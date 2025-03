Indien gibt Notfallwarnung heraus, da die Zahl der Todesfälle unter Covid-Geimpften stark ansteigt

Teile die Wahrheit!

Aus Indien kam eine Notfallwarnung, nachdem einige der führenden Wissenschaftler des Landes einen alarmierenden Anstieg der Todesfälle unter der gegen Covid geimpften Bevölkerung festgestellt hatten.

Die Entdeckung wurde in einer wegweisenden Studie unter der Leitung von Dr. Abin Kulathunkal Rajan und Dr. Abu Bashar vom All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Gorakhpur gemacht .

Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift „Therapeutic Advances in Vaccines and Immunotherapy“ veröffentlicht .

Die Studie untersucht schwerwiegende unerwünschte Ereignisse nach der Immunisierung (AEFI) im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen in Indien.

Die Forscher analysierten offizielle Regierungsdaten, die Sterberaten, Verletzungen, Behinderungen und den Impfstatus der Bevölkerung zeigen.

Interessanterweise ist Indien jedoch eines der wenigen Länder, das während der Massenimpfkampagne keine mRNA-Injektionen eingeführt hat.

Die indische Regierung weigerte sich, den Pharmariesen Pfizer und Moderna Immunität zu gewähren, was bedeutet, dass die mRNA-Injektionen dort nie für den öffentlichen Gebrauch zugelassen wurden. (Jüngste Masernausbrüche sind das Ergebnis versagender Impfungen – nicht des Impfversagens)

Während seiner Studie nutzte das Forscherteam Berichte des Nationalen AEFI-Komitees der indischen Regierung.

Der Schwerpunkt der Studie liegt auf den Berichten zur Kausalitätsbewertung, die vom Ausschuss des indischen Ministeriums für Gesundheit und Familienfürsorge veröffentlicht wurden.

Rajan und Bashar sagten, ihr Ziel sei es, Trends bei impfstoffbedingten schwerwiegenden Nebenwirkungen zu erkennen und Faktoren zu bestimmen, die die Sterblichkeit bei betroffenen Personen vorhersagen.

Sie analysierten insgesamt 2708 gemeldete schwerwiegende unerwünschte Ereignisse nach der Immunisierung (AEFI).

Zu den gemeldeten AEFIs gehörten Todesfälle und potenziell tödliche Reaktionen wie Herzstillstände und Blutgerinnsel.

Allerdings berücksichtigten die AEFIs keine chronischen Krankheiten wie Krebs, die vermutlich zu mehr Todesfällen führten.

Dennoch zeigen die Daten eine steigende Sterberate unter denjenigen, die eine Covid-Impfung erhalten haben.

Die Studie ergab, dass insbesondere bei Männern ein starker Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und impfbedingten Todesfällen besteht.

Diese Erkenntnisse werfen einige ernsthaft beunruhigende Fragen über die Systeme zur Überwachung der Impfstoffsicherheit in Indien auf.