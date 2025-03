Wenn alles gut wird, warum bereiten sich die USA und die EU dann fieberhaft auf einen dritten Weltkrieg vor?

Wenn es im Nahen Osten Frieden geben soll, warum hat das Pentagon dann 25 Prozent unserer gesamten B-2-Tarnkappenbomberflotte in die Region entsandt? Und wenn es in Europa Frieden geben soll, warum fordert die Europäische Union dann alle ihre Bürger auf, Lebensmittel und Wasser für einen Krieg mit Russland zu horten? Von Michael Snyder

Uns wird immer wieder versichert, alles werde gut, doch gleichzeitig deuten westliche Politiker weiterhin darauf hin, dass ein weiterer Krieg bevorsteht.

Laut Newsweek haben die Vereinigten Staaten in den letzten Wochen ihre Militärpräsenz im Nahen Osten „deutlich verstärkt“ …

Die USA haben ihre militärische Präsenz im Golf und im Indischen Ozean deutlich verstärkt und stationiert neben wichtigen Vermögenswerten wie den Flugzeugträgern USS Carl Vinson und USS Harry S. Truman auch Tarnkappenbomber vom Typ B-2, Frachtflugzeuge und Tankflugzeuge zur Luftbetankung.

Besonders besorgt bin ich über die Stationierung hochmoderner Tarnkappenbomber vom Typ B-2 in der Region.

Es wird berichtet , dass „mindestens fünf“ B-2-Tarnkappenbomber auf der Insel Diego Garcia stationiert wurden …

Das US-Militär hat mindestens fünf Tarnkappenbomber vom Typ B-2 Spirit auf die strategisch wichtige Insel Diego Garcia im Indischen Ozean geschickt.

Diese schweren Bomber können Ziele mit ihrer enormen Bombenlast von 25 Tonnen pro Jet auslöschen.

Dies bedeutet, dass die fünfköpfige tödliche Flotte der USA unglaubliche 125 Tonnen Bomben transportieren könnte.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Afghanistan wurde während der Invasion des Landes im Jahr 2001 unerbittlich von US-Luftstreitkräften mit Basis in Diego Garcia bombardiert, und auch der Irak wurde während der Invasion des Landes im Jahr 2003 unerbittlich von US-Luftstreitkräften mit Basis in Diego Garcia bombardiert. (Der Dritte Weltkrieg ist bereits im Gange: Der Kampf um die Weltordnung)

Derzeit verfügen die USA nur über 20 Tarnkappenbomber vom Typ B-2. Das bedeutet, dass sich 25 Prozent davon derzeit in Diego Garcia befinden.

300x250

Es wird spekuliert, dass diese B-2-Bomber an der laufenden Bombardierung der Houthis im Jemen beteiligt sein könnten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese B-2-Bomber auch ideal für die Durchführung von „Bunkerbrecher“-Angriffen geeignet wären , die zur Ausschaltung des iranischen Atomprogramms erforderlich wären …

Die Bomber verfügen über eine einzigartige Kombination von Fähigkeiten, insbesondere über die Fähigkeit, dichte feindliche Luftabwehr zu durchdringen und mit 30.000-Pfund-Bomben der GBU-57/B-Klasse (Massive Ordnance Penetrator, MOP) Bunkerbrecherangriffe durchzuführen. MOP, für dessen Einsatz derzeit nur die B-2 zugelassen ist, bietet eine einzigartige konventionelle Option für Angriffe auf tief vergrabene und befestigte Ziele, von denen es im Iran viele gibt.

Wir wissen, dass Präsident Trump den Iranern vor Kurzem einen Brief zugestellt hat, in dem er ihnen eine Wahl lässt und eine sehr klare Frist setzt.

300x250 boxone

Entweder müssen die Iraner innerhalb von zwei Monaten eine Vereinbarung zur Beendigung ihres Atomprogramms treffen, oder sie werden angegriffen …

Kürzlich gab Präsident Trump bekannt, dass er einen Brief an Teheran geschickt habe, in dem er ein neues Atomabkommen innerhalb von zwei Monaten fordert, andernfalls drohen erhebliche militärische Konsequenzen. Da die Verhandlungen ins Stocken geraten sind und die Frist immer näher rückt, schließt sich das diplomatische Zeitfenster für eine Deeskalation rasch, sodass militärische Maßnahmen immer wahrscheinlicher werden.

Die Iraner haben uns bereits mitgeteilt, dass sie keine Verhandlungspläne haben.

Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die zweite Option umgesetzt wird.

In einem kürzlichen Interview mit „Face the Nation“ machte der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz klar, dass es keine Kompromisse geben werde …

„Der Iran muss sein Programm aufgeben, und zwar so, dass die ganze Welt es sehen kann“, sagte Mike Waltz, Trumps Nationaler Sicherheitsberater, in einem separaten Interview in der CBS-Sendung „Face the Nation“ am Wochenende. „Es ist an der Zeit, dass der Iran seinen Wunsch nach einer Atomwaffe endgültig aufgibt. Ein Atomwaffenprogramm wird und darf ihm nicht erlaubt werden. Es geht um seine Aufrüstung und sein strategisches Raketenprogramm.“

Wenn B-2-Tarnkappenbomber beginnen, die iranischen Atomanlagen anzugreifen, befinden wir uns offiziell im Krieg mit dem Iran.

Ich hoffe, dass jeder die Auswirkungen davon versteht.

Unterdessen drängt die Europäische Union darauf, dass jeder Haushalt in dem 27-Nationen-Block einen Notfallsatz vorbereitet, für den Fall, dass es zu einem direkten Krieg mit Russland kommt …

Die Bürokraten der Europäischen Union drängen darauf, dass jeder Haushalt in dem 27 Länder umfassenden Block ein Set für den Fall von Krieg und Naturkatastrophen vorbereitet.

Es wird erwartet, dass dies Teil einer umfassenderen „Bereitschaftsstrategie“ der Union angesichts der Bedrohung durch Russland sein wird.

Zu den wichtigsten Dingen, die die 450 Millionen Bürger des Blocks mitbringen sollen, zählen Wasser, Energieriegel und eine Taschenlampe.

Warum muss sich jedes Haus in der EU auf einen Krieg mit Russland vorbereiten, wenn es Frieden geben soll?

Wissen die EU-Bürokraten etwas, was der Rest von uns nicht weiß?

Leider scheint es, dass selbst die sehr begrenzten Vereinbarungen, denen Russland und die Ukraine gerade zugestimmt haben, nicht halten werden. Die Ukrainer haben gerade weitere Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur gestartet, und die Russen führen weiterhin Drohnenangriffe auf ukrainische Städte durch …

Russland gab bekannt, in der Nacht neun Drohnen abgeschossen zu haben, darunter zwei über dem Schwarzen Meer. Die Ukraine habe außerdem versucht, ein Gaslager auf der russisch besetzten Krim sowie Energieinfrastruktur in den russischen Regionen Kursk und Brjansk anzugreifen, hieß es. Die Ukraine erklärte, sie habe keine derartigen Angriffe durchgeführt.

About aikos2309 See all posts by aikos2309