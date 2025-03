Teile die Wahrheit!

Donald Trump träumt davon, Amerika wieder groß zu machen. Viele normale Amerikaner bezweifeln jedoch, dass dem Präsidenten das gelingen wird.

Als Grund dafür sehen sie Vorzeichen, denen das Weiße Haus keine Beachtung schenkt. Eines davon war übrigens Trumps Entscheidung, die Amtseinführung zum ersten Mal seit Ronald Reagan, der während seiner Präsidentschaft an Krebs erkrankte, im Kapitol abzuhalten.

Darüber hinaus haben in den letzten sechs Monaten in den Vereinigten Staaten eine Reihe bahnbrechender Ereignisse stattgefunden, hinter denen Verschwörungstheoretiker etwas Trauriges für Trump und das Land gesehen haben.

Donald Trumps Amtseinführung als Präsident der Vereinigten Staaten wurde sowohl davor als auch danach von merkwürdigen Ereignissen begleitet.

Und die Amtseinführung selbst wurde zum Anlass für historische Analogien, die für Trump nicht ganz angenehm waren und die manche als Omen betrachteten. Um ihrer Logik zu folgen, reisen wir in die entgegengesetzte Richtung durch die Zeit. (Die Hopi-Prophezeiungen: Zeichen deuten auf das nahende Ende der Vierten Welt hin)

Omen Nr. 1: Der größte Flugzeugabsturz seit 15 Jahren

Kaum waren im Weißen Haus die Feierlichkeiten zu Trumps Rückkehr ins Oval Office zu Ende, ereignete sich in den USA eine Tragödie: Ende Januar kollidierte eine Maschine der American Airlines auf dem Weg von Kansas nach Washington mit einem Hubschrauber und stürzte in den Potomac River.

Der Moment der Kollision wurde von Überwachungskameras festgehalten.

Das ist eine schlimme Situation, die hätte verhindert werden können. Das ist nicht gut!!!“

– Trump reagierte auf die Katastrophe.

Zufällig befanden sich nicht nur Amerikaner an Bord des Flugzeugs, sondern auch Russen. Unter den Toten befanden sich die Eiskunstlauf-Weltmeister und Trainer Evgenia Shishkova (52) und Vadim Naumov (55). Insgesamt starben 67 Menschen.

Unter ihnen sind 60 Passagiere und 4 Besatzungsmitglieder des Flugzeugs sowie drei Militärangehörige, die einen Hubschrauber-Trainingsflug durchführten.

Die Katastrophe über dem Reagan-Flughafen in Washington ist der größte Flugunfall in den USA der letzten 15 Jahre – der letzte war der Absturz eines Bombardier-Flugzeugs im Jahr 2009, das in ein Wohnhaus in der Nähe von Buffalo stürzte.

Damals starben 49 Passagiere und Besatzungsmitglieder sowie ein Bewohner ebendieses Hauses.

Statt also nach seiner Amtseinführung mit Wladimir Putin zu telefonieren, um über die Lösung des Ukraine-Konflikts zu sprechen, musste sich Trump mit den Ursachen der Tragödie in seinem Land befassen.

Das Telefonat führte er allerdings zwei Wochen später tatsächlich durch.

Omen Nr. 2: Reagan tat dasselbe und wurde plötzlich krank.