Krisenvorsorge: Tarnkleidung – Phantomleaf: das bessere Tarnsystem der Spezialeinheiten!

Teile die Wahrheit!

Phantomleaf: Das bessere Tarnsystem der Spezialeinheiten



Nur Chamäleons sind noch unsichtbarer als dieses neue und hochmoderne Tarnsystem des Militärs und der Polizei.

Tarnsysteme von Phantomleaf wurden der Öffentlichkeit bislang vorenthalten. Die mit einem neuartigen Algorithmus entwickelten Muster waren nur militärischen Spezialeinheiten und der Polizei zugänglich.

Nun gibt es dieses professionelle Tarnsystem endlich auch für den anspruchsvollen Privatkunden.

Phantomleaf wurde 2008 von einem Wissenschaftler gegründet, der sein neuropsychologisches Fachwissen in die Entwicklung einbrachte und tatsächlich eine neue Qualität von Tarn produzierte – Tarn, der in der Bewegung funktioniert, auf unterschiedliche Distanz und selbst in der Nacht (beim Einsatz von Infrarotgeräten).

Die gitterartigen Muster setzen sich aus sieben Farben zusammen, wobei sich Mikro-, Midi- und Makroelemente bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen stets neu rekombinieren.

Das gilt für das – so der Hersteller – »zu tarnende Objekt von Kopf bis Fuß inklusive Ausrüstung«. Oberster Leitsatz der Entwickler ist bis heute der Schutz jener Personen, die sich in extremen Situationen – in einem ständigen Wechsel der Umgebung – tarnen müssen.

Warum funktionieren die Muster von Phantomleaf sogar besser als die Muster der Bundeswehr? Das liegt zum einen daran, dass die Tarnanzüge auf bestimmte Tarnzonen abgestimmt und modular kombinierbar sind.

Zum anderen liegt es auch an den hohen Qualitätsstandards der Firma, die Farben verwendet, welche auch nach mehrmaligem Waschen noch immer eine sehr gute Tarnwirkung erzielen.

Das sagt Phantomleaf: »Unser patentiertes System lässt sich mit robusten und energieeffizienten Methoden umsetzen. Wir wollen damit dem Anwender wenig störanfällige und damit stressresistente Produkte zur Verfügung stellen.« Wir würden sagen, das ist gelungen.

Nässeschutzjacke mit Fleece WASP I

Nässeschutzjacke:

3-Lagen-Laminat

1. Lage: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

2. Lage: atmungsaktive Polyurethan-Membran

3. Lage: 100 % Polyester

300x250

Herausnehmbare Fleecejacke:

100 % Polyester

Wassersäule: 5000 mm

Atmungsaktivität: 500 g/m²/24 Stunden

zweite Generation der Nässeschutzjacke mit herausnehmbarer Fleecejacke

robuster YKK®-2-Wege-Frontreißverschluss unter doppelter Abdeckleiste

Frontreißverschluss mit Kinnschutz

2 verdeckte Schubtaschen mit wasserdichtem Reißverschluss

Unterarmbelüftung per Reißverschluss

Ärmelabschluss mit Klett verstellbar

Oberarmtaschen mit wasserdichtem Reißverschluss und Klettfläche

Schneeschürze

große, verstellbare Kapuze mit Kordelstopper und Zugband

große Einlegetasche mit Klettverschluss im Rückenfutter

getapte Nähte

Fleecejacke mit 2 Schubtaschen mit Reißverschluss

2-Wege-Frontreißverschluss

Saumschnürzug

Feldjacke WASP I

300x250 boxone

100 % Baumwolle

Ripstopgewebe

Gewicht: 200 g/qm

4 aufgesetzte Taschen mit Patte und Knopfverschluss

Ärmelabschluss mit Knöpfen verstellbar

verdeckte Knopfleiste

Ellbogenverstärkung

Feldhemd WASP I

Torso: 100 % Baumwolle

Ärmel/Kragen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Ripstopgewebe)

Mesh-Einsatz: 100 % Polyester

schmal geschnittenes Feldhemd

hoher Kragen mit Kinnschutz

Mesh-Einsätze unter den Achseln für gute Ventilation

je 2 Oberarmtaschen mit Reißverschluss

große Klettfläche auf den Oberarmtaschen mit Klettabdeckung

verstellbare Ärmelbündchen per Klettverschluss

Ellbogenverstärkung kann mit zusätzlichem Protektor ausgestattet werden

diverse Schlaufen an Schultern und Oberarmen zum Anbringen von Tarnmaterial

quadratischer Klettflausch im Nacken zum Anbringen von Patches Poncho WASP I Poncho WASP I 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester (100 g/qm)

Transportbeutel: 100 % Polyester

Maße: 210 x 150 cm

Gewicht: 800 g inklusive kleinem Transportbeutel: Verwendungsmöglichkeit als Liner für den Poncho oder als Steppdecke Plattenhalter WASP I Plattenhalter WASP I 100 % Polyester (600D Oxford)

Polyvinylchlorid beschichtet

Schultergurte: 100 % thermoplastische Elastomere Molle-Schlaufen-System vorne und hinten sowie an den Seitenbändern

optimale Tarnung durch Klettflächen und Schultergurte in Camouflage

3 Magazinfächer vorne

3 Gummischlaufen vorne zum Fixieren der Magazine

kleines Klettfach vorne

3 Klettstreifen jeweils vorne und hinten zum Anbringen von Patches

komplettes Öffnen der Weste vorne durch 3 große, starke Klettverschlüsse

Schultergurte lassen sich durch Klettverschluss öffnen

schnelles An- und Ausziehen der Weste durch Gummiband-Schlaufen-System hinten

Cover mit weiteren Molle-Schlaufen zur Fixierung hinten

Rettungsgriff

inklusive Dummy Plates Mehr Artikel finden Sie hier. Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 10.03.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309