So erkennen Sie einen Energievampir: 8 Zeichen, dass Sie jemand auslaugt

Haben Sie sich schon einmal völlig ausgelaugt gefühlt, nachdem Sie Zeit mit jemandem verbracht haben?#

Wenn ja, könnten Sie in der Gegenwart eines „ Energievampirs “ oder, wie manche Leute es nennen, eines „ psychischen Vampirs “ sein.

Das Bedürfnis nach einer kurzen Auszeit und zum Auftanken neuer Energie nach großen gesellschaftlichen Anlässen ist relativ normal. Dass man sich jedoch jedes Mal, wenn man eine bestimmte Person sieht, energetisch ausgebrannt fühlt, ist nicht normal.

Das Lustige an Energievampiren ist, dass sie nicht nur nachts auf der Lauer liegen. Sie schlagen zu jeder Tageszeit zu und manchmal erledigen sie ihre Arbeit so subtil und schnell, dass Sie nicht einmal merken, was sie tun!

Wenn Sie jedem Zugang zu Ihrer Energie gewähren, ist das Selbstsabotage. Ihre Energie ist kostbar und sollte nur mit Menschen geteilt werden, die Ihre spirituelle Schwingung nähren – und nicht aussaugen.

Was ist das Hauptmotiv eines Energievampirs?

Bevor Sie die folgenden Anzeichen eines Energievampirs mit jemandem in Verbindung bringen, den Sie dieses spirituelle Verbrechen verdächtigen , lassen Sie uns kurz das Hauptmotiv besprechen.

Was also ist das Hauptziel eines Energievampirs?

Um sich für den eigenen Vorteil von Ihrer „Lebenskraft“ zu ernähren.

Viele Energievampire zielen auf Ihre Emotionen ab – entweder unbewusst oder absichtlich –, um ihre eigene physische Energie zu stärken. Im Allgemeinen fehlt diesen Personen ein emotionales Element tief in ihrem Inneren.

Man könnte sagen, dass das Verhalten eines Energievampirs so etwas wie ein dysfunktionaler Bewältigungsmechanismus ist. Da sie nicht sicher sind, wie sie ihre emotionalen Bedürfnisse auf gesunde Weise befriedigen können, füllen sie die Leere, indem sie ihren „Opfern“ psychische Energie entziehen.

Viele Menschen mit energieraubenden Eigenschaften haben möglicherweise zuvor Missbrauch, Traumata oder Vernachlässigung erlebt. Alternativ könnten sie auch einfach sehr negative Menschen sein! In jedem Fall ist es wichtig, auf der Hut zu sein, um Ihre Energie zu schützen. (Ihr Körper entwickelt sich zu einer kristallinen Struktur (Sie sind magisch))

8 häufige Anzeichen eines Energievampirs

Menschen, die die folgenden Verhaltensweisen aufweisen, werden klinisch der „Persönlichkeitsstörung des Clusters B“ zugeordnet, zu der auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung und die narzisstische Persönlichkeitsstörung gehören:

1. Sie geben Ihnen ein ungutes Gefühl

Dies ist zweifellos eines der offensichtlichsten Anzeichen dafür, dass Sie mit einem Energievampir sprechen oder sich in seiner Gegenwart befinden. Ein in der Zeitschrift Academia Letters veröffentlichter Forschungsbericht stellt fest, dass die häufigsten Symptome dafür, von einem Energievampir angegriffen zu werden, „plötzliche Stimmungsschwankungen, Unbehagen, Ruhelosigkeit und erhöhter Puls, Energie- und Antriebslosigkeit, depressive Stimmung und Erschöpfung“ sind.

2. Sie machen dich runter oder erniedrigen dich