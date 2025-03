Gesundheit: Warum Magnesium nicht nur für Sportler wichtig ist und bei einer Vielzahl von Krankheiten helfen kann

Teile die Wahrheit!

Magnesium

übernimmt viele wichtiger Funktionen in unserem Körper. Es ist in den Mitochondrien an der Energieproduktion beteiligt, es schützt unser Herz vor Stress und aktiviert an die 600 Enzyme. Magnesiummangel kann für eine Vielzahl von Beschwerden verantwortlich sein.

Dazu zählen Müdigkeit, Bluthochdruck und sogar Herzrhythmusstörungen. Erfahren Sie in diesem Report von Frank Schwede alles über den lebenswichtigen Mineralstoffs.

Ohne Magnesium geht im menschlichen Körper gar nichts. Das essentielle Mineral ist an über 300 Stoffwechselreaktionen beteiligt. Unter anderem reguliert es die Funktion des Herzens, die Muskelkontraktion sowie die Reizübertragung zwischen Nerven- und Muskelzellen.

Es liegen sogar Hinweise vor, dass bei einem hohen Magnesiumspiegel das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich sinkt. Der tägliche Magnesiumbedarf liegt bei einem gesunden Erwachsenen bei rund 300 bis 400 Milligramm.

Trotz seiner hohen Bedeutung leiden weltweit viele Menschen an Magnesiummangel. Laut Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) nehmen rund siebzig Prozent der Deutschen nicht die empfohlene Tagesdosis zu sich. Bei Breiten- und Spitzensportlern und Sportlerinnen sind die Defizite zum Teil noch höher.

Magnesiummangel kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, die von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Schlafstörungen reichen. Zwar ist ein Magnesiummangel bei gesunden Menschen in der Regel selten, da die Nieren die Magnesiumausscheidung begrenzt, dennoch kommt er häufiger vor als man denkt.

Unter anderem kann übermäßiger Konsum von Alkohol und Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts zu einem Magnesiummangel führen. (Magnesium – ein unterschätzter Nährstoff für die Gesundheit des Gehirns und das geistige Wohlbefinden)

Magnesium und Herz-Kreislauferkrankungen

Vor allem auf die Funktion von Herz und Kreislauf hat Magnesium einen großen Einfluss, Herz-Kreislauferkrankungen sind weltweit noch immer die häufigste Todesursache.

Studien können beweisen, dass Magnesium nicht nur eine schützende Wirkung auf das Herz hat, sondern auch den Blutdruck reguliert und die Funktion der Blutgefäße unterstützt.

Laut einer Meta-Analyse aus 40 Studien senkt eine höhere Magnesiumzufuhr das Risiko für Herzkrankheiten deutlich, was darauf zurückzuführen ist, dass das Mineral die Entzündungswerte im Körper senkt und die Elastizität der Blutgefäße verbessert.

Außerdem spielt Magnesium eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Herzschlags. Kommt es zu einem Mangel, kann der Prozess nicht mehr reibungslos ablaufen.

Die Folge können Herzrhythmusstörungen wie Herzstolpern oder Herzrasen sein, was im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich sein kann. Der Grund ist, dass die Schrittmacherzellen sowie die Herzmuskelzellen bei einem Magnesiummangel übermäßig aktiv sind.

Zu Herzrhythmusstörungen zählt unter anderem das Herzrasen. Bei der sogenannten Tachykardie schlägt das Herz deutlich zu schnell. Auch Herzstolpern gehört dazu.

Hier liegt die Ursache in meist zusätzlichen Herzschlägen, sogenannte Extrasystolen, die das Herz aus dem Takt bringen. Herzrhythmusstörungen sind besonders für Menschen mit einem vorbelasteten Herz gefährlich.

Ein Herz, das aus dem Takt geraten ist, kann beispielsweise eine bereits bestehende Herzinsuffizienz verschlimmern und im schlimmsten Fall sogar zum Herzversagen führen.