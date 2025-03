Shedding (Übertragung) von Corona-Impf-Spikes durch Studie neuerlich belegt

Teile die Wahrheit!

Pfizer war von Anfang an bekannt, dass Geimpfte die Impf-Spikes an Personen in der Nähe übertragen können. Deshalb wurde für die klinischen Versuche vor Kontakt der Impflinge mit Schwangeren explizit gewarnt.

Nun wurden in einer aktuellen Studie neuerlich Menstruationsstörungen bei Kontakt mit Geimpften nachgewiesen.

Die verimpfte, in Lipid-Nanopartikel eingeschlossen modRNA ist nicht nur im Blut und in verschiedensten Zellen im gesamten Körper zu finden, sie ist auch in Transportbläschen, Exosomen, nachgewiesen worden, die über die Haut oder die Atemluft diese Imp-Spikes an andere Personen übertragen können.

Deshalb gab es offenbar die Warnungen von Pfizer bei ihren Zulassungsstudien im Jahr 2020, wie TKP hier berichtete.

Eine neue Studie von Sue E. Peters, Jill Newman et al veröffentlichte eine länger laufende Untersuchung mit dem Titel „Menstrual Abnormalities Strongly Associated with Proximity to COVID-19 Vaccinated Individuals“ (Menstruationsstörungen stehen in engem Zusammenhang mit der Nähe zu Personen, die gegen COVID-19 geimpft sind) im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research. (Ehemaliger CDC-Direktor: „Long Covid“ ist eine „Schädigung durch mRNA-Impfung“)

Und dabei ging es darum [Absätze eingefügt]:

„Im Frühjahr 2021 startete MyCycleStorySM eine sichere Online-Umfrage, bei der 92,3 % der 6049 Befragten angaben, nach der Einführung der COVID-19-Impfstoffe Menstruationsstörungen zu haben. Jede Befragte diente als ihre eigene Kontrollgruppe, da die überwiegende Mehrheit vor der Einführung der COVID-19-Impfung regelmäßige Menstruationszyklen hatte. Eine Untergruppe von 3390 Befragten war nur indirekt mit COVID-19-Impfstoffen oder dem SARS-CoV-2-Virus in Kontakt gekommen. Diese Untergruppe gab an, 1) nicht gegen COVID-19 geimpft zu sein, 2) keine COVID-19-Symptome gehabt zu haben und 3) nicht positiv auf COVID-19 getestet worden zu sein. Dennoch wies eine beträchtliche Mehrheit dieser Frauen, die nur indirekt mit COVID-19-Injektionen oder COVID-19-Infektionen in Kontakt gekommen waren, dennoch viele der gleichen Menstruationsstörungen wie die 2659 Frauen, die einer COVID-19-Injektion direkt ausgesetzt waren (798) oder COVID-19-Symptome hatten (1347) oder positiv auf COVID-19 getestet wurden (514). … 300x250 Der Prozentsatz der indirekt exponierten Teilnehmer, die angaben, sich in einem Umkreis von 1,80 m um eine geimpfte COVID-19-Person aufgehalten zu haben, betrug 85,5 %. Von diesen hatten 71,7 % innerhalb einer Woche und 50,1 % innerhalb von ≤ 3 Tagen nach der Exposition unregelmäßige Menstruationsbeschwerden.“

Anders ausgedrückt ergab die Studie, dass Frauen, die sich täglich in unmittelbarer Nähe zu geimpften Personen außerhalb ihres Haushalts aufhalten,