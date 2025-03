Kanye West behauptet, die Familie Kardashian sei „Sexarbeiterin“, die für Elite-VIPs „Kinderhandel triebe“ (Video)

Kanye „Ye“ West hat eine brisante Anschuldigung gegen seine Ex-Frau Kim Kardashian erhoben. Er behauptet, sie und ihre Familie seien in Kindersexhandel verwickelt, was die Gerüchte über einen bevorstehenden Sorgerechtsstreit verstärkt.

In einer Reihe von X-Posts des Rappers vom Mittwoch wurde der Familie Kardashian vorgeworfen, sie seien „Sexarbeiterinnen“ , die „Kinderhandel betreiben“.

Die Kardashians sind Sexarbeiterinnen und betreiben Sexhandel mit allen schwarzen Kindern, die sie strategisch produzieren. – ihr (@kanyewest) 19. März 2025

Kanye „Ye“ West und Kim Kardashian haben vier gemeinsame Kinder – North, Saint, Chicago und Psalm – und seit ihrer Scheidung schien das Sorgerechtsverfahren fast drei Jahre lang reibungslos zu laufen, bis es zu jüngsten Spannungen kam.

Die einst scheinbar friedliche Dynamik hat eine dramatische Wendung genommen, angeheizt durch Kanyes explosive Anschuldigungen und das Wiederauftauchen von Kims verworrener Vergangenheit mit umstrittenen Persönlichkeiten wie Sean „Diddy“ Combs.

Im Laufe der Jahre waren Kim und ihre Schwestern Khloé und Kourtney Stammgäste bei Diddys berüchtigten Partys, die oft als wild und starbesetzt beschrieben wurden.

Khloé erzählte Kourtney einmal von einer Sause im Jahr 2014 in der Sendung Keeping Up With The Kardashians : „Ich bin um 5:30 Uhr in ein Flugzeug gestiegen. Also, diese Party … ich glaube, die Hälfte der Leute dort war splitternackt“, und spielte damit auf die Ausschweifungen an, die diese Zusammenkünfte kennzeichneten. (Perverse Musikindustrie enthüllt: Kanye Wests Frau erscheint bei einem Elite-Ritual VÖLLIG NACKT bei den Grammys!)

Die enge Verbindung der Kardashian-Schwestern zu Diddy sorgte schon lange für Aufregung, doch das Rampenlicht verstärkte sich nach seiner Verhaftung im September 2024 wegen Erpressung und Sexhandels – Vorwürfe, die er bestreitet.

Vor diesem Hintergrund sorgte Kims plötzlicher Schwenk hin zu einer juristischen Karriere für Aufsehen. Einst vor allem als Reality-TV-Mogulin und Modeikone bekannt, war ihre Entscheidung für ein Jurastudium – die sie 2019 bekannt gab – mit dem erklärten Ziel verbunden, sich für eine Reform des Strafrechts einzusetzen.

300x250

Manche spekulieren jedoch, es sei ein strategischer Schachzug, um ihr öffentliches Image zu verändern, da alte Assoziationen wieder aufleben.

Kanye sieht sich einer unerbittlichen Hetzkampagne ausgesetzt, seit er sein Schweigen über die seiner Meinung nach dunkle Schattenseite Hollywoods gebrochen hat.

Er ist nicht länger bereit, still zu bleiben und gerät öffentlich mit dem Establishment aneinander. 2022 kritisierte er unter anderem Diddy und andere – eine Fehde, die nach ihren Auseinandersetzungen über kreative Differenzen eskalierte.

Seine jüngsten Behauptungen, Kim habe während ihrer Ehe Diddys Elite-Partys besucht – und seine Entscheidung, gegen Kims Willen einen Song mit ihrer Tochter North und Diddy zu veröffentlichen – haben die Kluft nur noch vertieft.

300x250 boxone

Dieser Zusammenprall vergangener Bindungen, persönlicher Neuerfindungen und Kanyes Trotz markiert nur den Anfang einer sich entfaltenden Saga, die weitere Enthüllungen verspricht.