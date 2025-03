Enthüllung des Zusammenhangs zwischen mysteriösen Steinkreisen und magnetischen Anomalien

Teile die Wahrheit!

Steinkreise stammen typischerweise aus der späten Jungsteinzeit und frühen Bronzezeit. Sie bestehen aus großen, stehenden Steinen, die oft kreisförmig oder oval angeordnet sind. Beispiele hierfür sind das berühmte Stonehenge in England und das weniger bekannte Nabta-Plateau in Ägypten (Titelbild).

Diese Strukturen wurden schon immer mit kosmischen Ausrichtungen, spirituellen Ritualen und sogar übernatürlichen Phänomenen in Verbindung gebracht.

Verschiedene seltsame elektromagnetische Aktivitäten an diesen Orten haben jedoch eine faszinierende Frage aufgeworfen: Haben diese Strukturen etwas mit dem Erdmagnetfeld zu tun? Sind sie in einem Gebiet errichtet, in dem sich das Erdmagnetfeld seltsam verhält?

Der genaue Zweck dieser Strukturen bleibt fraglich, Theorien zufolge wurden diese Stätten jedoch für folgende Zwecke errichtet:

Astronomische Studien und Beobachtungen (Ausrichtung auf Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen)

Religiöse Zeremonien oder Riten

Begräbnisstätten oder heilige Stätten

Energienutzende Strukturen (nach einigen alternativen Theorien)

Während die meisten dieser Orte offensichtliche Verbindungen zur Bewegung der Sonne und der Sterne aufweisen, haben einige Forscher auch ungewöhnliche magnetische Anomalien in und um sie herum festgestellt. (Verbotene Archäologie: Megalithen – das Geheimnis der Dolmen zur Stärkung, Transformation und Heilung (Video))

Magnetische Anomalien:

300x250

Lassen Sie uns zunächst verstehen, was magnetische Anomalien sind.

Eine magnetische Anomalie ist definiert als eine Veränderung des Erdmagnetfelds, die verschiedene Ursachen haben kann:

Geologische Strukturen.

Diskrepanz in der Gesteinsmagnetisierung.

300x250 boxone

Künstliche Quellen.

Diese magnetischen Anomalien helfen bei der Mineralforschung, der Analyse der Plattentektonik und dem Verständnis der unterirdischen Schichten der Erde.