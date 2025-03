Panikmache: Deutsche Krankenhäuser üben für den Verteidigungsfall

Teile die Wahrheit!

Die bayrische Gesundheitsministerin Judith Gerlach fordert einen »Zivilen Operationsplan Deutschland«, damit bundesweit die Krankenhäuser auf den Kriegsfall vorbereitet werden.

Was geht in den Köpfen der Verantwortlichen vor? Soll der Krieg zwischen Russland und Europa herbeigeführt werden? Die Rhetorik und Angstmache nimmt immer absurdere Ausmaße an.

Wie die »Welt« berichtet, fordert die bayrische Gesundheitsministerin Judith Gerlach ein bundesweites Programm zur Vorbereitung der medizinischen Versorgung auf einen möglichen Kriegsfall in Deutschland. Als Begründung wird die militärische Bedrohung durch Russland vorgegeben.

Als weiterer Grund wird die Abkehr der USA unter Donald Trump von einer möglichen Kriegspartnerschaft. Sie fordert deshalb einen »Zivilen Operationsplan Deutschland«. (Vorzeitige Kapitulation: Zur Kriegsführung fehlen der NATO die ausreichenden Streitkräfte)

Hier können Sie lesen, was der deutsche Staatsfunk wirres von sich gibt:

Wird Putin nach der Ukraine weitere europäische Länder angreifen? Die EU-Kommission hält das nicht für ausgeschlossen und will sich für den Fall der Fälle rüsten – im wahrsten Sinne des Wortes.

Die EU muss sich nach Einschätzung der Europäischen Kommission umgehend auf die reale Möglichkeit eines großangelegten Krieges mit Russland vorbereiten.

„Die Geschichte wird uns Untätigkeit nicht verzeihen“, warnt die Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen in einem neuen Strategiepapier zur Zukunft der europäischen Verteidigung. Sollte Russland seine Ziele in der Ukraine erreichen, werde das Land seine territorialen Ambitionen darüber hinaus ausdehnen. Als möglicher Zeitraum dafür wird das Jahr 2030 genannt.

Hintergrund der neuen Strategie sind insbesondere auch die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump, nach denen die atomare Supermacht USA künftig nicht mehr bedingungslos als Garant für Frieden in Europa zur Verfügung zur stehen wird.

„Die Sicherheitsarchitektur, auf die wir uns verlassen haben, kann nicht länger als selbstverständlich angesehen werden“, erklärte von der Leyen zur Vorstellung des sogenannten Weißbuches. Man müsse jetzt die eigenen Fähigkeiten stärken und in Verteidigung investieren.

Fazit

Abstruse Panikmache: Deutsche Krankenhäuser üben für den Verteidigungsfall

Seit Jahren war im Zusammenhang mit Deutschlands Krankenhäusern von Klinikinsolvenzen, Zwangszusammenlegungen, während der “Pandemie“ vor allem vom “kollabierenden Gesundheitssystem”, von Triage und “Überbelegung” die Rede – alles vergessen.

Jetzt geht es nur noch Krieg, um die nächste Panikmache: Denn das, was vor einigen Jahren der Virus war, ist jetzt der böse Russe, – und was vor vier Jahren die Herdenimmunität bewirken sollte, soll jetzt die “Kriegstüchtigkeit” bewirken:

Erste deutsche Krankenhäuser üben nun schon für den “Verteidigungsfall”.

Erste Kliniken bereiten sich hierauf gezielt vor – und verstetigen so die nächste kollektive Psychose, mit der die aktuelle haushaltirische Notstandspolitik begründet wird.