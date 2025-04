Von Gates finanzierte selbstorganisierende Mikrokristallimplantate markieren eine neue Phase der Bevölkerungskontrolle

Teile die Wahrheit!

Irreversible Implantate zur Empfängnisverhütung würden laut den bereits von Gates-finanzierten Studien prognostizierten globalen Bevölkerungsrückgang beschleunigen.

Eine neue Studie von Vivian R. Feig et al mit dem Titel „Self-aggregating long-acting injectable microcrystals“ (Selbstaggregierende, langwirksame injizierbare Mikrokristalle), veröffentlicht in Nature Chemical Engineering, enthüllt die neueste Investition von Bill Gates.

Wie zu erwarten war, verbessert diese „Innovation“ in keiner Weise die Gesundheit der Menschheit, sondern zielt vielmehr darauf ab, die bereits sinkenden Geburtenraten weiter zu reduzieren.

Die als SLIM (Self-aggregating Long-acting Injectable Microcrystals) bezeichnete Technologie ermöglicht die Selbstinjektion von Mikrokristallen, die sich zu einem semipermanenten Arzneimittelimplantat zusammenlagern.

Das Implantat gibt über Monate bis Jahre hinweg langsam synthetische Hormone wie Levonorgestrel – ein starkes Verhütungsmittel – ab.

Während die Studie SLIM als einen Fortschritt in der medizinischen Innovation darstellt, gibt eine genauere Betrachtung Anlass zu ernsthaften Bedenken:

Irreversible Implantate : Nach der Injektion verbinden sich die Mikrokristalle zu einer dichten, festen Masse tief im Unterhautgewebe. Die Studie enthält keine Angaben zur Entfernung, was die Möglichkeit nahelegt, dass diese Implantate praktisch dauerhaft sind, insbesondere in ressourcenarmen Umgebungen ohne chirurgische Infrastruktur.

Unbekannte Langzeitwirkungen: Bei Ratten blieb das feste Implantat mindestens 97 Tage lang intakt – also über die gesamte Dauer der Studie. Beim Menschen, wo der Stoffwechsel langsamer und die Gewebeklärung komplexer ist, könnten diese Strukturen jahrelang bestehen bleiben, mit unbekannten Folgen.

Weit verbreitete, extrem langlebige Implantate zur Empfängnisverhütung sind ein Traum für Befürworter der Bevölkerungsreduktion.

Bill Gates, der Geldgeber dieser Studie, hat öffentlich seine Präferenz für eine Reduzierung der Bevölkerung um 10 bis 15 % bekundet, um „CO₂ auf Null zu bringen“.

„Zunächst einmal haben wir die Bevölkerung. Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Menschen, Tendenz steigend auf etwa 9 Milliarden. Wenn wir nun wirklich gute Arbeit bei neuen Impfstoffen, im Gesundheitswesen und bei den reproduktiven Gesundheitsdiensten leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um 10 bis 15 % senken.“ – Bill Gates bei TED2010

Die Gates Foundation finanzierte auch eine Studie, die letztes Jahr unter dem Titel „Global fertility in 204 countries and territories, 1950–2021, with forecasts to 2100: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021“ veröffentlicht wurde.

Darin wird ein irreversibler Bevölkerungsrückgang innerhalb der nächsten Jahrzehnte prognostiziert:

Bis 2050 werden mehr als drei Viertel (155 von 204) der Länder keine ausreichend hohen Geburtenraten haben, um ihre Bevölkerungsgröße aufrechtzuerhalten; bis 2100 wird dieser Anteil auf 97 % der Länder (198 von 204) steigen.

Bis 2050 werden mehr als drei Viertel (155 von 204) der Länder keine ausreichend hohen Geburtenraten haben, um ihre Bevölkerungsgröße aufrechtzuerhalten; bis 2100 wird dieser Anteil auf 97 % der Länder (198 von 204) steigen.

Um es klar zu sagen: Dieselbe Stiftung, die einen unvermeidlichen Bevölkerungsrückgang ohne jegliche Intervention anerkennt, finanziert gleichzeitig invasive Technologien, die diesen nur beschleunigen würden. Geburtenrückgang ist ohnehin weltweit seit der Corona-Impfkampagne weltweit aufgetreten oder hat sich beschleunigt.

Eine Studie von Aitken stellte fest, dass der Rückgang der Geburtenrate sowohl durch kurzfristige als auch durch langfristige Faktoren beeinflusst wird.

Kurzfristige Faktoren: Sozioökonomische Veränderungen wie Verstädterung, spätere Familiengründung, sowie Gesundheitsprobleme wie Fettleibigkeit, sinkende Spermienzahlen und Umweltgifte (z.B. Schadstoffe, Nanoplastik, elektromagnetische Strahlung) beeinträchtigen die reproduktive Gesundheit.

Langfristige Faktoren: Der verringerte Selektionsdruck auf Gene mit hoher Fruchtbarkeit infolge kleiner Familiengrößen und der weit verbreitete Einsatz assistierter Reproduktionstechnologien führen dazu, dass Genotypen mit niedriger Fruchtbarkeit in der Bevölkerung verbleiben.

Die Lösung dieser Probleme ist von entscheidender Bedeutung, um die anhaltende Fruchtbarkeitskrise zu entschärfen.

Quellen: PublicDomain/tkp.at/thefocalpoints.com am 29.04.2025

