Wo stehen wir jetzt – laut der messianische Agenda?

Es ist für mich unglaublich, wie ein und dieselbe Geschichte für verschiedene Zielgruppen oder Glaubenssysteme gesponnen werden kann, um sie auf unterschiedliche Weise zu kontrollieren.

Wie die Handlung eines „Wer hat’s getan?“-Krimis können dieselben Ereignisse dem Publikum auf unterschiedliche Weise verkauft werden. Kürzlich habe ich die Analogie eines Stummfilms verwendet, der in Kinos auf der ganzen Welt abgespielt wird und von dem man erwartet, dass er auf jeder Kinoleinwand mit unterschiedlichen und oft widersprüchlichen Untertiteln versehen ist.

Das Bild ist das Gleiche, die Erzählung ist es nicht. Und noch unglaublicher ist, dass eine Reihe von Untertiteln die anderen gegeneinander ausspielt, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen.

Oder die Endzeit.

Satans kleine Saison

Dies bringt uns zu „Satans kleiner Saison“, d.h. zu dem Glauben, dass Satan für eine kurze Zeitspanne vor dem Jüngsten Gericht und der Ankunft der kommenden Welt (Olam Ha-Ba) oder der Neuen Weltordnung aus dem Brunnen des Abgrunds entlassen wird. (Vgl. icr.org)

Nun hängt es davon ab, aus welcher Perspektive Sie kommen und wie Sie dies in die Erzählung Ihres Glaubenssystems einordnen wollen.

Ich hatte schon Zuschauer, die argumentierten, dass wir uns jetzt in „Satans kleiner Saison“ befinden und, dass das zweite Kommen von Christus schon vorbei ist.

Ich sagte ihnen, dass es mir nicht darum geht, was sie glauben, sondern darum, wie dies in die messianische Agenda für eine kommende Welt passt.

Das ist die Zeitlinie, die ich betrachte, und um das hinzuzufügen, glaube ich persönlich nicht, dass irgendetwas davon Realität ist. Meiner Meinung nach ist das alles eine erfundene Erzählung, die dazu dient, die abrahamitischen Religionen über Tausende von Jahren zu kontrollieren, und die aus vielen anderen Glaubenssystemen ausgeschnitten und eingefügt wurde.

Die „Wahrheit“ der Lüge ist also nicht mit der „Wahrheit“ der Realität vergleichbar.

Denken Sie also daran, dass dies im Zusammenhang damit steht, wie viele Christen „Satans kleine Saison“ und ihre Funktion in der Zeitlinie der Endzeit sehen. Und wie dies benutzt werden kann, um Christen in dem zu täuschen, was sie für die Endzeit halten.

Meiner Meinung nach gibt es keine „Wahrheit“ an diesem Endzeit-Unsinn, aber er wird benutzt, um Menschen zu manipulieren, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um biblische Prophezeiungen handelt, die sich erfüllen, obwohl sie von verrückten Menschen gemacht werden.

Was ist also „Satans kleine Saison“?

Was für mich noch wichtiger erscheint, ist, dass die messianische Sekte, von der ich annehme, dass sie hinter vielen der führenden Marionettenpolitiker der Welt steht, dies auch nicht tut. Aber sie haben sich diesen Unsinn zunutze gemacht.