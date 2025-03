„Just in diesem Moment wird ein globaler finanzieller Ruin geplant“ (Video)

Ein katastrophales Ereignis im Ausmaß des Zweiten Weltkriegs wird dazu genutzt, das Weltwährungssystem umzugestalten und ein neues Bretton Woods einzuläuten – ein Finanzverwaltungsmodell, das den Übergang der Massen zu einem tokenisierten Blockchain-Ledger ermöglichen soll.

Whitney Webb vom YouTube Kanal Library Of Wealth spricht in ihrem neuen Video (hier das Transkript des englischen gesprochenen Textes):

Sie brauchen nur ein Großereignis vom Ausmaß des Zweiten Weltkriegs oder ein ähnlich disruptives Großereignis, um so etwas wie ein neues System zu erschaffen. Es ist Zeit für ein neues Finanzverwaltungssystem nach diesem Großereignis, so wie sie es nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben.

Es wird eine Situation sein, in der es um Problemreaktion und -lösung geht. Sie haben bereits die Lösung gefunden und das neue Finanzverwaltungssystem entwickelt, das sie nach diesem Moment als en neues Bretton Woods haben wollen.

Dies wird dann die einzige Möglichkeit, Ihre rechtliche Identität nachzuweisen. Wenn Sie also nicht an diesem System teilnehmen, existieren Sie aus Sicht des Staates oder des privaten Sektors nicht. Durch die Nichtteilnahme an diesem System sind Sie von Natur aus vom Wirtschaftssystem ausgeschlossen, und im Grunde genommen schlägt alles, was wir heute haben Alarm, vor der Geburt eines neuen internationalen Währungssystems mit potenziell katastrophalen Folgen.

Whitney Webb enthüllt, dass diese entstehende Finanzordnung, die das derzeitige Bretton-Wood-System ersetzen soll, vollständig auf Blockchain-Technologie basieren wird. Doch die Sache hat einen Haken: Die treibende Kraft hinter diesem neuen System ist eine erschreckende Agenda der totalen Überwachung und Zensur, die darauf abzielt, jeden Aspekt unseres Lebens zu kontrollieren.

Whitneys Erkenntnisse basieren auf den Plänen globaler Eliten, darunter des französischen Präsidenten Emanuel Macron und des Gründers des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab. Schwab hat in dieser schockierenden Enthüllung offen die Notwendigkeit eines umfassenden Resets des Kapitalismus erklärt und darauf bestanden, dass jede Branche, von Öl und Gas bis hin zur Technologie, transformiert werden müsse. (Die USA suchen ihr Gold! Ein finanzielles „Armageddon“ wird vorbereitet – die Welt wird beben, die Währungen werden „zerbröckeln“)

Whitney warnt, dass Regierungen weltweit uns auf diese neue Weltordnung zusteuern, angeführt von Persönlichkeiten wie Larry Fink von BlackRock, der jedes Gut und jede Ware auf dem Planeten – von Wäldern über Flüsse und Berge bis hin zu Seen – tokenisieren will.

Alles wird von den Superreichen kommerzialisiert und gehandelt, mit einem finsteren Ziel: vollständige Kontrolle und

Herrschaft.

Whitney analysiert zwei entscheidende Komponenten dieses Plans: den Aufstieg digitaler IDs und die Tokenisierung der Natur.

Sie warnt, dass Schwab und seine Verbündeten kurz davor stehen, ihre große Vision zu verwirklichen und möglicherweise ein katastrophales Ereignis vom Ausmaß des Zweiten Weltkriegs zu nutzen, um dieses neue Finanzsystem einzuläuten.

Mit der neuen KI-Ära können sie alle Daten zusammenführen, analysieren und – je nachdem, wie sie diesen KI-Algorithmus entwickeln – ihn nutzen, um Menschen zu kontrollieren, in diesem Kontext wirklich beispielloser Weise.

Ich denke, die digitale ID ist ein Schlüsselfaktor für die Überwachung, da man weiß, was jeder auf Transaktionsebene tut, und dieses Mikromanagement basierend auf den Aktivitäten einer Person optimieren kann.

Denn die digitale ID ist nicht nur auf das Finanzsystem beschränkt, sondern umfasst auch Ihre Reise-, Gesundheits- und Karrieredaten, Ihre Bildungsnachweise, Ihren Zugang zu Telekommunikation, sozialen Medien und dem Internet.

Ich denke, die digitale ID, die CBDCs und ihr Projekt zur Äquivalenz mit dem privaten Sektor sind immer als ein und dasselbe System gedacht. Es gibt Dokumente der UN, der BIZ und verwandter Gruppen, die seit Jahren daran arbeiten und die im Wesentlichen belegen, dass das eine für das andere unerlässlich ist.

Mit Worten wie „Inklusivität“ – das ist sozusagen das Marketing hinter dem digitalen Ausweis. Ich schätze, das Marketing dahinter ist, dass jeder einen gültigen Ausweis braucht, weil er sonst keinen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen hat.

Die Idee ist also, dass wir alle in das System integriert werden müssen. Das ist direkt verknüpft mit dem Konzept der finanziellen Inklusion und der Bereitstellung von Bankdienstleistungen für Menschen ohne Bankkonto, das er vorhin angesprochen hat. Aber grundsätzlich funktionieren diese Systeme aufgrund ihrer Struktur ausgrenzend.

Im Grunde wird behauptet, dies sei die einzige Möglichkeit, die eigene Identität nachzuweisen. Wer nicht an diesem System teilnimmt, existiert aus staatlicher oder privater Sicht nicht. Wer nicht teilnimmt, ist also vom Wirtschaftssystem und praktisch allem ausgeschlossen.

Man muss sich also dem Überwachungsstaat unterwerfen oder wird von allem ausgeschlossen. Das wird als Inklusion vermarktet, aber es ist in Wirklichkeit völlig ausgrenzend. Wie wird dieses System also ausgelöst, wie gelangen wir ins Visier?

Nun, ich denke, sie verraten es irgendwie, wenn sie sagen, dass dies die neue Bretton-Woods-Bewegung ist, die es zu ergreifen gilt.

Bretton Woods war also im Wesentlichen das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs und die Schaffung eines neuen Finanzverwaltungssystems nach dem Zweiten Weltkrieg. Dies ist im Wesentlichen der Versuch, ein neues Finanzverwaltungssystem zu schaffen, das lange vor jeder Krise dieser Art angekündigt wurde, aber wahrscheinlich eine Krise dieses Ausmaßes braucht, um umgesetzt zu werden und die Menschen in großem Umfang davon zu überzeugen, mitzumachen.

Wenn Sie der Theorie zustimmen, dass Kriege oder Bankerkriege, für die es zahlreiche Beweise gibt, scheint dies darauf hinzudeuten, dass Sie vielleicht wissen, dass dies die Vorgeschichte ist.

Ich finde, das Interessante an dem Platzen dieser Schuldenblase ist, dass man, wenn man weiß, dass die Schuldenblase platzen wird, sie im neuen System zum Platzen bringen will, um das im System auszulösen und die Massen mitzuziehen, die meisten Schuldenverpflichtungen in den Akten haben will, damit, wenn das System platzt, wenn die Blase platzt, jede Schuldenblase platzt, alles auf einmal.

Es wird nicht nur so sein wie in Japan, und in den USA, und so wird es nicht funktionieren, alles wird auf einmal platzen. Auf diese seltsame Weise will man also so viele Schulden wie möglich machen, kurz bevor die Blase platzt.

Dann können Sie das anbieten. Wir übernehmen Ihre Schulden eins zu eins, wenn Sie sich diesem neuen universellen tokenisierten Ledger anschließen.

Melden Sie sich einfach hier an, machen Sie ein Selfie von Ihrem Gesicht und geben Sie uns Ihre biometrischen Daten. Und dann, hier und hier unterschreiben, dann sind Sie dran!

Es scheint, als gäbe es insbesondere im Fall von Larry Fink ein Ziel, ja, einen großen Ehrgeiz, neue Anlageklassen zu entwickeln, mit denen sie ihr bestehendes Geschäftsmodell im Grunde befeuern und es für, ich weiß nicht, Jahrtausende weiterführen können.

Whitney hat vor der nächsten Krise gewarnt, und jetzt stehen wir kurz vor einem kompletten Zusammenbruch.

Milliardäre und die Elite der Banken planen die Katastrophe auf mehreren Ebenen. Dabei geht es nicht nur um Überwachung, sondern um eine Umgestaltung des weltweiten Währungssystems, vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg.

Dieser Neustart wird um ein Vielfaches größer sein, und Regierungen weltweit werden die Auswirkungen spüren.

