Monaten und Jahren ist es besonders wichtig, dass wir mit unseren (natürlichen) Gefühlen, wie Angst, Schmerz, Trauer usw. konstruktiv umgehen können.

Frau Fuchs hat am 23. Februar 2025 den Beitrag “Wie wir leichter mit herausfordernden Gefühlen umgehen können?” veröffentlicht. Da schreibt Frau Fuchs unter anderem:

Auf dem Pfad des Bewusstseins stehen wir immer wieder vor Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. Und eine der ersten Herausforderungen ist der Schmerz.

Schmerz ist der Wächter des Tores, welches uns nach innen – also hin zu uns selbst – führt. Wir können nicht weiter oder tiefer gehen, wenn wir vor diesem Schmerz zurückschrecken, wenn wir davonlaufen und uns diesem Schmerz nicht stellen.

Die Lösung dieser Herausforderung wird nie darin liegen, dass wir Gefühle ablehnen, abspalten oder ignorieren. Auch wenn es weh tut, müssen wir lernen uns diesen Gefühlen zu stellen.

– Dabei ist es gar nicht so schwierig, sich unangenehmen Gefühlen wie Schmerz, Wut, Angst oder Trauer zu stellen

– Wie wir uns sogar relativ einfach motivieren können, anders mit diesen Gefühlen umzugehen und

– was unsere Gefühle schlussendlich wirklich brauchen, …

Im kostenpflichtigen Teil ihres Beitrags schreibt Frau Fuchs weiters:

Unsere Gefühlskinder



Gefühle brauchen unsere Unterstützung, doch in diese unterstützende Haltung müssen wir erst einmal kommen.

Es fällt uns leichter unsere Haltung unseren Gefühlen gegenüber zu verändern, wenn wir unsere Gefühle als kleine Gefühlskinder betrachten.

Ignorieren wir unsere Gefühle, bekommen wir nicht mehr mit, wenn unser Gefühlskind wütend oder wenn es ängstlich ist. Und weil wir es nicht mitbekommen, werden wir auch nicht darauf reagieren. Wir werden es also auch weiterhin ignorieren.

Wollen wir anders mit unseren Gefühlen umgehen, müssen wir aus unserem üblichen Reaktionsmuster aussteigen. Unsere übliche und automatische Reaktion auf negative Gefühle ist, dass wir diese ablehnen und weil wir sie ablehnen, wollen wir sie auch nicht haben.

Möchten wir also eine wirkliche Veränderung, müssen wir die Basis verändern.

Ab Mitte März 2025 beginnt ein wilder Ritt, im Juni und Juli wird der energetische Druck nochmals zunehmen und dann bis 2026 etwas zurückgehen. 2026 werden sich dann viele Dinge, die sich 2025 ankündigten, oder Prozesse, die 2025 starteten, manifestieren.

Wenn sich Schatten, Persönlichkeitsteile aber auch stark eingeprägte Muster oder Einstellungen ändern oder energetische Felder sich in einem auflösen, erlebt man oft Todesängste und man hat oft das Gefühl, wie wenn man sterben würde. Am 24. März 2024 habe ich den Beitrag “Meine persönlichen Erfahrungen mit dem Tod – Wie ich die Angst vor dem Tod und die Angst vor dem Sterben verlor” veröffentlicht. In diesem Beitrag schildere ich unter anderem zwei sehr unterschiedliche “Sterbe-Erfahrungen”, meine eigene “Sterbe-Erfahrung” und die der Wasserfrau.

Zu meiner eigenen “Sterbe-Erfahrung” schrieb ich:

Es war in der Zeit, in der Gevatter Tod fast immer in meiner Nähe war. Ich lag schon im Bett, als ich wieder seine mir schon wohlvertraute Energie spürte und kurz danach konnte ich ihn auch innerlich visuell wahrnehmen. Das heißt, für mich stand er dann im Zimmer und er hatte wie so oft sein unergründliches Lächeln auf. Dann fragte er mich: Bis du bereit? Ich war etwas überrascht und irritiert. Ich fragte zurück: Ist es jetzt Zeit für mich? Bis du jetzt da, um mich abzuholen? Sein Lächeln wurde deutlicher und breiter und er antwortete: Nein. Ich wollte wissen, wozu ich bereit sein sollte. Er meinte: Es ist Zeit, dass du dich vertrauter mit meiner Energie machst. …

Ich merkte, wie seine Energie meinen Körper umhüllte und es fühlte sich an, wie wenn sich seine Energie an meinen Körper anschmiegte. Da bemerkte ich, dass mein Körper zuerst unruhig und dann ängstlich wurde und ich hatte den Eindruck, dass der Körper kurz davor war, panisch zu werden. Ich beruhigte den Körper und kommuniziert mit ihm. Ich versuchte ihm zu erklären, dass ich ihn beschützen würde, dass er sicher war und die Todesenergie, die er verspürte, nicht bedeutete, dass er nun sterben werde. ….

Ich beobachtete den Körper sehr genau und war von seiner Reaktion überrascht und irritiert. Der Körper begann sich zu entspannen und wohlzufühlen. Und je länger sich die Todesenergie im Körper ausbreitete, desto wohler schien sich der Körper zu fühlen. Nun wurde es auch im Körper unendlich still und der Körper fühlte sich immer leichter an. Zu meiner Überraschung schien auch der Körper die Situation richtig zu genießen.

Vor meinem “Sterbe-Prozess” hat mich Gevatter Tod informiert, dass ich bei dem kommenden Ereignis nicht physisch sterben werde und so war ich mental und emotional sehr gut vorbereitet. Nur der Köper selbst hatte anfangs Angst und Panik, aber nach kurzer Zeit verschwanden diese und es breitete sich eine wunderbare innere Stille aus.

Die Wasserfrau hingegen erlebte ohne vorige Ankündigung, wie sich die Todesenergie im Körper ausbreitete und das löste bei ihr massive Gefühle aus. Sie schilderte, was sie erlebte:

Eines Abends kam der Tod in meine Nähe. Zuerst freute ich mich noch. Aber dann kam er noch ein wenig näher und seine Qualität begann sich zunehmend auf meinen Körper auszuwirken. Meine Freude wich, als mein Körper anfing, auf die Todesenergie zu reagieren.

Die ersten körperlichen Symptome traten auf und damit schlich sich auch die Panik an. Mein Herz raste, der Blutdruck und Atmung schnellten nach oben und mein Magen verkrampfte sich. Ich spürte den kalten Angstschweiß auf meiner Haut.

Jetzt schien nur noch eines wichtig zu sein, zu atmen und sich dem Prozess zu überlassen. Und auf einmal wurde es leise und still in mir. Eine unsagbar angenehme und erholsame Stille und Weite war in meinen Körper und in meine Psyche eingekehrt.

Und dann weiß ich nichts mehr, ich war einfach nur weg.

An den beiden “Todes-Erfahrungen” kann man erkennen, welch großen Unterschied es ausmacht, wenn man innerlich auf etwas vorbereitet ist. Ich war innerlich vorbereitet, die Wasserfrau aber nicht. Obwohl ich innerlich vorbreitet war, hat der Körper anfangs mit Angst und Panik reagiert, aber ich konnte ihn dank der Vorbereitung sehr schnell beruhigen.

Seit meiner damaligen “Sterbe-Erfahrung” habe ich viele kleine “Tode” erfahren. Bei einigen dieser kleinen Tode war der Auslöser einfach, dass sich eine sehr tief verankerte Einstellung aus meiner Kindheit aufgelöst hat und ich seit dem meine Kindheit anders wahrnehme. Im Unterschied zur damaligen ersten Sterbeerfahrung habe ich bei den späteren kleinen Todeserfahrungen sehr oft einen inneren Trauerprozess wahrgenommen und ich musste manches Mal auch weinen. Wenn man gefühlterweise einen Teil seines bisherigen Lebens verliert, so wird man einfach traurig. Eine Lebenseinstellung bzw. Lebenshaltung verabschiedet sich und sie kommt nicht mehr zurück. Ein neues Leben beginnt.

In den nächsten Monaten und Jahren werden viele Menschen oft von negativen Gefühlen geplagt und geschüttelt werden. Einige werden auch kleine “Todes-Erfahrungen” machen, weil sich in ihnen etwas endgültig auflöst und sich etwas Neues manifestieren will. Es wäre daher günstig, wenn man bis dahin gelernt hat, mit negativen Gefühlen konstruktiv umzugehen.

An dieser Stelle möchte ich mich von den Lesern des freien, öffentlichen und kostenlosen Blogs verabschieden.

Ich wünsche allen bis zum nächsten Beitrag alles Gute und bleibt im Auge des Zyklons.

Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch

Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 24.03.2025