Ist Barron Trump wirklich ein Zeitreisender?

Verrückt… Um Barron Trump , den Sohn von Präsident Donald Trump, rankt sich ein seltsamer Mythos: Er soll ein Zeitreisender sein…

Ingersoll Lockwood und Baron Trumps wundervolle Reise

Zwei Romane des unbekannten amerikanischen Autors Ingersoll Lockwood aus dem 19. Jahrhundert haben das Internet in Erstaunen versetzt, indem sie die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus und den Aufstieg seines jüngsten Sohnes Barron Trump vorhersagten.

Die beiden Romane, die diese wilde Theorie erklären, heißen „ Baron Trumps wunderbare unterirdische Reise “ (veröffentlicht 1888) und „ Der letzte Präsident “ (veröffentlicht 1896). Diese Bücher gerieten in Vergessenheit, sind aber aufgrund der aktuellen Weltlage wieder in Erinnerung gerufen worden.

In den beiden Romanen „Baron Trumps wunderbare Untergrundreise“ und der Fortsetzung „Der letzte Präsident“ lebt Baron Trump in Trump Castle.

Die Bücher handeln von Zeitreisen, geheimnisvollen Portalen und unheimlichen Parallelen zum realen Leben. In „Der letzte Präsident“ führt eine umstrittene Wahl sogar zu Unruhen in New York City und Protesten auf der 5th Avenue. Der fiktive Präsident ernennt ein Kabinettsmitglied namens „Pence“.

Der Autor beschreibt Baron Trump als „sehr neugierig, zu Großem bestimmt, aber auch arrogant“. (Chroniken aus der Zukunft: Vorhersage eines Zeitreisenden aus dem Jahr 3906)

Nun wird nach einer Erklärung gesucht, woher Lockwood dies wissen konnte, was in etwa 130 Jahren geschehen würde. Aus diesen seltsamen Büchern des 19. Jahrhunderts sind daher einige interessante Theorien entstanden.

Zuerst wurde es auf TikTok diskutiert und die Verbindung zwischen Donald Trump, seinem Sohn Barron und den erwähnten Büchern aufgezeigt.

Ein Beitrag, der mittlerweile viele Millionen Aufrufe hat, hebt die unheimlichen Ähnlichkeiten zwischen den Darstellungen in den Büchern und unserer heutigen Realität hervor.

Während einige Nutzer in den Kommentaren zu dem Beitrag erklärten, dass es tatsächlich bemerkenswerte Verbindungen zwischen den Romanen und Donald Trump, seinem jüngsten Sohn Barron und Ereignissen während seiner Präsidentschaft gebe, taten andere die Theorien als reinen Zufall ab.

Viele Kommentare reichen von „Das kann kein Zufall sein!“ bis „Zeitreisen gibt es wirklich!“. Andere verweisen auf die unheimliche Fähigkeit der Popkultur, die Zukunft vorherzusagen, ähnlich den sogenannten Simpsons-Vorhersagen.

John G. Trump und Nikola Tesla

Manche bringen diese Romane mit Trumps verstorbenem Onkel John G. Trump in Verbindung, einem renommierten Wissenschaftler, der die Schriften von Nikola Tesla leidenschaftlich analysierte.

Er war fasziniert von dessen Wissen und seinen zahlreichen Experimenten, aber auch von dessen Schaltplänen und Bauanleitungen.

Tesla, berühmt für seine bahnbrechenden Erfindungen und Theorien zu Energie und Zeit, ist aufgrund der seltsamen Ähnlichkeiten in Lockwoods Büchern zu einer zentralen Figur dieser Verschwörungstheorien geworden.