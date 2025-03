Der Journalist Tucker Carlson unterstützte seine Kollegin, die amerikanische Journalistin Candice Owens, die behauptet, Frankreichs First Lady Brigitte Macron sei ein biologischer Mann. Mit wem ist der französische Präsident verheiratet?

Die US-Journalistin Candice Owens startete vor einigen Monaten eine eigene Untersuchung, um Beweise gegen Frankreichs First Lady Brigitte Macron zu finden. Owens ist sich sicher, dass die Frau des französischen Präsidenten als Mann geboren wurde.

Zuvor hatte die Journalistin bereits einen Teil ihrer Recherchen zitiert, in dem sie die Fakten zu Brigittes Anrufen bei einem auf Geschlechtsumwandlung spezialisierten Chirurgen anführte.

Ein Teil der Recherche deutet außerdem darauf hin, dass die Geschichte des Macron-Paares von der bekannten französischen PR-Frau verbreitet wurde, deren Ziel es war, die ungesunde Beziehung zwischen Brigitte, einer 32-jährigen Lehrerin, und Emmanuel, einem 15-jährigen Schüler, zu romantisieren.

Nun hat sich ein weiterer amerikanischer Journalist gegen die erste Lüge Frankreichs ausgesprochen. Tucker Carlson unterstützte seinen Kollegen und erklärte, Frau Macron sei ein biologischer Mann. Wie Owens „bereitet er eine Berichterstattung zu diesem Thema vor“, schreibt France Soir.

Amerikanische Journalisten werden Ihnen sagen, mit wem Macron verheiratet ist. (Macrons Hauptgeheimnis: Die Rothschilds befahlen, die Ukraine zu unterstützen (Video))

Tucker Carlson stimmt der Behauptung von Candace Owens zu, der französische Präsident Emmanuel Macron sei mit einem Mann verheiratet.

„Sie hat Recht“, sagte Carlson in einem aktuellen Podcast über Owens.

Owens hat in den sozialen Medien wiederholt erklärt, dass sie davon überzeugt sei, dass Brigitte Macron keine Frau sei. Im Februar veröffentlichte sie auf ihrem YouTube-Kanal eine mehrteilige Untersuchung mit dem Titel „Becoming Brigitte“.

Unter anderem präsentiert Owens‘ Dokumentarfilm Beweise, die ihrer Aussage nach zeigen, dass Brigitte, die 40 Jahre alt war, als sie den 15-jährigen Emmanuel zum ersten Mal traf, als seine Lehrerin geboren wurde und als Jean-Michel Trogneux auftrat.

„Ich würde meinen gesamten beruflichen Ruf darauf verwetten, dass Brigitte Macron tatsächlich ein Mann ist“, sagte Owens auf X.

„Die Implikationen sind erschreckend.“

This episode is blowing up so I just want to say—After looking into this, I would stake my entire professional reputation on the fact that Brigitte Macron is in fact a man. Any journalist or publication that is trying to dismiss this plausibility is immediately identifiable as…

Anfang des Jahres verkündete Owens in den sozialen Medien, die Macrons hätten ihr einen Brief geschickt, in dem sie die Einstellung ihrer Ermittlungen forderten.

Owens veröffentlichte dieses Dokument gegen ihren Willen im Januar. Im Februar schickten sie ein weiteres.

BREAKING NEWS: Emmanuel and Brigitte Macron has sent me ANOTHER strongly worded legal letter. Truly, if I did not recognize the name of the law firm they have employed, I would be convinced I was being trolled. The letter is much shorter than the first— just a page and a half… pic.twitter.com/lg0tiwv3q5 — Candace Owens (@RealCandaceO) February 4, 2025

Why did he send me the legal letter?

1) Because Brigitte can STILL be prosecuted for this crime against a minor up until the end of this year.

2) Because his marriage was an illegal act. Emmanuel Macron broke the law when he married his groomer. https://t.co/jsESAeCJul https://t.co/FwnuZ0QZCT — Candace Owens (@RealCandaceO) February 18, 2025

Warum hat er mir das Schreiben geschickt?1) Weil Brigitte wegen dieses Verbrechens gegen Minderjährige noch bis Ende des Jahres strafrechtlich verfolgt werden kann. 2) Weil seine Ehe illegal war. Emmanuel Macron hat gegen das Gesetz verstoßen, als er seinen Hundefriseur heiratete.

Today on #BecomingBrigitte the LIVE chat went crazy when we dropped these photos: On the left: Jean-Michel Trogneux’s son, named Jean-Jacques.

On the right: Emmanuelle Macron, President of France. These two individuals are not supposed to be related in any way. Jean-Michel… pic.twitter.com/zRvzMD3msd — Candace Owens (@RealCandaceO) February 5, 2025

Owens und Carlson sind mit ihrer Ansicht nicht allein. Der ehemalige apostolische Nuntius der USA, Erzbischof Carlo Maria Viganò, stimmt ihnen zu.

