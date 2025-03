WEF fordert weltweites Verbot von Lebensmitteln aus heimischem Anbau, um Klima „Emissionen“ zu senken

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) fordert von den Regierungen weltweit, der breiten Öffentlichkeit den Anbau von Nahrungsmitteln im eigenen Land zu verbieten, um angeblich die „Emissionen“ zu senken.

Die globalistische Organisation behauptet, dass im Inland angebaute Lebensmittel zum „Klimawandel“ beitragen.

Das WEF argumentiert, dass ein Verbot von Lebensmitteln aus heimischem Anbau den Regierungen dabei helfen werde, ihre Ziele für die Erreichung des „Netto-Null“-Ziels bis 2030 zu erreichen.

Um die „Netto-Null“-Ziele des WEF zu erreichen, müssen die Regierungen ihre „Kohlenstoffemissionen“ bis 2030 drastisch reduzieren und bis 2050 vollständig eliminieren.

Laut sogenannten „Experten“ einer aktuellen WEF-Studie haben Forscher offenbar herausgefunden, dass der „CO2-Fußabdruck“ von im Inland angebauten Lebensmitteln „den Planeten zerstört“.

Aus diesem Grund fordern das WEF und andere globalistische Klimafanatiker nun, dass die Regierungen eingreifen und den Menschen den Anbau eigener Nahrungsmittel verbieten sollen, um den Planeten vor der „globalen Erwärmung“ zu „retten“.

Globalisten beharren darauf, dass die Erlaubnis für die Bürger, ihre eigenen Nahrungsmittel anzubauen, die Bemühungen zur Erreichung der Ziele der „Netto Null“-Agenda, wie sie vom WEF und den Vereinten Nationen (UN) vorgegeben wird, untergraben würde. (Unsere entscheidende Rolle bei der Rettung der Lebensmittelkette – Es ist noch nicht zu spät!)

Die Untersuchungen haben ergeben, dass die CO2-Bilanz von Produkten aus dem Garten weitaus größer ist als bei konventionellen landwirtschaftlichen Verfahren, beispielsweise auf Bauernhöfen im ländlichen Raum.

Diese von WEF-finanzierten Wissenschaftlern an der University of Michigan durchgeführte Forschung wurde in der Zeitschrift Nature Cities veröffentlicht.

Die Studie untersuchte verschiedene Arten von städtischen Farmen, um herauszufinden, wie viel Kohlendioxid (CO2) beim Anbau von Lebensmitteln entsteht.

Im Durchschnitt verursacht eine Portion Lebensmittel aus traditioneller Landwirtschaft 0,07 Kilogramm (kg) CO2, heißt es in der Studie.

Allerdings behaupten die vom WEF finanzierten Forscher, dass die Auswirkungen auf die Umwelt bei einzelnen Stadtgärten mit 0,34 kg pro Portion fast fünfmal höher seien.

Der Erstautor des Artikels, Jake Hawes, sagte:

„Der größte Beitrag zu den Kohlenstoffemissionen auf den von uns untersuchten städtischen Landwirtschaftsflächen war die Infrastruktur, die für den Anbau der Nahrungsmittel verwendet wurde. Von Hochbeeten über Gartenschuppen bis hin zu Gehwegen – in deren Bau wurde viel Kohlenstoff investiert.“

Für die Studie wurden 73 Standorte für urbane Landwirtschaft auf der ganzen Welt rekrutiert.

Zu diesen Farmen gehörten einige in Europa, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich.