Brisanter Medienbericht: Hat Joe Biden jemals wirklich die USA regiert?

Wurde die US-Regierung per Autopen gesteuert? Ein Bericht enthüllt, daß fast alle Biden-Dokumente maschinell unterzeichnet wurden – mit einer Ausnahme. Wer hatte die Kontrolle, und wußte Biden überhaupt, was er „unterschrieb“?

Ein neuer Bericht der konservativen Heritage Foundation hat Fragen zur Amtsführung von Joe Biden aufgworfen: Demnach wurden nahezu alle offiziellen Dokumente des ehemaligen US-Präsidenten mit derselben automatisierten Signatur unterzeichnet – einer sogenannten „Autopen“-Unterschrift.

Dies schürt erneut Zweifel an Bidens geistiger Fitness und daran, ob er tatsächlich selbst Anweisungen für Regierungsdokumente gegeben hat.

„Wer das Autopen kontrollierte, kontrollierte die Präsidentschaft“, schrieb das Oversight Project, eine Initiative der Heritage Foundation.

Die Gruppe veröffentlichte Screenshots, die zeigen sollen, daß sämtliche untersuchten Dokumente Bidens identische maschinelle Signaturen trugen – mit einer bemerkenswerten Ausnahme: das Schreiben, in dem Biden seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen erklärte.

Biden war über eigene Politik verwundert

Fox News Digital überprüfte stichprobenartig über 20 Exekutivanordnungen aus den Jahren 2021 bis 2024 und fand auf allen dieselbe Signatur.

Vergleichbare Dokumente von Donald Trump hingegen sollen deutliche Unterschiede in der Handschrift aufweisen, da dieser seine Anordnungen meist öffentlich unterzeichnete. (Versteckte Kamera: Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses:„Joe Biden ist wie tot … In einem Jahr wird er tot sein“ (Video))

Besonders brisant: Als der damalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, Biden 2024 auf einen Stopp von Flüssiggasexporten ansprach, soll Biden verwundert geantwortet haben: „Ich habe das nicht gemacht.“

Johnson äußerte daraufhin schwere Bedenken: „Ich verließ das Treffen mit der Frage: Wer regiert dieses Land eigentlich?“

Die Enthüllungen haben nun auch rechtliche Konsequenzen: Missouris Generalstaatsanwalt Andrew Bailey forderte das Justizministerium auf, zu untersuchen, ob nicht gewählte Mitarbeiter radikale Politik durchgesetzt haben, ohne daß Biden davon wußte.

Die zentrale Frage lautet nun: Wer steuerte das Autopen – und in welchem Umfang war der Präsident noch Herr seiner eigenen Entscheidungen?

Foxnews berichtet weiter (leider werden alle Tweets auf x.com mit den Dokumenten und Fake-Unterschriften blockiert)

Bidens „Autopen-Unterschrift“ erscheint auf den meisten offiziellen Dokumenten und weckt Zweifel darüber, wer das Weiße Haus kontrollierte: Bericht

Sprecher Johnson teilte Anfang des Jahres mit, dass sich der damalige Präsident Biden nicht daran erinnern konnte, eine EO unterzeichnet zu haben.

Oben Autopen unten Biden-Original.

Auf den meisten von Präsident Joe Biden unterzeichneten offiziellen Dokumenten soll dieselbe Autopen-Unterschrift zu finden sein. Dies weckt neue Zweifel an der geistigen Verfassung des ehemaligen Präsidenten und daran, ob er „tatsächlich die Unterschrift relevanter Rechtsdokumente angeordnet hat“, wie aus einem Bericht einer Abteilung der Heritage Foundation hervorgeht.

„WER AUCH IMMER DEN AUTOPEN KONTROLLIERTE, KONTROLLIERTE DIE PRÄSIDENTSCHAFT“, schrieb das Oversight Project, eine Initiative der konservativen Heritage Foundation, die die Regierung untersucht, um die Transparenz zu erhöhen, am Donnerstag auf X.

„Wir haben jedes Dokument mit Bidens Unterschrift aus seiner Präsidentschaft gesammelt, das wir finden konnten. Alle verwendeten dieselbe Autopen-Signatur, mit Ausnahme der Ankündigung, dass der ehemalige Präsident letztes Jahr aus dem Rennen ausgestiegen ist. Hier ist die Autopen-Signatur“, behauptete die Gruppe auf X, begleitet von Fotobeispielen.

Autopen-Unterschriften werden im Gegensatz zu authentischen, handschriftlichen Unterschriften automatisch von einer Maschine erstellt.

Das Oversight Project veröffentlichte drei Beispiele mit Bidens Unterschrift, darunter zwei Executive Orders und die Ankündigung des Präsidenten, dass er aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 ausscheidet. Die Unterschrift auf den beiden Executive Orders, von denen eine 2022 und die andere 2024 unterzeichnet wurde, zeigte dieselbe Unterschrift, die eine scheinbare Linie enthielt, gefolgt von „R. Biden Jr.“

Bidens Unterschrift auf dem Dokument, mit dem er seinen Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaft 2024 bekannt gab, unterschied sich von den beiden anderen vom Oversight Project veröffentlichten Dokumenten. Sie war nicht so eindeutig wie die Unterschrift auf den Durchführungsverordnungen.

Fox News Digital untersuchte nach dem Zufallsprinzip mehr als 20 Executive Orders aus der Biden-Ära, die zwischen 2021 und 2024 im Federal Register dokumentiert waren, und stellte fest, dass alle dieselbe Unterschrift trugen.

Fox News Digital hat Bidens Büro um einen Kommentar zu den Erkenntnissen des Oversight Project zur Autopen-Untersuchung gebeten, erhielt am Sonntag jedoch keine unmittelbare Antwort.

Fox News Digital untersuchte auch die Unterschriften auf den Executive Orders von Präsident Donald Trump während seiner ersten und seiner zweiten Amtszeit. Diese werden oft öffentlich oder vor den Medien unterzeichnet. Dabei stellte man fest, dass die Unterschriften ebenfalls identisch waren.

Biden und seine Regierung gerieten im vergangenen Jahr jedoch wegen seiner geistigen Fähigkeiten ins Visier heftiger Besorgnis und Kritik.

Das Jahr 2024 begann mit Biden als Demokrat, der die Wiederwahl anstrebte, die sich zu einem Revanchekampf gegen Trump entwickelte. Im Februar desselben Jahres gerieten Bidens 81 Jahre und seine geistige Verfassung jedoch ins Blickfeld der Öffentlichkeit, nachdem Konservative jahrelang die geistige Fitness des Oberbefehlshabers in Frage gestellt hatten.

Sonderermittler Robert Hur, der Bidens mutmaßlichen Missbrauch geheimer Dokumente als Vizepräsident untersuchte, kündigte an, dass er nach seiner Vizepräsidentschaft keine Anklage wegen des Besitzes geheimer Materialien gegen Biden empfehlen werde. Er nannte Biden „einen sympathischen, wohlmeinenden älteren Mann mit einem schlechten Gedächtnis“.

Der Bericht warf erneut eine kritische Betrachtung von Bidens geistiger Fitness auf, die im Juni 2024 nach der ersten und einzigen Präsidentschaftsdebatte zwischen dem Präsidenten und Trump ihren Höhepunkt erreichte.

Biden musste in den Tagen vor seiner unglückseligen Debatte gegen Trump für eine Reihe von Fauxpas und Fehlern Kritik einstecken. So packte der ehemalige Präsident Barack Obama Biden während einer protzigen Spendenveranstaltung am Handgelenk und führte ihn scheinbar von der Bühne. Auch im Ausland führte die italienische Premierministerin Giorgia Meloni Biden zurück zu einer Gruppe von Staats- und Regierungschefs, nachdem dieser während des G-7-Gipfels offenbar davongegangen war, um einem Fallschirmspringer den Daumen hoch zu zeigen.

