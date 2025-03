So viele ausländische Intensivtäter leben allein in Sachsen – Afghanischer Mörder von Aschaffenburg ist wohl schuldunfähig

Teile die Wahrheit!

Nur ein kleiner Teil der ausländischen Intensivtäter in Sachsen sitzt in Haft. Die Heimreise antreten, muß kaum einer von ihnen. Aus diesen Ländern stammen die kriminellen Migranten am häufigsten.

Sachsens Sicherheitsbehörden haben im vergangenen Jahr insgesamt 1.524 Migranten als Intensivtäter geführt. Davon befinden sich aktuell 321 der schwerkriminellen Ausländer in Haft, wie aus der Antwort der sächsischen Regierung auf die Anfrage des innenpolitischen Sprechers der AfD-Landtagsfraktion, Sebastian Wippel, hervorgeht.

Noch geringer ist die Zahl derjenigen Wiederholungstäter, die der Freistaat in ihr Heimatland zurückgeschickt hat. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 55 Intensivtäter abgeschoben. Im Vorjahr hatte die Zahl noch bei 59 gelegen.

Aus diesen Ländern stammten die Intensivtäter in Sachsen

Am häufigsten stammten die 1.524 kriminellen Migranten aus Syrien und Tunesien. Darauf folgten Straftäter aus Libyen und Afghanistan.

Wippel wirft der Landesregierung schwere Versäumnisse vor. Von der ausgerufenen Wende in der Migrationspolitik könne keine Rede sein. „Die Situation hat sich im Vergleich zum Vorjahr von schlecht zu sehr schlecht entwickelt“, bemängelte der AfD-Politiker. (Deutschland: Entweder Massenmigration oder Schutz vor Terror)

Bundesregierung fliegt Afghanen offenbar trotz unklarer Identitäten ein

Am Mittwoch soll der nächste Flieger mit Afghanen in Deutschland landen. An Bord befinden sich offenbar auch Personen, die durch Dokumentenfälschung aufgefallen sind. So einfach kommen Afghanen in die Bundesrepublik.

Das Auswärtige Amt hat entschieden, in dieser Woche mehrere Afghanen trotz Unregelmäßigkeiten im vorangehenden Prüfprozeß einzufliegen.

Die betreffenden Personen sollen am Mittwoch in einem Flieger sitzen, mit dem voraussichtlich gut 150 Afghanen nach Deutschland kommen, berichtet die Bild. Bereits vor einer Woche war ein Charterflug mit 155 Personen an Bord in Berlin gelandet.

„Die Auswahl der Personen ist völlig undurchsichtig, die Identität in vielen Fällen zweifelhaft oder sogar vollständig ungeklärt“, zitiert die Zeitung einen namentlich nicht genannten „hochrangigen Regierungsbeamten“. Sie nennt zwei konkrete Beispiele:

300x250

So habe das Auswärtige Amt für Mittwoch die Einreise einer neunköpfigen Familie durchgewunken, obwohl in deren Dokumenten Geburtsdaten „vollkommen willkürlich“ eingetragen worden seien.

Außerdem sei ein Ehepaar für den Flug zugelassen worden, das offenbar eine gefälschte Heiratsurkunde vorgelegt habe. Dem Außenministerium habe es letztlich gereicht, daß das angebliche Paar statt einer echten Urkunde „eine chronologisch sortierte Fotosammlung“ eingereicht habe, „die die eheähnliche Beziehung der beiden Personen belegen sollte“.

Lediglich zwei Afghanen sind ehemalige Ortskräfte

Das Verfahren zur Aufnahme von Afghanen in Deutschland steht immer wieder in der Kritik. Die Afghanen kommen über verschiedene Programme, etwa über das Verfahren zur Aufnahme vormaliger Ortskräfte oder über das Bundesaufnahmeprogramm, das den Schutz von Gruppen vorsieht, die durch die Taliban besonders gefährdet sein sollen.

300x250 boxone

Im Flieger am Mittwoch sollen nach Bild-Angaben lediglich zwei Ortskräfte mit Angehörigen sitzen.