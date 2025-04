Britischer Experte fordert Deutschland auf, gegen Russland kriegstauglich zu werden – Ukraines Ex-Botschafter fordert von Merz 150 Taurus-Raketen

Teile die Wahrheit!

Immer wieder diese Töne aus Großbritannien: Deutschland solle möglichst schnell kriegstauglich gegen Russland werden. Denn schon in zwei Jahren könnte sich die NATO im Krieg mit Russland befinden.

So langsam wird der Tonfall aus Großbritannien penetrant. Immer wieder diese Ermahnungen, Deutschland solle sich zum Krieg gegen Russland rüsten.

Nun hat der britische Militärexperte Ed Arnold des britischen Think-Tanks »Royal United Services Institute« (RUSI) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erklärt, dass die Bundesregierung die Bestände der Bundeswehr zügig und erheblich ausbauen müsse [siehe Bericht »n-tv«]. Die Zeit dränge. Schon in zwei Jahren, so seine Einschätzung, könne sich die NATO im Krieg mit Russland befinden.

Deutschland solle die Bundeswehr vor allem mit mehr Marschflugkörpern und Kampfpanzern ausstatten und die Bestände an Artilleriemunition erheblich aufstocken. Er nennt verschiedene Waffensysteme, die Deutschland besonders ausbauen solle.

Der »Experte« habe auch schon eine Vermutung, wo der NATO-Russland-Konflikt ausbrechen könnte, und zwar vermutlich im Baltikum, also in Litauen, Lettland oder Estland. (Deutschland möchte, dass Großbritannien ihm bei der Auslösung des Dritten Weltkriegs die Hand reicht)

Man fragt sich unweigerlich: Wer redet einen Krieg dort herbei? Russland? Oder Großbritannien? Die NATO? Wird in den Hinterzimmern bereits ein »Casus Belli« ausgetüftelt, der möglicherweise mittels einer typischen »False Flag Operation« herbeigeführt werden soll?

Es wäre (in der Theorie) so einfach: Eine Verhandlungslösung muss mehr, die zu einer Sicherheitsarchitektur in Europa führt, welche die Sicherheitsinteressen der NATO und Russland verbindet. Doch genau dies soll mit aller Kraft verhindert werden, möchte man meinen.

Alles, was uns Bürger im Kalten Krieg zwischen NATO und Warschauer Pakt einst so verängstigt hatte, soll nun im Schnellverfahren wiederbelebt werden. Die Bedrohung durch einen Dritten Weltkrieg, die in den 1990ern überwunden schien, ist nun aktueller denn je.

Das Bedrohlichste ist, dass all diese Kriegsszenarien von einem konventionellen Krieg ausgehen, als gäbe es die Tausenden von Atomsprengköpfen nicht mehr. Hier wird mit dem Feuer gespielt, so als wolle man Russland zum begrenzten Atom-Erstschlag provozieren.

Die deutschen Mainstream-Medien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk versagen bei dieser entscheidenden Frage zwischen Krieg und Frieden moralisch auf ganzer Linie:

Anstatt Alarm zu schlagen und die Friedensbewegung anzufeuern, wird die Bevölkerung Schritt für Schritt auf »Kriegstauglichkeit« eingestimmt und gegen Russland emotional in Stellung gebracht.

Ukraines Ex-Botschafter fordert von Merz 150 Taurus-Raketen

Deutschland solle »einen Koalitionsbeschluss fassen über die Finanzierung der Waffenlieferungen für die Ukraine in Höhe von mindestens 0,5 Prozent des BIP (21,5 Milliarden Euro pro Jahr) oder 86 Milliarden Euro bis 2029.«

Fordernde Töne: Andrij Melnyk, Ex-Botschafter der Ukraine, fordert in einem offenen Brieg in der »Welt« vom designierten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine möglichst zügige Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew.