Nachdem drei Kinder innerhalb von 24 Stunden nach Routineimpfungen gestorben sind, schlagen japanische Forscher Alarm

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense , sagte, dass die Zeit nach der Impfung „eine der Grundlagen“ für die Bestimmung der Ursache bei Auftreten unerwünschter Ereignisse sei.

Die Studie stellte die Sicherheit des Impfplans für Kinder in Frage:

In Japan werden Impfungen ab einem Alter von zwei Monaten verabreicht. Bis zum Erwachsenenalter im Jahr 2024 wird ein Kind gegen fast 14 verschiedene Krankheiten geimpft sein, wobei die Dosen entweder einzeln oder gleichzeitig verabreicht werden. Die Gesamtzahl der Impfungen steigt deutlich an, wenn Auffrischungsimpfungen miteinbezogen werden.

Die Studie stellte fest, dass neu entwickelte Impfstoffe, deren Nebenwirkungsprofil möglicherweise noch nicht vollständig bestätigt ist, häufig gleichzeitig mit bestehenden Impfstoffen verabreicht werden. Dies weckt die Befürchtung, dass die Förderung gleichzeitiger Impfungen die kausalen Zusammenhänge mit Nebenwirkungen von vornherein verschleiern könnte.

Eine 2023 in Cureus veröffentlichte, von Experten begutachtete Studie untersuchte die Impfung von Kindern in hochentwickelten Ländern und stellte eine positive Korrelation zwischen der Anzahl der Impfdosen, die Säuglinge erhalten, und der Säuglingssterblichkeitsrate fest.

Die Erkenntnisse der Cureus-Studie bestätigten die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2011 , in der erstmals eine positive statistische Korrelation zwischen der Säuglingssterblichkeitsrate und der Anzahl der Impfdosen festgestellt wurde, die Säuglinge erhielten.

Studie bringt Anstieg von Nebenwirkungen und überzähligen Todesfällen mit COVID-Impfstoffen in Verbindung

Yamamotos Studie weckte auch Bedenken hinsichtlich der mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 – und ihres Zusammenhangs mit einer erhöhten Prävalenz von Nebenwirkungen nach der Impfung.

„In Ländern, in denen mehrere Impfdosen verabreicht werden, ist es zu einem Anstieg der Fälle von Gürtelrose, Affenpocken, Syphilis, schweren Streptokokkeninfektionen, Masern, Sepsis und postoperativen Infektionen gekommen“, heißt es in der Studie.

Der Studie zufolge treten solche Nebenwirkungen meist in den ersten zwei Wochen nach der Impfung auf, „insbesondere eine Immunsuppression und eine Verringerung der Lymphozyten , die Infektionen, insbesondere mit Coronaviren, begünstigen“.

Dennoch wurden Patienten mit solchen Nebenwirkungen vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales oft als „ungeimpft“ eingestuft. Nachdem diese Praxis unter die Lupe genommen worden war, zeigten nachfolgende Daten eine „niedrige Infektionsrate unter Ungeimpften“ – bis das Ministerium die Veröffentlichung der Statistiken einstellte.

Die Studie übte grundsätzliche Kritik an den japanischen Gesundheitsbehörden, die weiterhin eine weitverbreitete mRNA-Impfung gegen COVID-19 propagieren.

„Das Risiko einer Immunschwäche im Zusammenhang mit häufigen Impfungen mit Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) ist immer deutlicher geworden, was zu einem weitverbreiteten Absetzen zusätzlicher Dosen geführt hat, mit Ausnahme von Japan“, heißt es in der Studie, die darauf hinweist, dass Japan älteren Menschen regelmäßig mRNA-COVID-19-Auffrischungsimpfungen verabreicht.

Die japanischen Behörden hätten diese Praktiken trotz einer ungewöhnlich hohen Zahl von über 600.000 Todesfällen seit Beginn der COVID-19-Impfkampagne fortgesetzt, heißt es in der Studie.

Die Studie merkte an, dass die genauen Faktoren, die diesen Anstieg erklären, weiterhin „umstritten“ seien, und kam zu dem Schluss, dass die hohe Zahl der Übersterblichkeit „nicht allein durch Corona-bedingte Todesfälle oder eine alternde Bevölkerung erklärt werden kann“.

Stattdessen legt die Studie nahe, dass „der Anstieg der impfbedingten Todesfälle ein bedeutender Faktor sein könnte“, und merkt an, dass „ ähnliche Trends auch in anderen Ländern mit intensiven Impfprogrammen zu beobachten sind.“

Die Studie führte das Beispiel eines 26-jährigen Mitarbeiters des Gesundheitswesens in Japan an, der „Berichten zufolge vier Tage nach der Verabreichung einer Einzeldosis des mRNA-Impfstoffs zu Beginn der Impfkampagne an einer Hirnblutung starb“.

Obwohl festgestellt wurde, dass der Tod des Arbeiters „möglicherweise mit einer durch den Impfstoff verursachten immunthrombotischen Thrombozytopenie zusammenhängt“, setzte Japan seine COVID-19-Impfkampagne fort, die „fast obligatorisch“ wurde.

Der Studie zufolge wurden über 99 % der Todesfälle, die in Japan unmittelbar nach einer COVID-19-Impfung auftraten, als Fälle eingestuft, bei denen „die Kausalität schwer zu bestimmen ist“ – selbst in Fällen, in denen Autopsien durchgeführt wurden.

In der Studie wurde darauf hingewiesen, dass sieben Mitglieder des japanischen Health Science Council, das impfstoffbedingte Nebenwirkungen untersucht, „Spenden von Pharmaunternehmen erhalten haben “.

„Japan ist mit seinen Problemen und Nöten nicht allein“, sagte Jablonowski. „Die traditionellen US-Medien sind so eng mit der Pharmaindustrie verflochten , dass Kritik an Impfstoffen ein Eigentor wäre. Auch wir haben eine Regulierungsbehörde mit einem hohen Maß an Interessenkonflikten , die Nebenwirkungen von Impfstoffen weitgehend ignoriert .“

Japanische Öffentlichkeit „wird nun versehentlich an klinischen Studien beteiligt“

Die Studie kritisierte außerdem den schnellen Zeitrahmen, in dem COVID-19-Impfstoffe entwickelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

„Während die Entwicklung eines Impfstoffs normalerweise 7 bis 10 Jahre dauert, hat die Coronavirus-Pandemie 2019 (COVID-19) den Prozess beschleunigt und zu einer schnellen Entwicklung, Zulassung und Verteilung von Impfstoffen ohne umfangreiche Tierversuche oder klinische Studien geführt“, heißt es in der Studie.

Japan ist jedoch im Vergleich zu anderen Ländern einen Schritt weiter gegangen und hat als erstes – und bislang einziges – Land einen selbstverstärkenden mRNA-Impfstoff zugelassen . Allerdings wurde auch bei diesen Impfstoffen nicht ausreichend auf ihre Sicherheit getestet.

„Die Impfung mit diesem Produkt hat bereits begonnen und löst gesellschaftliche Besorgnis aus. Es scheint, als würde die japanische Bevölkerung nun unbeabsichtigt an klinischen Studien beteiligt, um Daten zur Sicherheit und den Risiken des Impfstoffs zu sammeln“, heißt es in der Studie.

Japan verabreicht die selbstverstärkenden Impfstoffe derzeit an Menschen ab 65 Jahren sowie an 60- bis 64-Jährige mit schweren Grunderkrankungen .

„Ein großes Problem bei selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffen ist, dass es keinen Ausschalter gibt“, sagte Jablonowski. „Sobald der Impfstoff injiziert ist, kann niemand mehr kontrollieren, wie lange oder wie viel Antigen Ihre Zellen durch einen Trick produzieren“, was möglicherweise zu einer Immunschwäche führen kann.

Die Studie forderte eine Überprüfung der Impfkampagnen, „um auf die aktuellen veränderten Umstände zu reagieren“, und schlug medizinische Untersuchungen vor der Impfung vor, darunter Bluttests und eine Überprüfung der mRNA-Impfgeschichte eines Patienten.

„Ein Kinderarzt, der sich der Impfrisiken bewusst ist, muss diese Informationen berücksichtigen, um das Nutzen-Risiko einer Impfung abzuwägen“, sagte Jablonowski.

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 25.03.2025