Hollywood-Ikone Randy Quaid schlägt Alarm und behauptet, Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa seien ermordet worden – und untermauert damit unsere Exklusivberichterstattung, wonach das Paar zum Schweigen gebracht wurde, um die Epstein-Kundenliste zu schützen.

Die Anschuldigungen des 74-jährigen Schauspielers kommen Tage, nachdem der 95-jährige Oscar-Preisträger und seine 63-jährige Frau am Mittwoch tot in ihrem 3,8 Millionen Dollar teuren Haus in Santa Fe aufgefunden wurden.

Ein Hausmeister entdeckte die Leichen gegen 13:45 Uhr in verschiedenen Räumen, teilten die Behörden mit. Eine offizielle Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben, und die Polizei besteht darauf, dass es keine Hinweise auf ein Verbrechen gibt. Aber Quaid ist nicht überzeugt.

Am Samstag erklärte er gegenüber X: „Gene Hackman und seine Frau sind Mordopfer, irgendein Dreckskerl hat es getan und inszeniert.“ Er kritisierte die mediale Aufmerksamkeit, die Hackmans filmisches Erbe erfährt, und fügte hinzu:

Quaids Behauptungen spiegeln unsere Untersuchung wider, die eine mögliche Verbindung zwischen den Todesfällen und der Epstein-Liste aufdeckt, einer Liste mächtiger Persönlichkeiten, die in Geheimnisse gehüllt ist.

„Fake News beginnen, Filmausschnitte zu generieren“, schrieb er, bevor er eine Bombe platzen ließ: „Wie ist es möglich, dass ich mindestens sechs Menschen kenne, die gestorben sind, wie Carradine, Hackman, Ledger?“

Er bezieht sich auf Heath Ledger, der 2008 im Alter von 28 Jahren angeblich an einer Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente starb, und auf David Carradine, der 2009 in Bangkok erhängt aufgefunden wurde – ein Tod, der als Unfall gewertet wurde. (Hollywood: Gene Hackman wollte Epsteins Pädophilenliste enthüllen, bevor er getötet wurde (Video))

Der Star aus „Die schrillen Vier auf Achse “ gab sich damit aber nicht zufrieden. „Ich sollte ein spezieller FBI-Agent für die Ermittlungen zu den Hollywood-Morden werden!“, twitterte er und scherzte: „Ich habe bereits einige gute Hinweise darauf, wer Gene Hackman getötet hat.“

Er nannte keine Einzelheiten, aber seine Worte stimmen mit unseren Quellen überein, die auf eine Vertuschung im Zusammenhang mit Epsteins Elitekreis hinweisen.

Quaids Theorie ist nicht neu. In einem Vanity Fair -Profil von 2011 nannten er und seine Frau Evi die Täter die „Hollywood Star Whackers“ und behaupteten, sie hätten es auf Ledger, Carradine und andere wie Britney Spears und Lindsay Lohan abgesehen und Robert Blake für den Mord an seiner Frau verantwortlich gemacht.

Evi, die damals in einem Toyota Prius lebte, erzählte der Journalistin Nancy Jo Sales, sie seien nur in den Nächten im Auto geblieben, „wenn wir zu große Angst hatten, unsere Sachen zurückzulassen“.

Mit den Toden von Hackman und Arakawa gewinnen Quaids einst eher abwegige Tiraden wieder an Bedeutung – und bestärken uns in unserer Berichterstattung, dass Hollywoods dunkelste Geheimnisse möglicherweise zwei weitere Menschenleben gefordert haben.

Gene Hackman and his wife are murder victims, some scum bags did it and staged it. Stop talking about the films he is in, this is how they get away with murdering famous people! Fake News starts generating film clips. How is it possible I know at least 6 people who have died like…

— Randy Quaid (@RandyRRQuaid) March 1, 2025

