Chaos in Deutschland: Machten-, Baseballschläger- und Messerangriffe „Unsere Antwort ist Remigration, Remigration von Millionen!“

„Unsere Antwort ist die Rückkehr von Millionen“ – 300 Demonstranten nach dem brutalen Messerangriff eines Syrers in Sachsen

Im ostdeutschen Bundesland Sachsen wurde ein syrischer Migrant festgenommen, weil er einen Mann vor einem Supermarkt niedergestochen hatte. Dies löste für eine so kleine Stadt große Proteste aus.

In Heidenau leben zwar nur 16.700 Menschen, doch wie an vielen Orten in Deutschland ist auch hier Messerangriffe und extreme Gewalt nicht mehr auszuschließen.

Nach Polizeiangaben kam es gegen 18.50 Uhr vor dem Supermarkt in der Schneller-Straße zu einem Streit zwischen einem 24- und einem 43-jährigen Mann. Dabei zog der 24-jährige Syrer ein Messer und stach auf den anderen Mann ein, was zu schweren Verletzungen führte.

