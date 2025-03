Wird 2025 das Jahr sein, in dem Milliardäre, Banditen und Blinde über die Erde herrschen?

In einem Zeitalter des groben Materialismus werden die gröbsten Materialisten das Ruder übernehmen und die Welt entsprechend der Sicht lenken, die sie von ihren vergoldeten Thronen aus haben.

Dies ist eine Rückkehr in die Ära der Könige, Zaren und Diktatoren, die nun für das digitale Zeitalter umgestaltet wurde. Ein Zeitalter, in dem ein erheblicher Teil der Bevölkerung seine Gehirnzellen nicht mehr aktivieren kann – aber keine Einwände dagegen zu haben scheint, sie stattdessen mit etwas „Intelligentem“ zu verbinden.

Während eine indoktrinierte Unterart intelligenter Menschen sich mithilfe einer giftigen Diät aus virtueller Realität und Smartphone-Lähmung ihren Weg durch das Satellitennavigationssystem bahnt, wird die nationale/globale Macht durch Reichtum und List gestohlen.

Und innerhalb des Umfelds dieser programmierten und beschäftigten Bevölkerung haben Milliardäre – und andere Möchtegern-Despoten mit einem Gespür für Politik – die perfekte Basis, um ihre Finanzkraft spielen zu lassen.

Im Grunde kaufen sie sich Macht oder erkaufen sich ihren Weg dorthin. Nur eine sehr kleine Minderheit wird ihre Bestechungsgelder nicht annehmen. Und für einen Großteil der Bevölkerung sind solche Machenschaften zu einer Form der Unterhaltung geworden – und die Zuschauer vergnügen sich mit solchen unheiligen politischen Spektakeln.

Das heißt jedoch nicht unbedingt, dass solche Führer nicht gelegentlich eine Art Reformeifer an den Tag legen. Solche Momente mag es geben. Ein „gütiger“ Diktator kann besser sein als ein bösartiger Demokrat. Aber das ist eine Schimäre, nur ein kleiner Ausgleich zu einer ansonsten ausgesprochen bitteren Pille.(Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Der enorme Reichtum dieser Menschen muss im Verhältnis zu der bitteren Armut stehen, die in jedem Land der Welt herrscht.

Hier wird deutlich, welch krankhafte Ungleichheit auf unserem Planeten tatsächlich herrscht.

Berichten zufolge hat Donald Trump dreizehn Milliardäre für seine verschiedenen Regierungsposten ausgewählt. Angeführt wird dies natürlich vom Großmilliardär Elon Musk.

Teilen sie alle das Ziel, „Amerika wieder groß zu machen“? Und wenn ja, welche Art von Größe könnte das sein? War Amerika jemals groß?

Ein wesentlicher Bestandteil des amerikanischen Traums war schon immer die Propagandalinie „Vom Tellerwäscher zum Millionär“: „Jeder kann es schaffen“. Der bescheidene Straßenkehrer kann es also durch reine Willenskraft und eine unnachgiebige Fixierung darauf, sein Gefühl, unter dem „Niedrigstatus-Syndrom“ zu leiden, zum Millionär und schließlich zum Milliardär bringen.

Laut den Protagonisten von „The Dream“ ist dies so ziemlich das Ende der menschlichen Existenz.

Geld – und zwar viel davon – ist das A und O für diejenigen, denen ein tieferer Sinn des Lebens fehlt als der, „alles zu haben“ – so ziemlich alles, was sie wollen. Ein großer Teil davon ist die Erlangung des egogetriebenen Status des „Geldhabens“.

Haben ist im Wesentlichen das Gegenteil von Sein. Es ersetzt spirituelles Streben durch materielle Besessenheit.

Das Bild zeigt Gott als höchsten Eigentümer und Herrscher der materiellen Welt und ihrer Menschen.

Ein Weg zum Himmel, der aus Dollars besteht, wobei der Himmel selbst nur dann erreichbar ist, wenn alle materiellen Wünsche mit einer Fingerbewegung oder einem Schalter erfüllt werden können.

Der Kreis der dreizehn US-Milliardäre, die mit Trump und Musk zusammenarbeiten werden, um „Amerika wieder groß zu machen“, wird wahrscheinlich genau dieselbe Liebe zur Macht und dieselbe Entschlossenheit teilen, das Geld auf Bäumen wachsen zu lassen.

Nicht mit dem Ziel, den Reichtum im Sinne einer vernünftigen, gerechten und humanitären Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen und zu verteilen, sondern als Symbol für das allumfassende Bedürfnis des Egos nach gründlicher Befriedigung.

Und natürlich insbesondere das amerikanische Ego. Denn es ist schließlich Amerika, das wieder groß gemacht werden muss, nicht wahr?

Die Welt muss sich erneut „Amerika“ zu Füßen legen. Denn nur die USA können uns in das gelobte Land führen, wo himmlische, gut bewaffnete Dollars wachsen, wohin auch immer man blickt.

Das Wort „großartig“ wurde entwertet und hat in Trumps vereinfachter globaler Weltsicht keine andere Bedeutung als uneingeschränkte Hegemonie. Tun Sie alles, was nötig ist, um den Ehrgeiz nach Reichtum und Macht aufrechtzuerhalten – und die Menschen völlig süchtig nach der Verwirklichung „des Traums“ zu machen.

Die Milliardäre bilden einen exklusiven Club. Sie brauchen einander, um den Traum am Leben zu erhalten. Sie müssen das Ideal materialistischer Ambitionen in einer Zeit stärken, in der dessen alleinige Monopolisierung des täglichen Lebens endlich in Frage gestellt wird – und zwar in einem Ausmaß, das den narzisstischen Königen und Königinnen globalistischer Gier Ärger bereiten könnte.

Schließlich können dreizehn Milliardäre, die zusammenarbeiten, die „Demokratie“ kaufen und sie in eine Autokratie verwandeln. Das ist der Traum eines jeden egobesessenen Politikers. Oligarch Musk will es allein schaffen.

Eine Herrschaftsform, die keine Alternative zu ihrer Meinung zulässt – und gleichzeitig den schwätzenden Massen freie Hand lässt, Dampf abzulassen, indem sie ihre Tiraden auf Musks Social-Media-Plattform X loswerden. Eine bewährte Formel, die besonders in Zeiten sozioökonomischer Unsicherheit und allgemeiner Angst vor dem, was vor uns liegt, wirksam ist.

Das Politbüro Russlands und der Staatsrat der Volksrepublik China operieren nach einem ähnlichen Schema, verfügen jedoch über einen Mechanismus, der den Anschein erweckt, als hätte das Volk zumindest eine Art Entscheidung getroffen.

Auch der Rat der Europäischen Union ist eine kaum verhüllte Version derselben Schule.

In Wirklichkeit ist es ein supranationaler Ausdruck des Vierten Reiches.

Klaus Schwabs „Great Reset“ auf dem Weltwirtschaftsforum wurde ins Leben gerufen, um weltweit dieselbe geisttötende Medizin durchzusetzen. Damit „Sie nichts besitzen und glücklich sein werden“ und das Eigentum an allem in den Händen der Kabale bleibt.

Wieder einmal sehen wir, dass der „Besitz von allem“ das Ziel des engstirnigen Gottes des geistig bankrotten und klinisch verrückten Materialisten ist.

Wenn die Welt nicht genug ist, ist das Universum das nächste Ziel.

