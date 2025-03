Teile die Wahrheit!

Versuchen Sie nicht, Ihren Bildschirm zu justieren. Dies ist kein Test. Es ist ein Notstand! Ein ausgewachsener nationaler Notstand!

Ja, das stimmt, wieder einmal müssen wir auf die Rechtsstaatlichkeit verzichten und eine Reihe von Notmaßnahmen ergreifen, um „die Demokratie“ oder „die Freiheit“ zu retten oder „die Not des Volkes und der Nation zu beheben“ oder „das Volk vor einem Atemwegsvirus zu schützen“ oder einem „Virus des wachen Geistes“ oder „Agenten des tiefen Staates“ oder „die Terroristen“ oder „Bürokraten“ oder „ungehorsame Richter“ und „Amerika wieder groß zu machen!“

Glücklicherweise hat Gott Elon Musk, den Multimilliardär, den in den militärisch-industriellen Komplex eingebetteten, transhumanistischen, global-kapitalistischen Oligarchen, persönlich dazu ernannt, als superheldenhafter Retter zu dienen und das amerikanische Volk vor dem Bösen zu retten!

Oder, OK, technisch gesehen hat Gott Trump persönlich ernannt, aber Trump hat Elon persönlich ernannt, was Gott wusste, dass er es tun würde, da er allwissend und allmächtig ist, und so weiter.

Im Grunde hat Elon also einen Freibrief von Gott, um alle Notmaßnahmen zu ergreifen, die er für angemessen hält, um Amerika zu retten, und jeder, der sich ihm in den Weg stellt, ist „korrupt“ und „böse“ und ein „Staatsfeind“, der es verdient, verhaftet und strafrechtlich verfolgt und ins Gefängnis gesteckt oder zumindest belästigt und eingeschüchtert zu werden.

Zum Beispiel Paula Kerger, CEO von PBS, die vor Elons DOGE-Unterausschuss geschleppt wird, um zu erklären, warum PBS nicht der offiziellen „Realität“ entspricht, wie sie von Elon, der ADL und dem MAGA-Ministerium für Wahrheit festgelegt wurde.

Es kann nicht sein, dass unterdrückerische Personen wie Paula Kerger und die Mitarbeiter des Public Broadcasting System die Ereignisse so interpretieren, wie sie sie interpretieren. Wir befinden uns in einem Ausnahmezustand! Scheiß auf die Rede- und Pressefreiheit! Wie kann Elon Amerika retten, wenn die Leute ihm widersprechen dürfen?!

Schließlich hat das amerikanische Volk Musk und Trump gewählt, damit sie diktieren können, was „wahr“ ist, und jeden bestrafen, der ihnen nicht zustimmt!

OK, sicher, einiges von dem, was sie sagen, ist nicht wahr, oder nicht ganz wahr, oder es sind schamlose Lügen, aber manchmal muss man die Menschen anlügen, um sie vor dem Bösen zu bewahren, weil … nun ja, die Menschen dumm sind, also muss man sie mit offizieller Propaganda und Lügen bombardieren und sie zu fanatischem Hass auf ihre offiziellen Feinde aufpeitschen.

Zum Beispiel die „Fünfzig-Millionen-Dollar-USAID-Terroristen-Kondom-Bombe“-Geschichte…

…was natürlich ein Haufen lächerlichen Schwachsinns war. Aber das spielt keine Rolle, denn der Hauptzweck der offiziellen Propaganda besteht nicht darin, irgendjemanden auszutricksen, sondern darin, Gesprächsinhalte an die eigenen Anhänger zu verbreiten, die die absurden Lügen, die man sich ausgedacht hat, wie ein Haufen lobotomisierter Papageien nachplappern werden.

Oder die „Reuters wurde für soziale Täuschung mit Millionen bezahlt“-Geschichte, die ebenfalls Blödsinn war, aber die Elon und seine Schergen ihre Legion von Idioten dazu gebracht haben, sie gedankenlos zu wiederholen, immer und immer wieder, auf Elons Social-Media-Plattform X… die, falls es noch nicht ganz eingesunken ist, ein Propagandaapparat der US-Regierung ist, da sie buchstäblich einem in den militärisch-industriellen Komplex eingebetteten, globalen korporatistischen Regierungsbeamten gehört und von ihm betrieben wird.

Aber egal. Wen kümmert es schon, was wahr ist? Wir retten Amerika vor den Liberalen, den Agenten des Geheimdienstes und den Transgender-Kommunisten! Es ist ein verdammter Krieg im Gange! Scheiß auf die Wahrheit!