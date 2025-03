Reinkarnation: 5 Geschichten von verlorenen Angehörigen, die als Tiere und Insekten wiedergeboren wurden

Seelen können auch durch lebende Menschen hindurchströmen. Das gängigere Konzept der Reinkarnation ist, dass menschliche Seelen in menschliche Körper reinkarnieren, aber alles ist möglich.

Basierend auf der dharmistischen Sichtweise (Buddhismus, Hinduismus, Jaidismus usw.) der Reinkarnation können Seelen als Menschen oder Nicht-Menschen wiedergeboren werden.

Die Dharmik-Tradition glaubt sogar, dass Sie Ihr Bewusstsein auf Ihr Lieblingstier abstimmen und als dieses Tier wiedergeboren werden können, wenn Ihr menschlicher Körper stirbt!

Die Seele ist ewig , der physische Körper jedoch nicht. Solange der Körper einwandfrei funktioniert, kann eine Seele in ihn eindringen, manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten.

Daher kommt auch der Begriff „Besessenheit“, aber das kommt selten vor, wenn man sich um seinen Geist, Körper und seine Seele kümmert.

Zu Ihrer Information : Die Theorie, dass ein Geist während des Schlafs, der Bewusstlosigkeit oder nach dem Tod vorübergehend in einen Körper eindringen kann, ist eine Glaubensfrage und keine wissenschaftliche Tatsache.

Beispiele für die Reinkarnation von Seelen in nicht-menschlicher Form

Lassen Sie uns einige Beispiele (einschließlich meiner eigenen Erfahrungen: Nr. 2 und Nr. 3 ) untersuchen , die die Möglichkeit der Reinkarnation einer Seele – entweder vorübergehend oder für einen ganzen Lebenszyklus – in einem neuen, nicht-menschlichen Körper veranschaulichen:

1. Eine geliebte Mutter kehrte als roter Kardinal zurück

Vielleicht haben Sie schon von dieser faszinierenden Geschichte gehört. Ich bin zum ersten Mal über soziale Medien darauf gestoßen, weil das Video auf spirituellen Seiten viral ging.

Kurz gesagt: Zwei Schwestern – Deborah Patteson und Jeanne Wright – verloren ihre geliebte Mutter Dorothy, die als Vogel zurückkehrte.

Vor ihrem Tod im Alter von 97 Jahren versprach Dorothy, ihre Töchter zu besuchen, sobald sie in den Himmel aufgestiegen sei.

Wie wollte Dorothy ihre Töchter besuchen?

In Form eines roten Kardinals. Die Töchter nannten es das „Rote Kardinalwunder“.

Rund um Deborahs 700 Hektar große Kittiewan-Plantage in Charles City, Virginia, kann man viele Vögel fliegen sehen, aber keine Kardinäle (und schon gar keine roten Kardinäle)!

Der wunderschöne Vogel klammerte sich an eine der Töchter und blieb glücklich dort sitzen, ohne wegzufliegen. Ein Familienmitglied hielt den glückseligen Moment mit der Kamera fest.

2. Mein bester Freund war eine Libelle an meiner Wand

Als eine meiner besten Freundinnen 2017 Selbstmord beging, war ich am Boden zerstört. Ihr Tod markierte eine der tiefgreifendsten Phasen meines spirituellen Erwachens. Sie sprach in luziden Träumen und im Wachzustand zu mir.

Einmal flüsterte sie mir so laut und deutlich in mein rechtes Ohr: „ Ich bin’s, Jess “, dass ich vor Schreck fast umgefallen wäre.

Etwa ein Jahr nach ihrem Tod hatte sie für einige Wochen ihren Kontakt abgebrochen.

Ich bat sie, mir ein Zeichen zu geben, dass sie noch immer bei mir sei und mich führe – denn sie hatte mir gesagt, dass sie sich als meine Geistführerin verpflichtet habe und irgendwann als mein Sohn (der bereits hier ist) wiedergeboren werden würde.

Ich habe sie ausdrücklich gebeten, mich in Form einer Libelle zu besuchen und an einer sichtbaren Stelle an der Wand in meinem Schlafzimmer zu bleiben .

Ich wollte ganz konkret sein und bat sie, sich nach drinnen (nicht nach draußen) zu wagen, nur um sicherzugehen, dass es ihr Geist war und nicht nur der Geist einer normalen Libelle.

Am nächsten Abend machte es sich eine Libelle an meiner Schlafzimmerwand gemütlich und blieb dort über 24 Stunden!

Es war ein wunderschöner Moment, den ich für immer in Erinnerung behalten werde. Er machte mir klar, dass ich häufiger mit ihr kommunizieren musste, anstatt nur darauf zu warten, dass sie mir Zeichen gab.

Hinweis : Scheuen Sie sich nicht, mit verstorbenen Angehörigen zu sprechen, denn auch wenn ihr Körper verfallen ist, stirbt ihre Seele nie.

3. Die Seele meines vorherigen Hundes ist in den Körper eines Vogels eingedrungen

Ein weiterer Moment, der mich in Ehrfurcht versetzte, war der unerwartete Tod meines vorherigen Hundes Putry . „Putry“ ist ein indonesischer Name und bedeutet „Prinzessin“.

Sie war ungefähr 11 Jahre alt, als ich sie adoptierte, und sie hatte ein ziemlich schwieriges Leben – einschließlich viel Missbrauch – bevor sie anfing, bei mir in meiner Wohnung auf Bali zu leben.

Ich fuhr mit Putry überall auf meinem Motorrad hin und es kam selten vor, dass wir getrennt waren. Wie Sie sich vorstellen können, war ich untröstlich, als sie vergiftet wurde und mich „verließ“.

Sie wurde alt, aber es fühlte sich noch zu früh an. Wir lebten drei Jahre zusammen und die Einheimischen nannten sie meine „Sahabatku“, was so viel bedeutet wie „meine Seelenverwandte“.

Putry, die halb Pitbull und halb einheimischer Bali-Hund (und 100 % Prinzessin) war, starb unter einer riesigen, mit Kokosnüssen beladenen Palme in unserem Garten.

Ich hatte sie vor Kurzem zur Behandlung zum Tierarzt gebracht und wir dachten, sie würde es schaffen, aber ich schätze, es war einfach an der Zeit, dass ihre Seele Putrys Körper verließ.

Die einheimischen balinesischen Hindus halfen mir, ein Grab für mein Sahabatku auszuheben, das wir mit Blumen, Geld (eine einheimische Tradition, um Segen zu erlangen) und ihren Lieblingskokosnusskeksen füllten.

Bevor wir sie ordnungsgemäß beerdigten, ging ich schnell zurück in meine Wohnung – von der aus man auf die Palme blickte, unter der sie zur Ruhe gebettet war –, um ein paar Räucherstäbchen zu holen und ein Gebet zu sprechen.

Als ich mein Schlafzimmer betrat, war die Tür bereits einen winzigen Spalt offen.

Ich riss die Tür auf und ging zu meiner Räucherstäbchenschublade. Da saß ein blau-gelber Vogel auf meinem Bett! Der Vogel drehte sich schnell um, blickte in meine Richtung, legte den Kopf schief und flatterte dann durch die Tür hinaus.

Ich hatte noch nie zuvor einen Vogel in meinem Schlafzimmer gesehen , und ich wusste sofort, dass es Putrys Seele war, die mich daran erinnerte, dass sie nicht wirklich fort war. Das Gefühl war unübersehbar – ich spürte ihre Energie, als wäre sie nie fort gewesen.

Nach Putrys Tod bekam ich einen weiblichen Pitbullwelpen (den ich Pandora nannte).Jeder, den ich getroffen habe und der Putry kannte, ist absolut sicher, dass Pandora ihre Seele ist, wiedergeboren.PandorasDie Augen sind das Fenster zu Putrys Seele, ganz zu schweigen von allem anderen an ihr.

Ich glaube wirklich, dass sie eine meiner Seelenverwandten ist (wie alle unsere Haustiere) und dass sie die ganze Zeit bei mir bleibt, nur in einem anderen Körper.Sie reagiert auch aufgeregt, wenn ich sage:„Tutti-fruchtiger Pudding!“

4. Der Hund einer Tierbesitzerin wurde als ihr neuer Hund zurückgegeben!

Das Buch „Das erstaunliche Leben der Tiere nach dem Tod“ von Karen A. Anderson erzählt die wahre Geschichte einer Frau, die sich von ihrem geliebten Hund „Captain“ verabschieden musste.

Nach Captains Tod kommunizierte er telepathisch mit seiner Besitzerin und sagte ihr, dass sie einen anderen Hund finden würde. Vor allem aber sagte Captain ihr, dass es seine Seele sein würde . Die Einzelheiten waren konkret:

Sie würde ihn an einem Mittwoch finden

Eine Frau wäre anwesend

Es würde etwas mit dem Buchstaben „C“ in Verbindung gebracht werden.

Nur drei Monate nach Captains Tod fand der Besitzer einen neuen Welpen von einer Züchterin. Es war Mittwoch und der Welpe hatte ein riesiges „C“-Zeichen auf dem Kopf.

Karen – die Autorin des Buches – ist eine preisgekrönte Tierkommunikatorin, Medium und Spezialistin für den Verlust von Haustieren. Als Captains Besitzerin Karen eine Nachricht schickte, bestätigte die Autorin, dass der neue Welpe tatsächlich die Reinkarnation von Karens ehemaligem Hündchen sei.

5. Amy Winehouse wurde zum Schmetterling

Die Mutter von Amy Winehouse glaubt, dass ihre verstorbene Tochter – die im zarten Alter von 27 Jahren in ihrem Londoner Haus verstarb – als Schmetterling wiedergeboren wurde.

Die phänomenale, preisgekrönte „Back to Black“-Sängerin (1983–2011) sei im Geiste immer noch bei ihren Lieben, sagt Janis.

„Bei ihrer Beerdigung hielt Mitch die Trauerrede, als ein Schmetterling angeflogen kam. Ich glaube, es war ein Admiral, denn wenn die Flügel geschlossen sind, sind sie schwarz“, erzählte Janis Reportern .

Sie behauptet, dass Amy die Vorstellung liebte, überall hinfliegen zu können, und dass ihr der Gedanke, dass ihre Tochter als wunderschönes Geschöpf wiedergeboren werden könnte, Kraft gibt.

„Außerdem waren wir kurz nach ihrem Tod am JFK-Flughafen in New York. Wir aßen gerade etwas, als plötzlich eines von Amys Liedern ertönte und eine Feder auf unseren Tisch fiel“, fügte sie hinzu.

Gibt es einen dokumentierten „Beweis“ für Reinkarnation?

Die allgemein anerkannte wissenschaftliche Ansicht zur Reinkarnation geht davon aus, dass die Möglichkeit, dass eine Seele in einem neuen Körper weiterlebt, weit über den akzeptierten Bereich der Forschung hinausgeht.

Es lässt sich nicht leugnen, dass viele Menschen die Idee der Reinkarnation aufgrund fehlender wissenschaftlicher Beweise ablehnen.

Das ist durchaus verständlich und nachvollziehbar, doch es gibt viele Fälle, in denen der Glaube die Wissenschaft widerlegt hat.

So heilte sich beispielsweise der bekannte Forscher, Dozent und Bestsellerautor Dr. Joe Dispenza nach einem tragischen Unfall im Jahr 1986 mit Glauben und der Kraft seines Geistes selbst.

Dr. Dispenza brach sich sechs Wirbel und konnte nicht mehr laufen, nachdem sein Fahrrad von einem LKW angefahren worden war. Er begann, sich täglich vorzustellen, wie er wieder gehen würde, und war nach elf Wochen wieder auf den Beinen – sehr zum Entsetzen der Ärzte, die darauf bestanden, dass seine Verletzungen (aufgrund wissenschaftlicher Empfehlung) operiert werden müssten.

Der Glaube hat gesiegt.

Obwohl es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass die Seele nach dem physischen Tod in eine neue Hülle übergehen kann, gibt es auf dem Gebiet der Parapsychologie bestimmte Forschungsarbeiten, die überzeugende Beweise für die Reinkarnation liefern.

Der verstorbene Ian Stevenson (1918–2007) – amerikanischer Psychiater, Gründer der Abteilung für Wahrnehmungsstudien an der medizinischen Fakultät der University of Virginia und Universitätsprofessor – legte im Laufe seines Lebens einige der bemerkenswertesten wissenschaftlichen Beispiele für den Beweis der Reinkarnation vor .

Die Universität hat in den letzten 50 Jahren über tausend Fälle untersucht und dabei zahlreiche glaubwürdige Forschungsergebnisse gesammelt. Zu den ständig wachsenden Forschungsergebnissen gehören über 2.500 Fälle von Kindern mit spontanen Erinnerungen an frühere Leben.

Typischerweise beginnen die Kinder im Alter zwischen zwei und vier Jahren, über Erinnerungen aus einem früheren Leben zu sprechen. Noch faszinierender ist, dass viele ihrer Aussagen durch die Untersuchung von Sterbedaten und Fakten zu den Personen, die sie in ihrem früheren Leben vermutet hatten, bestätigt wurden.

„Die Wissenschaft entwickelt Vorstellungen davon, was wahr ist, und es wird sehr schwierig, Wissenschaftler dazu zu zwingen, sich mit neuen Daten zu befassen, die bestehende Konzepte in Frage stellen könnten“, sagte der schmerzlich vermisste Stevenson 1999 in einem Interview mit der New York Times.

Unter den über 2.500 Fällen in den Archiven der medizinischen Fakultät der University of Virginia konnten 1.700 Kinder (68 % der Fälle) erfolgreich Vorstrafen identifizieren, sodass ihre Fälle als „gelöst“ gekennzeichnet wurden.

Dr. Jim Tucker arbeitet weiterhin an der Erforschung von Stevensons Bemühungen. Er spricht im Psychologie-Podcast über die „ Wissenschaft der Reinkarnation “, der hier auf YouTube zu finden ist . Seine Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Behauptungen von Kindern über frühere Leben.

Wie man einen Besuch von einem geliebten Menschen anlockt, der verstorben ist

Um ein Zeichen zu bitten (wie ich es getan habe), ist der beste Weg, um klarzustellen, welches Tier Sie sehen möchten. Seien Sie präzise, ​​bis ins kleinste Detail, wie die Farbe des Tieres, seine körperlichen Merkmale und wo Sie den flüchtigen Besucher willkommen heißen.

Wenn die Seele eines geliebten Menschen vorübergehend ein Lebewesen bewohnt, stellt dies eine bedeutsame symbolische Botschaft dar, die uns zweifellos die Erleichterung verschafft, dass unsere Lieben wirklich überall um uns herum sind.

Je genauer Sie vorgehen, desto einfacher lässt sich feststellen, ob es sich um ein Zeichen handelte oder nicht. Ich sprach meine Bitte auch in aufsteigenden Weihrauch, der nach balinesischer Hindu-Tradition unsere Gebete viel schneller in die höheren Sphären transportiert!

Deine Lieben sind nicht wirklich weg. Ihre Energie verändert sich lediglich, aber sie existiert immer noch und wird es immer bleiben. Höchstwahrscheinlich werden sie eines Tages in diesem Leben als Haustier ODER Mensch zurückkehren und wieder an deiner Seite stehen.

