1868 Essay: Pockenimpfungen sind unnötig, unwirksam und unsicher

Im Jahr 1868, vor über 150 Jahren, veröffentlichte Charles T. Pearce einen 120-seitigen Essay über den unsicheren und unwirksamen Pockenimpfstoff. Der Essay mit dem Titel „ Vaccination: its tested effects on health, mortality, and population “ ist vollständig in der Wellcome Collection verfügbar , dem kostenlosen Museum und der Bibliothek des Wellcome Trust. Der 1936 gegründete Wellcome Trust ist einer der weltweit größten Geldgeber für wissenschaftliche Forschung.

Laut Wikipedia war Charles T. Pearce ein englischer Arzt und früher Gegner der Impfpflicht. Er war Mitglied des Royal College of Surgeons, Fellow der Royal Society und Freimaurer. (Krankenhaus-Whistleblower: Ärzte, die mit derselben mRNA-Charge geimpft wurden, sterben gleichzeitig (Video))

Pearce war außerdem Homöopath und Chirurg und interessierte sich für medizinische Astrologie, Vegetarismus, eine verbesserte Versorgung psychisch Kranker und die Abschaffung der Vivisektion. Im Vorwort seines Essays von 1868 hieß es, er sei „medizinischer Gutachter für eine der größten und erfolgreichsten Lebensversicherungsgesellschaften“ gewesen.

Vierzehn Jahre vor der Veröffentlichung seines Essays wurde Pearce skeptisch gegenüber dem Nutzen der Pockenimpfung, da ihm die hohe Sterblichkeitsrate bei Geimpften aufgefallen war.

Er stellte fest, dass „eine große Zahl [der Geimpften] in der Blüte ihres Lebens starb, während Angehörige derselben Familie, die Pocken hatten, die Reife erlangten.“

„Das sehr seltene Auftreten von Phthisis [Tuberkulose] bei Pockenkranken bestärkte den Autor [Pearce] in seiner Annahme, dass Impfungen zwar Pocken verhindern, aber die Lebensgefahr erhöhen, wenn andere Krankheiten die Betroffenen befallen“, heißt es im Vorwort zu Pearces Essay.

Seine Untersuchungen überzeugten ihn davon, dass „Impfungen ein Verbrechen gegen die Natur sind und nicht erzwungen werden sollten“.

Pearce argumentierte, dass Untersuchungen im Vereinigten Königreich, unterstützt durch Untersuchungen in den Vereinigten Staaten, bestätigt hätten, dass „Impfen ein Fehler ist“ und dass Edward Jenners Theorie der Impfung in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft sei.

„Es ist nun fast siebzig Jahre her, dass Jenner sein Werk veröffentlichte, aus dem wir zitiert haben, und welches System haben wir? Jennerismus? Nein, sondern etwas Schlimmeres“, schrieb Pearce. „Impfungen, wie sie derzeit praktiziert werden, sind ein Hohn. Lymphe von Kühen wurde möglicherweise zehntausendmal von einem Tier zum anderen übertragen … Ist es wahrscheinlich, dass in unseren nationalen Impfstationen, wo seit vielleicht zwanzig oder dreißig Jahren kein frischer Lymphnachschub mehr beschafft wurde, effizient geimpft wird?“ Er fuhr fort: „… die weinerlichen, kränklichen Säuglinge, die Sprösslinge der verdorbenen, kranken, unterernährten und schlecht gekleideten Armen Londons, die in Scharen zum öffentlichen Impfzentrum gebracht werden, um einen Segen zu empfangen, während sie, so oft es auch sein mag, unwissend und unschuldig wie sie sind, statt eines Segens den Keim der Krankheit und des vorzeitigen Todes empfangen. Wer kann schon sagen, welche Verunreinigungen diese Lymphe anrichtet, die ursprünglich selbst ein krankes Produkt aus dem Organismus eines Tieres ist und durch wiederholte Übertragungen noch schmutziger geworden ist?“ „Wir erhalten für das, was wir eingeführt haben … es kann sein, dass irgendein Makel – Skrofulose, Syphilis oder Krebs oder eine der tausend Modifikationen dieser Krankheit – damit, der Lymphe, verbunden ist.“ Viele Todesfälle bei Geimpften waren auf sogenannte „Schwindsucht“ zurückzuführen. Damals bezog sich „ Schwindsucht “ in erster Linie auf Tuberkulose, eine chronische und oft tödliche Krankheit, die den Körper auszehrte und Symptome wie Husten, Brustschmerzen und Gewichtsverlust verursachte. Tuberkulose war im 19. Jahrhundert ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit, da sie Menschen aller sozialen Schichten und Altersgruppen betraf. „Es ist bemerkenswert, dass Jenners erstes Kind, sein ältester Sohn, an dem er experimentierte, später an Schwindsucht starb“, schrieb Pearce. „Ein weiterer seiner Versuchspersonen, der Mann Phipps, den Jenner impfte, starb ebenfalls an Schwindsucht.“ Auf Seite 29 seines Essays nennt Pearce Zahlen zur „Armee von Paris“, die aus 25.000 Mann bestand. Die Zahlen zeigen, dass die Armee nicht an Pocken starb, sondern an Fieber, nachdem sie geimpft worden war. Pearce kommentierte: „Wenn festgestellt wird, dass Fieber unter Geimpften weitaus tödlicher ist als unter Ungeimpften† – wenn bewiesen wird, dass in diesem Land [England] die Schwindsucht* stark zunimmt – dass die älteren Kinder einer an Pocken erkrankten Familie auf natürliche Weise bis zum Erwachsenenalter überleben, während die jüngeren Mitglieder, die geimpft wurden, an Schwindsucht* sterben – ist das Impfen dann ein Segen oder ein Fluch?“ Pearce lieferte die folgenden Anmerkungen: Impfungen und ihre getesteten Auswirkungen auf Gesundheit, Sterblichkeit und Bevölkerung. Ein Essay von Charles T. Pearce 1868, S. 28 Impfungen und ihre getesteten Auswirkungen auf Gesundheit, Sterblichkeit und Bevölkerung. Ein Essay von Charles T. Pearce 1868, S. 29 Pearce wies anschließend nach, dass die Sterblichkeitsrate von Kindern aufgrund von Masern und Scharlach seit Einführung der Impfpflicht stark angestiegen sei. Auf Seite 32 präsentierte er eine Tabelle mit den jährlichen Todesfällen von Fünfjährigen aus dem Bericht des Generalregisters von 1865. Die Tabelle zeigt die jährlichen Todesfälle pro Million durch Masern, Scharlach und Diphtherie für die Jahre 1850 bis 1864. In den Jahren 1850-1854 lag die jährliche Sterberate bei 1.296,8 pro Million, zwischen 1855 und 1859 stieg sie auf 1.515,6 und in den Jahren 1860-1864 noch einmal auf 1.668,0. „Seit dem Inkrafttreten des Impfpflichtgesetzes [im Jahr 1853] ist die Kindersterblichkeit in sieben Jahren um 254.000 gestiegen“, schrieb er. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass „81 % der an Pocken erkrankten Patienten, die ins Highgate Hospital eingeliefert wurden, geimpft waren“. Er zitierte aus dem „Bericht des Pockenkrankenhauses von 1866, Seite 7“: Impfungen und ihre getesteten Auswirkungen auf Gesundheit, Sterblichkeit und Bevölkerung. Ein Essay von Charles T. Pearce 1868, S. 33 „Was ist dann der Wert einer Impfung?“, fragte Pearce. „Wir sind der festen Überzeugung, dass sie überhaupt keinen Wert hat … Die Geschichte hat gezeigt, dass gegen Ende des letzten Jahrhunderts, als Jenner sein System einführte, die Pocken allmählich ausgestorben waren … Schon zu Jenners Zeiten hatten die Pocken ihre Virulenz verloren.“ Pearce zitierte Jenner selbst als Beweis dafür. Jenner sagte: „Vor etwa sieben Jahren (1791) breitete sich eine Pockenart in vielen Städten und Dörfern dieser Gegend von Gloucestershire aus. Die Krankheit war so mild, dass man kaum jemals von einem tödlichen Fall hörte, und wurde daher von den unteren Schichten der Gesellschaft so wenig gefürchtet, dass sie Skrupel hatten, nicht mehr miteinander zu verkehren, als ob es unter ihnen keine ansteckende Krankheit gäbe.“ Wenn man Pearces Essay liest, wirkt vieles von dem, was er sagt, aktuell, als wäre es erst kürzlich geschrieben worden. Fühlt es sich an, als wäre Covid eine Wiederholung der Agenda der Pandemie-Impfstoffindustrie, die mit Pocken und Edward Jenner begann?

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 28.04.2025