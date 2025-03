Forscher der Yale University fanden heraus, dass Menschen, von denen angenommen wird, dass sie an Long COVID leiden, möglicherweise an einem Post-Impf-Syndrom leiden. Die Forscher wiesen das Spike-Protein im Blut geimpfter Studienteilnehmer zwischen 26 Tagen und in einem Fall sogar 709 Tagen nach der Impfung nach.

Forscher der Yale University entdeckten das Spike-Protein des COVID-19-Impfstoffs 709 Tage nach der Impfung im Blut von mindestens einer Person – ein deutlich längerer Zeitraum als bisher gemessen.

Das Forschungsteam stellte außerdem fest, dass viele Menschen, bei denen man davon ausging, dass sie an Long COVID leiden, stattdessen möglicherweise an einem Post-Vaccination-Syndrom (PVS) leiden, das durch das Spike-Protein der COVID-19- Impfstoffe verursacht wird .

Zu den Symptomen des PVS, die denen von Long COVID ähneln , gehören häufig Gehirnnebel, Schwindel und Tinnitus.

Bei Studienteilnehmern, die nie mit dem Virus infiziert waren, aber an PVS litten, zirkulierten „signifikant höhere“ Spike-Protein-Werte im Blut – wobei das Protein zwischen 26 und 709 Tagen nach der COVID-19-Impfung nachgewiesen wurde.

Die Studie, die von einem Wissenschaftlerteam unter der Leitung von drei Forschern der Yale University mitverfasst und am Dienstag auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde, ergab auch, dass bei den Geimpften nach der Impfung Autoimmunerkrankungen , eine Erschöpfung des Immunsystems und andere biologische Veränderungen auftraten.

In einigen Fällen wurden andere Viren, die in ihrem Körper schlummerten, wie beispielsweise das Epstein-Barr -Virus , reaktiviert.

Akiko Iwasaki, Ph.D. , Professorin an der Yale School of Medicine und eine der Hauptautorinnen der Studie, sagte gegenüber Yale News , die Persistenz des Spike-Proteins sei „überraschend“.

„Wir wissen nicht, ob der Spike-Protein-Spiegel die chronischen Symptome verursacht, da es andere Teilnehmer mit PVS gab, bei denen kein Spike-Protein messbar war. Aber es könnte ein Mechanismus sein, der diesem Syndrom zugrunde liegt“, sagte sie. (Studie mit 99 Millionen Teilnehmern bestätigt: Covid-„Impfstoffe“ verursachten weltweiten Todesanstieg)

Die Immunologin und Computerbiologin Dr. Jessica Rose sagte, sie sei von den Ergebnissen der Studie nicht überrascht.

„Da das kodierende Material für das Spike-Protein … über Lipidnanopartikel in den menschlichen Körper gelangt, kann es über den Blutkreislauf buchstäblich überall im Körper hintransportiert werden“, sagte Rose. „Es gibt keine Möglichkeit vorherzusagen, welche und wie viele Zellen langfristig Spike-Protein produzieren.“

Christof Plothe, DO , Mitglied des Lenkungsausschusses des Weltgesundheitsrats , sagte, Menschen, die den COVID-19-mRNA-Impfstoff erhalten , würden „im Wesentlichen in Minifabriken verwandelt, die von ihrem eigenen Körper angewiesen werden, eines der pathogensten Proteine ​​zu produzieren, das die Wissenschaft kennt“ – das Spike-Protein.

Plothe sagte:

Wir wissen noch nicht, wie lange diese Produktion noch andauern wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die genetischen Anweisungen in das menschliche Genom integriert wurden, wodurch die Wirkung dieser Gentherapie möglicherweise lebenslang anhält – oder sogar vererbt und an die nächste Generation weitergegeben wird. Erste Beobachtungen deuten darauf hin, dass dies bereits geschieht.

In der klinischen Praxis habe er Patienten mit „stark erhöhten“ Spike-Protein-Werten gesehen, „sogar Jahre nach der letzten Injektion“, sagte Plothe.

Gesundheitsbehörden erkennen PVS nicht an

Der Vorabdruck verwendete Teilnehmer der LISTEN-Studie von Yale – einer Langzeitstudie über die Auswirkungen von Impfungen auf die Funktion des Immunsystems.

Die Forscher entnahmen zwischen Dezember 2022 und November 2023 42 Personen mit der Diagnose PVS und 22 Personen ohne die Diagnose Blut. Sie untersuchten außerdem 134 Personen mit einer Langzeitdiagnose COVID und 134 geimpfte Personen in gutem Gesundheitszustand.

Die Studie ergab außerdem, dass einige Teilnehmer zusätzlich zum PVS über schlechtere allgemeine Gesundheitswerte und ein höheres Maß an Schmerzen, Depressionen, Angstzuständen, Müdigkeit und Schlafstörungen berichteten.

Viele dieser Symptome ähneln denen, die üblicherweise bei Long COVID diagnostiziert werden – der Studie zufolge können sie jedoch tatsächlich durch das Spike-Protein verursacht werden.

„Einige Personen berichteten von Symptomen nach der Impfung, die denen von Long COVID ähnelten und kurz nach der Impfung auftraten. … Es gibt erhebliche Überschneidungen bei den selbstberichteten Symptomen zwischen Long COVID und PVS“, heißt es in der Studie. Im Gegensatz zu Long COVID erkennen die Gesundheitsbehörden PVS jedoch nicht an .

Die Studie ergab auch, dass Patienten mit PVS oder Long COVID häufiger eine Reaktivierung ruhender Viren wie Epstein-Barr und Herpes erlebten, während ihre Immunzellen Anzeichen von „Erschöpfung“ zeigten.

Bei Menschen mit PVS oder Long COVID war auch die Rate an Antigenen höher, die mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung stehen, darunter ein Antigen, das mit Neuromyelitis optica in Verbindung steht , einer seltenen Erkrankung, die das zentrale Nervensystem angreift.

Rose sagte, Long COVID habe den Gesundheitsbehörden und den Medien geholfen, das Ausmaß und die Häufigkeit von Impfschäden durch COVID-19 zu vertuschen.

„Ich glaube, dass Long COVID eine Vertuschung des Wiederauftretens einer latenten Virusinfektion aufgrund der Wirkung der injizierbaren COVID-19-Produkte ist“, sagte Rose.

Sie sagte, dass die Persistenz der Spike-Proteine ​​das Auftreten schwerer Nebenwirkungen bei den Geimpften ein Jahr oder länger nach der Impfung erklären könnte .

Der investigative Journalist Paul D. Thacker listete in seinem Artikel für The Disinformation Chronicle Fälle auf, in denen die Medien einen Zusammenhang zwischen dem Spike-Protein und Impfschäden leugnen , darunter einen „Faktencheck“ der Associated Press aus dem Jahr 2021, einen „Faktencheck“ von Reuters aus dem Jahr 2021 und einen „Faktencheck“ von Politifact aus dem Jahr 2023.

„Faktenprüfer überprüfen Erzählungen, nicht Fakten“, sagte Thacker .

Thacker verwies auf die 1,6 Milliarden Dollar, die das NIH für die Erforschung von Long COVID anstelle von Impfschäden ausgegeben hat, und schrieb, dies habe „einige bekannte Patientenvertreter dazu veranlasst, Impfschäden zu verheimlichen “.

Thacker zitierte die Hollywood-Drehbuchautorin Heidi Ferrer , die 13 Monate lang mit Long Covid kämpfte, bevor sie Selbstmord beging. Thacker erhielt ein privates Video, das unter Patientengruppen kursierte, und veröffentlichte es. Darin erklärte Ferrers Ehemann Nick Guthe, dass sich für Ferrer „die Dinge geändert“ hätten, nachdem sie den COVID-19-Impfstoff von Moderna erhalten hatte.

