Unsere entscheidende Rolle bei der Rettung der Lebensmittelkette – Es ist noch nicht zu spät!

Ich beginne diesen Artikel mit Informationen, die Sie über die Herkunft von etwa 90 % aller Lebensmittel aufklären, die Sie beim Einkaufen in den führenden Supermärkten kaufen.

Vielleicht haben Sie noch nie darüber nachgedacht, was Ihre Lebensmittelauswahl – vor Ort – wirklich bedeutet. Tatsache ist jedoch, dass Sie durch Ihren Einkauf in Supermarktketten unwissentlich mitschuldig geworden sind an der Entstehung riesiger wüstenartiger Landstriche, die mit giftigen Agrarchemikalien besprüht werden.

Die Böden auf diesen Farmen, die von Supermärkten beliefert werden, sind ohne jegliches Leben. Die Pflanzen wachsen nur noch aufgrund der starken Anwendung von synthetischen Stickstoffsalzen.

Keine Würmer, keine Insekten, kein Leben. Keine bereichernden bodenbürtigen Mikroorganismen oder Mikroflora. Sie wurden durch die Produkte von Big Pharma und die Waffen aus der Kriegskasse der Agrarchemiekonzerne ausgerottet.

Den Landwirten, die sie einsetzen, wurde vorgegaukelt, dass sie „fortschrittlich“ und „effizient“ sind, wenn sie dieses von der Regierung und den Konzernen geführte intensive chemische System anwenden, das die altehrwürdigen, gutartigen traditionellen Anbaumethoden ersetzen soll.

Genau die gleiche tragische Geschichte spielt sich in der Viehwirtschaft ab. Wenn Sie sich nicht für Bio entscheiden, stammen Ihr Schweine- und Geflügelfleisch aus Konzentrationslagern für Tiere.

Riesige sonnenlose Ställe, in denen Antibiotika und andere Medikamente prophylaktisch verschrieben werden, um die Empfänger für die drei bis fünf Monate am Leben zu erhalten, die die maximale Dauer ihrer tragisch kurzen Existenz sind.

Zweifellos ist Ihnen auch nicht bewusst, dass Sie durch Ihre Einkäufe in den räuberischen Supermärkten zum Verursacher des Sterbens der kleinen und mittleren Familienbetriebe geworden sind, die noch Respekt vor Fruchtfolgen, der Verwendung natürlicher Düngemittel für Nutztiere und der humanen Aufzucht von Tieren im Freien haben.

Ihr meist egoistisches Konsumverhalten hat die gesamte Topographie Ihres Landes verändert, seine einst natürliche Umwelt, seine lebendige Artenvielfalt, seine Schönheit, seine wohlriechenden Düfte und seine natürliche Produktivität.

Sie alle wurden für die monokulturelle Massenproduktion von Lebensmitteln geopfert, die durch die chemische und gentechnische Denaturierung des Pflanzenreichs toxisch geworden sind. Ein Prozess, der nur die großen Konzerne bereichert, die sie entwickeln und herstellen – und die Supermärkte, die die vitamin- und nährstoffarmen Endprodukte verkaufen.

Alles und jeder, einschließlich des Landwirts, steht auf der Verliererseite dieser seelenlosen Produktionslinie.

Was gekauft wird, sind zwar immer noch „Lebensmittel“. Aber abgesehen von proökologischem und biologisch angebautem Fleisch, Gemüse und Getreide untergräbt es Ihre Gesundheit und die natürliche Umwelt mindestens ebenso sehr, wie es die energetischen Bedürfnisse Ihres Körpers unterstützt.

In diese bereits dystopische Realität hinein kommt die nächste Serie von Katastrophen, die über das hereinbricht, was immer noch unter dem Namen „Landwirtschaft“ läuft.

Ziehen Sie den Vorhang für das Jahr 2025 zurück und werfen Sie einen genaueren Blick auf den Stand der Dinge, die jetzt schon – oder bald – auf Ihrem Teller landen werden.

Aufgrund der politischen Verabschiedung des großen Schwindels namens „Netto-Null“ haben die Architekten der Kontrolle entschieden, dass der Anbau von Lebensmitteln auf gut genährten Böden und die Aufzucht von Nutztieren auf grünen Weiden, die alle guten Landwirte schon immer als „natürlichen Weg“ erkannt haben – und dies auch heute noch tun -, zur „globalen Erwärmung“ beiträgt und schrittweise eingestellt werden muss. Das meiste davon bis 2030.

Es wird fälschlicherweise behauptet, dass durch diese altehrwürdigen Methoden zur Erzeugung von Nahrungsmitteln, die wir essen, übermäßig viel CO2 freigesetzt wird. Kühe werden beschuldigt, Methan freizusetzen – ein weiteres natürliches Gas wie CO2 – und müssen daher Covid-ähnliche Gesichtswindeln tragen, um ihre „Emissionen“ einzuschränken, bevor sie ganz aus der Landwirtschaft entfernt werden.

Traditionelle kleine und mittelgroße Familienbetriebe – die der Natur am wenigsten schaden und die nahrhaftesten Lebensmittel produzieren – sind die ersten, die vom schnellen Aussterben bedroht sind.

Was Sie in den Supermärkten finden, stammt nicht von solchen Betrieben. Wie bereits erläutert, stammt es aus den groß angelegten, fabrikähnlichen und profitorientierten Unternehmensmodellen, die sowohl die Lebensmittel als auch die natürliche Umwelt zerstören.

Die Kabale, deren Wurzeln in der Pharmazie, im Großbankwesen, in der Agrarchemie, in der Gentechnik und an der Spitze der Machtpolitik liegen, sind die „Akteure“ der globalen Nahrungsmittelkette.

Ihre Politik wurde bereits 1972 auf geheimen Sitzungen des Club of Rome, den jährlichen Treffen der Bilderberger und später auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos formuliert. Diese Politik läuft jetzt unter den Namen „The Great Reset“, „Green New Deal“ und „Vierte industrielle Revolution“.

Ihr ultimativer Endpunkt geht weit über Lebensmittel und Landwirtschaft hinaus – bis hin zur Entstehung einer digital gesteuerten IT-Sklavenrasse: die transhumane Agenda.

Man muss schon seinen Verstand bemühen, um die Verbindungslinien zu erkennen, die von der Kontrolle der Nahrungskette zur vollständigen Übernahme der Hauptadern der planetarischen Kommunikation und Kontrolle durch die IT führen. Aber das ist der Sinn und die Absicht von „The Great Reset“.

Im Mittelpunkt dieser Politik stehen die Bevölkerungsreduzierung, die absolute Kontrolle über jeden Aspekt dessen, was wir am Esstisch zu uns nehmen, und der endgültige Besitz des Landes sowie seine Umwandlung in einen Spielplatz für die egozentrischen Träume der Kabalen – wobei die Landwirte, die Lebensmittel liefern, ein sklavisches Anhängsel der Gemeinschaft sein sollen.

Um dies zu erreichen, soll ein immer größerer Anteil der menschlichen Ernährung auf im Labor hergestellte und gentechnisch veränderte synthetische Lebensmittel, Insekten und Käfer umgestellt werden. Gentechnisch verändertes synthetisches Fleisch und Milch werden bereits im Labor hergestellt und sind in fünf Ländern, darunter die USA und das Vereinigte Königreich, auf dem Markt, und zerkleinerte Insekten sind Bestandteil verschiedener verarbeiteter Lebensmittel.

Die neuesten Gentechniken werden gerade von der Europäischen Kommission auf den Weg gebracht und sind in den USA trotz heftiger Widerstände bereits im Einsatz.

Lebensmittel, die noch auf Bauernhöfen angebaut werden, werden zunehmend von Robotern gepflanzt, gedüngt, gespritzt und geerntet. Das wird in den Betrieben geschehen, die derzeit die Supermärkte beliefern, in denen Sie einkaufen.

Ich sage dies nicht voraus. Ich sage Ihnen nur, was Klaus Schwab und seine Handlanger beim WEF ausgearbeitet haben. Sie können es herausfinden, indem Sie in authentischen Quellen, die nicht aus den Medien stammen, die Ziele der Agenda 2030 und Netto-Null bis 2045 recherchieren.

Diese Agenda wird von allen Staats- und Regierungschefs der Welt – der Davoser Gruppe – unterzeichnet, die sich verpflichtet haben, ihre Länder in den Dienst der falschen Flagge namens „globale Erwärmung“ zu stellen.

Die meisten von ihnen haben sich nicht um die Details dessen gekümmert, wozu sie sich verpflichtet haben. Sie sind zu sehr mit der Machtpolitik des exklusiven Clubs beschäftigt, in dem sie Mitglied sind.

Sich dieser Realität zu stellen, sollte ganz oben auf Ihrer Tagesordnung stehen. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um unsere Chancen auf eine vernünftige Ernährung und eine gewisse individuelle und kollektive Verwaltung unseres Schicksals als empfindungsfähige, autonome menschliche Wesen zu sichern.

Wenn Sie einen sofortigen Grund brauchen, um nicht zu Ihrem Lieblings-Supermarkt zurückzukehren, lesen Sie einfach die Informationen in diesem Artikel. Nehmen Sie sie auf. Handeln Sie danach.

Obwohl ich mein Bestes getan habe, um die Verwüstung zu beschreiben, die man mitverursacht, wenn man sein Geld den führenden Verfechtern einer denaturierten, giftigen und sterilen Nahrungskette gibt, war es nur möglich, einen allgemeinen Überblick über den schrecklichen Zustand zu geben, den dies für die Gesundheit von Mensch und Umwelt bedeutet.

Ich habe keinen Hinweis darauf gegeben, was aus der Gemeinschaft der gutgläubigen und fürsorglichen Landwirte wird, deren Fähigkeiten, Wissen und Entschlossenheit, „echte Lebensmittel“ zu liefern, eher eine „Lebensweise“ als eine Möglichkeit des Geldverdienens ist. Es gibt sie noch, in allen Ländern. Aber sehr bald wird es sie nicht mehr geben, es sei denn, Sie unterstützen direkt ihr Überleben. Viele Landwirte verstehen nicht, dass sich ihr Leben und ihre Betriebe im Visier der Architekten der globalen Kontrolle befinden und dass die nationalen Politiker Marionetten derselben Kabale sind. Also können nur Sie und ich sie retten. Sobald sie gehen (vom Land vertrieben werden), wird es keine „echten Lebensmittel“ mehr geben. Das bedeutet, dass Sie und Ihre Familien nichts und niemanden mehr haben werden, an den sie sich wenden können, um zu überleben. Es wird nur noch verordnete synthetische Labor- und gentechnisch veränderte Produkte der riesigen Unternehmensriesen geben, die denjenigen gehören und von ihnen geleitet werden, die man auf den Weltwirtschaftsgipfeln, bei den Versammlungen der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation sowie auf den Kongressen der globalen Banker sieht. Kaufen Sie Ihre Lebensmittel auf lokalen Bauernmärkten, in Hofläden, in Gemüsekisten, auf traditionellen Märkten für frische Lebensmittel, direkt vom Bauernhof, in bäuerlichen Genossenschaften und bei unabhängigen kleineren Einzelhändlern, die hochwertige Lebensmittel anbieten. Unterstützen Sie das Überleben – die Existenz – der Landwirte, die in naher Zukunft buchstäblich Ihre Lebensader sein werden. Handeln Sie jetzt. Wenn Sie Ihre Lebensmittel nicht selbst anbauen können, tragen Sie zumindest dazu bei, den Widerstand zu stärken. Denn es wird keine Zukunft geben, wenn Sie nicht vortreten, um sie zu schaffen. Bauen Sie Ihre eigenen Lebensmittel an! Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 27.02.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

