Ist der gefährlichste Vulkan Amerikas? Ein Ausbruch des Supervulkans Yellowstone könnte die Vereinigten Staaten möglicherweise zerstören

Ist es möglich, dass der Supervulkan Yellowstone kurz vor einem großen Ausbruch steht? Bei Yellowstone denken die meisten Menschen an „Old Faithful“, Yogi Bär und eine Fernsehserie mit Kevin Costner. Tatsächlich stellt Yellowstone jedoch eine ernste Bedrohung für uns alle dar. Von Michael Snyder

Der Yellowstone-Nationalpark in Wyoming liegt direkt über einem massiven Supervulkan. Der darunterliegende Magma-Hotspot ist etwa 480 Kilometer breit. Dieser Supervulkan ist bereits ausgebrochen, und Wissenschaftler gehen davon aus, dass er bei einem erneuten Ausbruch die Vereinigten Staaten zerstören könnte. Könnte es also bald zu einem solchen Ausbruch kommen?

Wir wissen, dass Yellowstone überfällig für einen großen Ausbruch ist, und wir wissen auch, dass es in der Yellowstone-Region jedes Jahr Hunderte von Erdbeben gibt. (38 Vulkane sind kürzlich ausgebrochen, und hier sind 3 weitere auf US-Territorium, die jeder sehr genau beobachten sollte)

Wissenschaftler, die Yellowstone beobachten, sind sehr beunruhigt darüber, dass einige Gebiete des Yellowstone langsam, aber stetig ansteigen, und hier im Jahr 2025 gab es einige sehr ungewöhnliche Erdbebenschwärme. Also ja, es gibt gute Gründe, über die Vorgänge im Yellowstone-Nationalpark wirklich besorgt zu sein.

Ich beobachte Yellowstone sehr genau, denn ein Ausbruch des Supervulkans Yellowstone könnte das Leben, wie wir es in Amerika kennen, von einem Moment auf den anderen beenden. Geologen sagen, dass ein ausgewachsener Ausbruch des Supervulkans Yellowstone bis zu 1.000-mal so stark sein könnte wie der Ausbruch des Mount St. Helens im Jahr 1980.

Ein solcher Ausbruch könnte fast das gesamte Land mit einer mindestens drei Meter hohen Schicht Vulkanasche überziehen und rund zwei Drittel der USA sofort unbewohnbar machen. (Wissenschaftler entdecken einen Zusammenhang zwischen Sonnenaktivität und Erdbeben, und das hat enorme Auswirkungen auf die apokalyptischen Zeiten, in denen wir leben)

Der Supervulkan Yellowstone ist mit großem Abstand der größte Vulkan Nordamerikas und ein größerer Ausbruch würde unser aller Leben für immer auf den Kopf stellen.

Tatsächlich würde ein großer Ausbruch im Yellowstone-Nationalpark den Status Amerikas als Supermacht an nur einem einzigen Tag für immer beenden.

Wenn also Yellowstone bebt, sollte das auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit erregen.

Ende Januar war im gesamten Yellowstone-Nationalpark ein Erdbeben der Stärke 3,9 deutlich zu spüren …

Ein Erdbeben in der Nähe des Yellowstone-Nationalparks erschütterte am Dienstag Teile von Ost-Idaho und West-Wyoming.

Gegen 18 Uhr wurde etwa 24 Kilometer außerhalb von Mammoth, Wyoming, etwa 132 Kilometer nordöstlich von Rexburg, ein Erdbeben der Stärke 3,9 registriert. Es war das zweite Erdbeben in oder in der Nähe von Idaho heute. Gegen 6:25 Uhr erschütterte ein Erdbeben der Stärke 3,0 den Boden in der Nähe von Stanley.

Nach Angaben des US Geological Survey ereigneten sich die Erdbeben in Tiefen von 7 bzw. 12 Meilen.

Anschließend kam es im Februar zu zwei sehr besorgniserregenden Erdbebenschwärmen in der Region …

Die seismische Aktivität im Februar in Yellowstone war durch zwei Schwärme gekennzeichnet.

Etwa 21 Kilometer südsüdwestlich von Mammoth im Yellowstone-Nationalpark ereignete sich vom 1. bis 8. Februar eine Serie von 18 Erdbeben. Das stärkste Erdbeben der Abfolge hatte eine Stärke von 1,6 und ereignete sich am 3. Februar um 1:24 Uhr MST.

Am 11. Februar ereignete sich etwa 8 Kilometer südsüdöstlich von West Thumb im Yellowstone-Nationalpark eine Serie von 11 Erdbeben. Das stärkste Erdbeben der Abfolge hatte eine Stärke von 2,4 und ereignete sich am 11. Februar um 1:44 Uhr MST.

Ich möchte etwas ganz klarstellen.

