Freie Energie: John Bedinis Pulsladebatteriesysteme – Selbstlaufender Generator – Äther Technologie (Video)

Die Weltgeschichte ist auch als Tartaria bekannt und umfasst die Ereignisse einer Welt mit einer in zwei Fraktionen aufgeteilten Regierung. Die historischen Ereignisse der Welt werden alle von den beiden herrschenden Fraktionen der Welt bestimmt.

Die Freie-Energie-Bewegung dauerte von den 70er Jahren bis 2019 und endete dann. Die Geschichte der Ether-Technologie reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück und ist zugleich die Geschichte der freien Energie. John Bedinis Freie-Energie-Technologie erlangte in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts Berühmtheit.

Viele fragen sich: Warum wurde John Bedini nicht in den 80er Jahren ermordet? Denn in dieser Zeit wurden viele Menschen ermordet oder starben auf mysteriöse Weise, weil sie Freie-Energie-Technologien entwickelten. Zum Beispiel Edwin Gray, Thomas H. Moray, John Keely, Stanley Meyer usw.

John Bedinis berühmte Kollegen waren Tom Bearden und Peter A. Lindemann, die alle in Sicherheit sind. Nur John Bedini selbst hat jemals erklärt, bedroht worden zu sein. John Bedini sagte, unbekannte Personen hätten ihn unter Druck gesetzt, seine Arbeit einzustellen, insbesondere als er versuchte, seine Geräte zu vermarkten.

Bedini betrieb seine Werkstatt mit dem Strom seiner Erfindung, behauptet aber, zwei übergroße Handlanger in Anzügen hätten ihn an die Wand gedrückt und gefragt: „Sie werden doch weiterhin Benzin kaufen, oder?“

Die historische „Handlung“ von Tartaria liefert eine einfache Erklärung für das obige Problem. John Bedini, Tom Bearden und Peter A. Lindemann lebten viele Jahre friedlich zusammen, weil es eine Macht gab, die sie schützte. Diese mysteriöse Macht gehörte einer Fraktion innerhalb der Herrscher der Welt an.

Die von John Bedini öffentlich verbreitete Impulstechnologie zum Laden von Batterien (freie Energie) ist eigentlich nur elementares Wissen auf Highschool-Niveau. John Bedinis Aktion, Highschool-Schülern die Demonstration eines selbstlaufenden Generators beizubringen, impliziert Folgendes: Das Wissen der Mehrheit der Menschheit über Ätherelektrizität von den 1970er Jahren bis heute ist lediglich elementar. (Das Thema ist an Brisanz kaum zu überbieten! Freie Energie: Von funktionierenden Magnetmotoren, die es gar nicht geben dürfte)

John Bedinis selbstlaufender Batterieladeimpulsgenerator ist in der Praxis im Haushalt schwer anwendbar, da er mehrere Dutzend bis mehrere Hundert 12-V-Bleiakkumulatoren oder mehr benötigt. Tatsächlich handelt es sich dabei lediglich um eine Strategie, um sich einen guten Ruf zu verschaffen und eine ehrenvolle Position in der Wissenschaft zu erlangen. Dies ist nicht die übliche Strategie akademischer Wissenschaftler.

John C. Bedini (1980er Jahre) – Selbstlaufender Generator

John Bedini selbst hätte sich nicht vorstellen können, wie er mit nur vier bis fünf Patenten zum Thema Freie Energie auf Highschool-Niveau in der wissenschaftlichen Gemeinschaft für Furore sorgen könnte.

Unmittelbar nach John Bedinis Bekanntwerden hatte er zwei weitere Kollegen, die in der akademischen Wissenschaft hohes Ansehen und Ansehen genossen: Tom Bearden und Peter A. Lindemann! Mit deren Eintreten erlangte John Bedini noch mehr Bekanntheit und steigerte das Vertrauen der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Bevölkerung.

Tom Bearden und John Bedini testen einen Monopol-Energizer

Wäre John Bedini wirklich ein Genie gewesen, bräuchte er Tom Bearden und Peter A. Lindemann nicht. Andererseits veröffentlichten die drei, John Bedini, Tom Bearden und Peter A. Lindemann, nicht allzu viele wichtige Erfindungen, die die moderne Elektrophysik verändert hätten. Es scheint, als hätten sie einen anderen Plan vorbereitet.

Die Inhalte der Elektrotechnik von Tom Bearden und Peter A. Lindemann enthalten folgende grundlegende Widersprüche:

Sie erwähnten Nikola Teslas Technologie als Forscher dieser Technologie. Sie nutzten jedoch Kenntnisse der Quantenphysik, um über die Tesla-Technologie zu sprechen. In der modernen Quantenphysik spricht man von „Nullpunktenergie“, „Vakuumenergie“, Elementarteilchen wie Elektronen, die elektrische Ströme erzeugen usw. Der Widerspruch besteht darin, dass Nikola Tesla selbst glaubte, Elektronen existierten nicht .

Interview mit Nikola Tesla im November 1928:

On the whole subject of matter, in fact, Dr. Tesla holds views that are startlingly original. He disagrees with the accepted atomic theory of matter, and does not believe in the existence of an “electron” as pictured by science.

“To account for its apparently small mass, science conceives of the electron as a hollow sphere, a sort of bubble, such a bubble could exist in a medium as a gas or liquid because its internal pressure is not altered by deformation. But if, as supposed, the internal pressure of an electron is due to the repulsion of electric masses, the slightest conceivable deformation must result in the destruction of the bubble! Just to mention another improbability...” - Nikola Tesla

Meine Vorstellungen vom Elektron widersprechen den gängigen Vorstellungen. Ich bin der Meinung, dass es sich um ein relativ großes Objekt mit Oberflächenladung handelt und nicht um eine elementare Einheit (Teilchen). Wenn das Elektron eine Elektrode mit hohem Potenzial und im Hochvakuum verlässt, trägt es eine elektrostatische Ladung, die um ein Vielfaches größer ist als normal. – Nikola Tesla

Es gibt nicht viele wichtige Erfindungen, die in der elektromagnetischen Physik revolutionär sind. Im Grunde genommen erscheinen sie als Vorbereitung für den Plan einer Gruppe von Weltherrschern, eine Weltordnung zu errichten. Dies passt in die Handlung der Weltgeschichte.

Eine andere Möglichkeit : John Bedini, Tom Bearden und Peter A. Lindemann teilten nicht allzu viel Technologie und führten keine wissenschaftliche Revolution durch, weil sie die menschliche Natur und die Weltgeschichte zu gut verstanden.

Es gab für sie weder Grund noch Gelegenheit, diese der Menschheit kostenlos zugänglich zu machen. Zudem wussten sie, dass sie selbst mit bedeutenden Erfindungen wie Genies keine wissenschaftliche Revolution auslösen konnten. Sie wussten, dass berühmte Wissenschaftler unter dem Schutz mächtiger Mächte standen.

Es war eine Verschwörung in der akademischen Welt – Waffen und Gewalt können die historische und wissenschaftliche Wahrheit bedrohen – man könnte es auch als Unterdrückung freier Energie bezeichnen.

Ist das möglich? Meiner Meinung nach ist es nicht möglich. Denn John Bedini erwähnte in seinen Erfindungen nichts über den Äther; und Tom Bearden und Peter A. Lindemann waren Anhänger der Quantensekte (moderne Physik). John Bedini hinterließ einen echten Wert über das Wesen der Technologie, aber Tom Bearden und Peter A. Lindemann reden im Kreis und lenken sogar vom Hauptthema des Äthers ab.

Sie arbeiten an einem anderen Plan, nicht an der Erforschung von Menschen, Gesellschaft und Geschichte. Wären sie geschäftlich tätig und wollten ihre Geheimnisse für sich behalten, könnten sie die Rolle des Äthers in der Physik der Elektrizität erwähnen – aber das taten sie nicht. Das zeigt, dass sie mit einem anderen Ziel kamen.

Wenn meine obige Aussage zutrifft, dann wurden Tom Bearden und Peter A. Lindemann aus der wahren Opposition „geschaffen“. Sie kamen als Spione zu John Bedini. Dies passt zum Kern der Geschichte Tartarias: Jede Fraktion der herrschenden Klasse der Welt schuf sich zwei Scheinoppositionen.

Die beiden Scheinoppositionen waren lediglich ein Spiel zur politischen Manipulation.

Anschließend begibt sich jede der beiden geschaffenen Scheinfraktionen auf eine gemeinsame Mission mit den anderen gegnerischen Fraktionen. Dabei begegnen sich die gegnerischen Fraktionen als echte Gegner und schmieden einen Plan, um sich gegenseitig zu kontrollieren.

Dieser Plan heißt „Verschwörung“. Lassen Sie es mich einfacher erklären: Fraktion A ist gegen Fraktion B. A erstellt A1 und A2, um sie als Fälschung einander gegenüberzustellen.

Dieser Plan heißt „Verschwörung". Lassen Sie es mich einfacher erklären: Fraktion A ist gegen Fraktion B. A erstellt A1 und A2, um sie als Fälschung einander gegenüberzustellen.

B erstellt B1 und B2, um sie als Fälschung gegenüberzustellen. A1 trifft auf B1 als reale Gegner. Ebenso trifft A1 auf B2 oder A2 auf B2 als reale Gegner. Die wahre Verschwörung findet in diesen bestimmten Fraktionen statt. Stellen Sie sich vor: John Bedini gehört zur Fraktion A1, Tom Bearden und Peter A. Lindemann zur Fraktion B1. Die „Freie-Energie-Verschwörung" wird mit dem Paar (A1;B1) stattfinden. Sie müssen die Handlung der Weltgeschichte verstehen, das heißt, die grundlegendsten Dinge der Weltgeschichte (Tartaria) verstehen. Mehr über die Energiegewinnung lesen Sie in den Büchern „Die Schlammflut-Hypothese" in die „Die Welt Illusion„.

