Eine bahnbrechende Studie, die im Fire and Safety Journal Americas veröffentlicht wurde , kommt zu dem Schluss, dass der Einsturz des World Trade Centers Gebäude 7 (WTC 7) am 11. September nicht auf Bürobrände zurückzuführen war, wie von den Bundesermittlern behauptet, sondern auf eine vorsätzliche „Sprengsprengung“.

Der am 19. März 2025 veröffentlichte Bericht der erfahrenen Feuerwehrmänner Captain Raul Angulo und Paul Kayley zerlegt systematisch die Erklärung der Regierung und wirft beunruhigende Fragen darüber auf, was an diesem schicksalhaften Tag wirklich geschah – und wer dahinterstecken könnte.

WTC 7, ein 47-stöckiges Hochhaus mit Stahlrahmen, stürzte am 11. September um 17:20 Uhr im freien Fall symmetrisch in sich zusammen, obwohl es nie von einem Flugzeug getroffen worden war.

Offizielle Berichte der FEMA (2002) und des NIST (2008) führten den Einsturz auf sieben Stunden lang brennende Bürobrände zurück.

Angulo und Kayley argumentieren jedoch, dass dies jahrzehntelangen Belegen über das Brandverhalten von Hochhäusern widerspricht. (Der unbekannte 9/11 Fakt: Kisten voller elektronischer Zünder in einem Raum mit israelischen „Kunststudenten“ im WTC!)

„Kein modernes Hochhaus mit Brandschutzklasse 1 ist jemals aufgrund eines Feuers vollständig eingestürzt“, behaupten sie und nennen als Beispiele den Brand des Grenfell Tower in London im Jahr 2017, der 19 Stunden lang brannte und dennoch stehen blieb.

Die Autoren weisen auf die robuste Konstruktion von WTC 7 hin – vollständig mit Sprinkleranlagen ausgestattet, mit Säulen und Balken, die für eine Feuerbeständigkeit von drei Stunden ausgelegt sind – und die die Anforderungen an die Feuerbeständigkeit bei weitem übertrifft.

Sie weisen darauf hin, dass die Brennelemente in den Büros typischerweise innerhalb von 20 bis 45 Minuten ausbrennen und den Temperaturen von über 640 °C, die zur Schwächung des Stahls erforderlich sind, nicht länger als 30 Minuten standhalten können.

Die Behauptung des NIST, es habe sich um einen „durch Feuer verursachten fortschreitenden Einsturz“ gehandelt, wird als beispiellos und wissenschaftlich unplausibel zurückgewiesen.

Sie steht im Widerspruch zu realen Fällen wie dem ersten Brand auf der Interstate 1988 in Los Angeles, bei dem ein achtstündiges Feuer keinen strukturellen Zusammenbruch verursachte.

Am verheerendsten ist der Einsturz im freien Fall selbst. Eine Videoanalyse zeigt, wie WTC 7 mit Erdbeschleunigung 2,5 Sekunden lang über seine 100 Meter breite Breite in die Tiefe fällt – ein typisches Beispiel für eine kontrollierte Sprengung, bei der alle Stützpfeiler gleichzeitig entfernt werden.

„Ein plötzlicher Übergang in den freien Fall schließt einen fortschreitenden Einsturz durch Feuer aus“, erklären die Autoren und weisen darauf hin, dass sich schräge Böden den Fall mit sichtbaren Stößen verlangsamen würden – was jedoch nicht der Fall war.

NISTs Theorie, dass sich Säulen aufgrund thermischer Ausdehnung verbiegen, wird als erfundenes „Kartenhaus“ -Szenario kritisiert, das weder durch physikalische Gesetze noch durch Präzedenzfälle gestützt wird.