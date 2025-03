„Putin wird bald sterben!“ Attentatsversuch auf den Kreml-Chef

Erst vor wenigen Tagen verkündete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj:

„Er (Putin) wird bald sterben, das ist ein Fakt – und es wird ein Ende haben. Vielleicht endet es aber auch schon vorher.“

Quelle: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/ukraine-selenskyj-ueberraschend-deutlich-putin-wird-bald-sterben-67e4f971ccbc941ec01f7da2

Anscheinend will sich Selenskyj bei seiner Aussage, dass Putin „bald sterben wird“ auf den „Gesundheitszustand“ des Kreml-Chefs bezogen haben.

Aber was heißt dann, „vielleicht endet es aber auch schon VORHER?“

Ist damit vielleicht ein Attentat gemeint?

President Zelensky with words regarding the increasingly decrepit and decaying last vestige of the still collapsing USSR.

„Putin will die soon, it’s a fact, and his safe and unsuccessful historical life will end.“ – President Zelensky pic.twitter.com/mHmqlWYYTM

— Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) March 27, 2025