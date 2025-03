Die Endlos-Kriege atlantischer Mächte folgen einer Doppelstrategie: Erst lässt man «Proxy-Krieger» durch den Fleischwolf gehen, denn für die kollektiven Kriegstreiber in der Etappe haben andere zu sterben.

Doch für den Fall ihrer Niederlage auf dem Schlachtfeld, wie in der Ukraine, haben die Strategen des Westens ihren besonderen «Plan-B» vorgesehen.

Es ist wieder einmal soweit: Der Wertewesten wird schon sehr bald den „letzten Ukrainer“ verheizt haben und der Zusammenbruch der kollektiven Ostfront von insgesamt 52 Nationen mit ihren Proxy Kriegern, die gegen Russland angetreten sind, ist abzusehen.

Bevor den Atlantik-Hegemonen ihr Ukraine-Abenteuer völlig entgleitet, werden sie einmal mehr versucht sein, auf ihren Plan-B zurückzugreifen: Es würde bedeuten, die Fortsetzung des Krieges mit nur noch schmutzigeren Methoden, sprich verdeckten Terror-Anschlägen auf russische Zivileinrichtungen, durchzusetzen. Das wiederum würde verdreht in den Informationskrieg der westlichen Kartellpresse einfliessen und dazu beitragen, Russland wirksam erpressen und ggfs. doch noch niederringen zu können.

Doch Russen und Chinesen wissen inzwischen mit den schmutzigen Praktiken westlicher Dienste entsprechend gut umzugehen. Oft genug in der Geschichte wurden sie direkte Opfer derartiger Attacken. Man erinnere sich nur an die „Kolonialwährung Opium“, welche die Briten im 19. Jahrhundert im Zuge ihrer „Opium-Kriege“ gleich zweimal mit Gewalt China aufzwingen versuchten, um als Draufgabe noch den Sommerpalast in Peking zu plündern und in Schutt und Asche zu legen.

Nikolai Patruschew, Assistent des Präsidenten der Russischen Föderation und Vorsitzender des Maritimen Rates, beantwortete die Fragen der Zeitschrift „National Defence“ zur gegenwärtigen Lage. Das Interview führte Igor Korotchenko.

Das Interview mit Nikolai Patruschew zum gescheiterten Ostfeldzug der NATO in deutscher Übersetzung

Frage: Nikolai Platonowitsch, heute entwickelt sich im Baltikum und allgemein in Richtung Nordwesten eine geopolitisch schwierige Situation. Wie schätzen Sie die aktuelle Sicherheitslage in dieser Region ein?

Patruschew: Das Nordatlantische Bündnis setzt traditionell Drohungen als Hauptinstrument der zwischenstaatlichen Beziehungen ein. Der europäische Flügel der NATO verfolgt weiterhin eine Politik der Blockade Russlands im Ostseeraum und übergeht die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Moskau und Washington. Ich gehe davon aus, dass die derzeitige Verschärfung der Situation von London inszeniert ist: London versucht die Schritte zur Normalisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen sowie die Verhandlungen zur Ukraine abzudrehen. (Russland lehnte Trumps Ultimatum ab: Was bedeutet Putins Auftritt in Militäruniform? Starmer eilte in die USA)

Nach den Ergebnissen des jüngsten EU-Gipfels, auf dem eine weitreichende Militarisierung Europas beschlossen wurde, zu schliessen, werden die militärischen Bedrohungen nur zunehmen. Die Vorhersage der Lage in der Ostsee lässt darauf schließen, dass die Seestreitkräfte der europäischen Bündnisstaaten die regionalen Spannungen bewusst anheizen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Bedrohungen gegen die Infrastruktur russischer Häfen und die Freiheit der Schifffahrt weiter zunehmen.

NATO arbeitet am Einsatz von Cyberangriffen gegen die Navigationseinrichtungen russischer Schiffe, um Notsituationen einschliesslich Unfälle herbeizuführen. Seit Ende letzten Jahres wurden im Rahmen der Operation Baltic Sentry zusätzliche Kräfte in die Ostsee verlegt, um der vermeintlich steigenden Zahl von Sabotageangriffen entgegenzuwirken.

Experten neigen zur Annahme, dass die NATO-Länder selbst die Organisatoren, Förderer und Täter der zunehmenden Notfälle auf Handelsschiffen und Betriebsausfällen der Unterwasserinfrastruktur sind.

Nach vorliegenden Informationen planen NATO Seestreitkräfte eine Intensivierung terroristischer Aktivitäten gegen russische Unterwasserpipelines, Tanker und Trockenfrachtschiffe!

Provokationen auf See gehören seit dem Kalten Krieg zum Arsenal der subversiven Methoden westlicher Länder. Sie haben nicht die Absicht, darauf zu verzichten. Es ist kein Zufall, dass den Sabotageeinheiten der NATO-Marinen im Rahmen der laufenden Übungen und Kampftrainingsprogramme besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Frage: Kürzlich wurde vor der Küste Gotlands eine weitere Unterbrechung des Telekommunikationskabels zwischen Finnland und Deutschland festgestellt. Viele Experten sind der Ansicht, dass inzwischen Unterwasserinfrastruktur zum Hauptziel feindlicher Handlungen auf See wird – man denke nur an die Sprengung der Nord-Stream Pipelines. Wie kann Russland seine Unterwasser-Infrastruktur sichern?

Patruschew: Zunächst ist es wichtig, die bestehenden Entwicklungen auf dem Gebiet der Sicherheit der Unterwasserinfrastruktur zu analysieren und die Erfahrungen im In- und Ausland miteinzubeziehen. Russland verfügt über kompetente Spezialisten, die sich mit Sicherheitsfragen in diesem Bereich befassen. Es gibt bahnbrechende Entwicklungen bei der Weiterentwicklung unbemannter Unterwassersysteme – autonome unbemannte Unterwasserfahrzeuge, Organisation von Systemen zur Überwachung von Pipelinetrassen und der Unterwasserumgebung.

Russland ergreift Maßnahmen zur Sicherung seiner technologischen Souveränität, darunter die Schaffung von einheimischen Schiffen zur Verlegung von Pipelines, Herstellung von Ausrüstung für technische Diagnostik und Reparaturen sowie moderne Unterwasserroboterkomplexe zur Überwachung des Zustands von Unterwasserobjekten, zur Erkennung und Abwehr terroristischer Bedrohungen.

Frage: Es gibt jedoch noch andere, noch schwerwiegendere maritime Bedrohungen. Zum Beispiel die bestehenden Pläne von Helsinki und Tallinn, Russlands Ausfahrt aus dem Finnischen Meerbusen zu blockieren. Sind wir auf ein solches Szenario vorbereitet?

Patruschew: Erinnern Sie sich an die berühmten Worte Alexanders III. in Bezug auf die beiden wichtigsten Verbündeten Russlands? Diese sind die:

Armee

Marine

Übrigens jährt sich im März zum 180. Mal der Geburtstag dieses Zaren, der als Friedensstifter in die russische Geschichte eingegangen ist.

In der Ostsee hat Russland einen mächtigen Verbündeten – die Baltische Flotte. Gegenwärtig wird ihre Gefechtsausbildung nach allen qualitativen Parametern intensiviert. Die Flotte ist in der Lage, sowohl in den baltischen Gewässern als auch in beträchtlicher Entfernung von ihren Stützpunkten aus mit Langstreckeneinsätzen effektiv dagegen vorzugehen. Die Ausbildung zur Bekämpfung von Unterwasser-Sabotagekräften wird verbessert.

Es werden groß angelegte Übungen abgehalten, um die Bereitschaft zur Abwehr von Angriffen mit UAVs [unbemannte Luftfahrzeuge oder Drohnen] zum Schutz der maritimen Kommunikation zu verbessern. Während der Übungen wird ein Algorithmus zur Erkennung, Verfolgung und bedingten Zerstörung kleiner Oberflächenziele geübt.

Die Flotte wird weiterhin mit Schiffen der neuen Generation ausgerüstet, darunter auch mit kleinen Raketenschiffen in der maritimen Version des SAM-Systems Pantsir. Die Flotte wird durch neue Fregatten, Korvetten, Minenabwehrschiffe, hydrographische Schiffe und Boote ergänzt. Derzeit wird eine integrierte Infrastruktur für die Stationierung der Flottenkräfte entwickelt.

Unter den Bedingungen wachsender Bedrohungen gegen die Sicherheit unseres Staates im Nordwesten dient die Stärkung der militärischen Macht Russlands in dieser Region als Garantie seiner Souveränität auf diesem strategischen Gebiet.

Russland wird nicht zulassen, dass seine nationalen Interessen in der baltischen Region beeinträchtigt werden, trotz aller aktiven Bemühungen der neu aufgenommenen NATO-Mitgliedstaaten, die sich schwer ins Zeug legen, um dem Westen gegenüber Loyalität zu demonstrieren, ohne zu merken, auf welch gefährliches Spiel sie sich eingelassen haben.

Fast alle wichtigen militärischen Infrastrukturen der USA und NATO in Polen, Litauen und Lettland befinden sich in Reichweite der im Kaliningrader Gebiet stationierten Iskander-M Raketenabwehrsysteme.

Darüber hinaus sollten die Finnen daran erinnert werden, dass der Finnische Meerbusen nicht das Eigentum eines einzelnen Landes darstellt. Die Einhaltung des internationalen Seerechts liegt in der Verantwortung aller Staaten. Dies gilt auch aus historischer Sicht. In der Vergangenheit wurde der Golf als Varangisches Meer, Kotlin-See oder Kronstädter Bucht bezeichnet, was seine geografische Zugehörigkeit zu Russland widerspiegelt. Man sollte sich auch daran erinnern, dass Finnland im Allgemeinen ein Jahrhundert lang Teil des russischen Reiches war.

Frage: Die Finnen scheinen inzwischen vergessen zu haben, wem sie ihre Souveränität verdanken: Finnland wurde dank der Entscheidung des Rates der Volkskommissare der damals noch jungen Sowjetrepublik zum ersten Mal ein unabhängiger Staat.

Patruschew: Im Gegensatz zu offiziellen Vertretern in Helsinki ist die finnische Bevölkerung Russland gegenüber positiv eingestellt. Mit voller Billigung der Angelsachsen tun finnischen Behörden alles, um ihr Land seiner Souveränität zu berauben. So brachten beispielsweise der ehemaligen Ministerpräsidentin Sanna Marin ihre antirussischen Aktionen, welche über die letzten 80 Jahre betrachtet den beispiellosen Niedergang der finnischen Wirtschaft bewirkten, einen „Frühstücksdirektor“-Posten in London ein:

Jetzt arbeitet sie am Institute für Global Change unter Tony Blair und wird so für die Zerstörung der russisch-finnischen Beziehungen belohnt!

