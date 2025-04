Es stehen große Verhaftungen bevor!

Vielleicht haben Sie die Nachricht gesehen oder gehört, dass Generalstaatsanwältin Pam Bondi sagt: „Große Festnahme innerhalb der nächsten 24 Stunden.“

Das ist nun mehr als 24 Stunden her – und die versprochene „Verhaftung“ hat nicht stattgefunden.

Genauer gesagt, die versprochenen Verhaftungen sind ausgeblieben. Die Verhaftungen von Kriminellen wie den Pädophilen auf Epsteins Liste zum Beispiel.

Auch die der „COVID“-Verbrecher – darunter Dr. Fauci und der Chef von Pfizer, Anthony Bourla – sind ausgeblieben. Sie können weiterhin Buchverträge abschließen und Reden halten (Fauci) und weiterhin gefährliche Medikamente herstellen (Bourla).

Gretchen Whitmer, Kathy Hochul und JB Pritzker sind immer noch Gouverneure ihrer jeweiligen Bundesstaaten, obwohl sie diese in Polizeistaaten verwandelt haben.

Nichts davon ist wichtig. Alles ist vergessen – eine Form der Vergebung, die auf bewusster Amnesie beruht. Tu einfach so, als wären die letzten fünf Jahre nie passiert. Jetzt ist alles in Ordnung. (Die Wächter: Die jesuitischen Wurzeln der nachhaltigen Entwicklung und der Neuen Weltordnung)

Ach ja. Was die von Generalstaatsanwalt Bondi versprochene „Verhaftung“ angeht: Ein „Tesla-Terrorist“ wird verhaftet! Denn es reicht nicht, staatliche Gesetze anzuwenden, um Leute zu verfolgen, die fremdes Eigentum beschädigen.

Genauso wenig wird es wahrscheinlich reichen, die sozialen Medien und andere öffentliche Foren von Nicht-Staatsbürgern auf Anzeichen antisemitischer Ansichten zu „überwachen“.

Das heißt, sie halten sich nicht vollständig an die unausgesprochene Regel, dass alles, was weniger als unterwürfige Zustimmung zu dem ist, was die israelische Regierung tut, Rassenhass gegenüber Menschen darstellt.

Wenn Sie glauben, dass die neuen Pogrome nur auf Menschen ohne Staatsbürgerschaft beschränkt sein werden, gehören Sie vielleicht zu denen, die REAL ID für eine wirklich gute Idee halten. Auch das kommt. Tatsächlich ist es fast da.

Ein System von Inlandspässen – und ohne einen solchen darf man einen Staat weder per Flugzeug verlassen noch betreten. Selbst als Staatsbürger . Wie lange dauert es, bis das System auf Kontrollpunkte an den Staatsgrenzen ausgeweitet wird? So dass man einen Staat ohne REAL ID weder verlassen noch betreten kann?

Oder ein Supermarkt?

Beispiel gefällig?

MAHA bedeutet nichts, wenn Chemtrails nicht gestoppt werden – Dane Wigington

Der Klimaengineering-Forscher Dane Wigington sagt, dass selbst unter der neuen Trump-Administration noch immer täglich gewaltige Lügen verbreitet werden, um das tödliche und zerstörerische Klimaengineering (auch bekannt als Chemtrails) zu vertuschen.

Dieses Vorgehen geht rund um die Uhr weiter und führt zu einer weltweiten Umweltzerstörung. Florida ist der jüngste Bundesstaat, der ein Gesetz verabschiedet hat, um dem Geoengineering, einer bekannten und ausgereiften Wissenschaft, Einhalt zu gebieten. Das Gesetz ist zwar größtenteils nicht durchsetzbar, macht aber immer mehr Menschen bewusst, welches Übel ihnen und der Umwelt in unserem Himmel angetan wird.

Jetzt erzählen uns so genannte Nachrichtensender wie CNN, Chemtrails seien lediglich Abgase von Düsentriebwerken – eine Lüge, die schon vor über einem Jahrzehnt widerlegt wurde. Wigington erklärt: „Es gibt keinen legitimen Streit darüber, was in unserem Himmel geschieht.

Das ist so tiefgreifend, dass jeder offen zugibt, dass es tatsächlich Wetterveränderungen gibt, und zwar schon seit vielen Jahrzehnten. Wenn das Thema dann zur Sprache kommt, ist das bereits historische Tatsache und Regierungen führen einen Wetterkrieg. … Plötzlich tut jeder so, als würde das nicht passieren.

Sie würden das doch nie tun, ohne uns zu fragen, oder? Sie würden niemals 500 Atombomben in Nevada zünden, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Die Folgen dieser Explosionen töteten letztendlich 500.000 Amerikaner. Das geht aus einer von Experten überprüften Studie hervor.

Wigington behauptet, die aktuellen Wetterkapriolen seien das Ergebnis menschengemachter Geoengineering-Maßnahmen. „In Texas hat es gerade geschneit, während es in der Arktis geregnet hat.

Gehen wir zurück in den Januar, als wir in New Orleans und an der Golfküste Floridas chemisch erzeugte Blizzards hatten. Es war der 21. Januar, wenn Sie es genau wissen wollen.

Zur gleichen Zeit regnete es in Alaska, Grönland, Island, Sibirien und Moskau bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt, und niemand verlor ein Wort darüber. Sobald die … chemisch erzeugten Vorgänge vorbei sind, steigen die Temperaturen wieder auf erstaunlich hohe Werte.

Wir erleben Temperaturschwankungen von 60 Grad an einem einzigen Tag. Das sind geoengineerte Blitzabkühlungen. Mehr dazu finden Sie auf der Homepage von GeoEngineeringWatch.org.“

Ist es also nicht gut, die globale Erwärmung durch menschengemachte Kälte zu stoppen? Nein. Wigington warnt: „Wenn Sie einen toten Planeten wollen, ist Geoengineering der schnellste Weg dorthin. Sie greifen vollständig in die Reaktion des Planeten auf die Schäden ein, die bereits durch das Climate Engineering entstanden sind.

Die Chemikalien, die sie für diese Abkühlung verwenden, enthalten viele giftige Elemente. Das tötet das Wurzelsystem. Wenn der Wind weht, kippen überall Bäume um. Sehen Sie das jetzt? Eines der Hauptelemente des gesamten Climate Engineering sind Aluminium-Nanopartikel. Sie können das im Film „The Dimming“ sehen. Dieser kostenlose Film wurde von Wigington produziert und hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2021 allein auf YouTube 25 Millionen Aufrufe.

Wigington sagt: „Wenn diese Regierung es ernst meint und etwas gegen die Geschehnisse in unserem Himmel unternehmen will, dann brauchen wir einen eisernen, in Stein gemeißelten und gut publizierten Schutz für Whistleblower. …

Schicken Sie „The Dimming“ an so viele Menschen wie möglich. … Helfen Sie uns, dieses Thema ans Tageslicht zu bringen, und wir werden einen Quantensprung in die richtige Richtung gemacht haben.“

Abschließend sagt Wigington: „Alles, was im Sinne von MAHA (Make America Healthy Again) gemeint ist, bedeutet nichts, solange nicht das anhaltende Versprühen von zig Millionen Tonnen giftiger Elemente wie Aluminium, Barium, Mangan, Polymerfasern, Graphen und wir wissen nicht einmal, was noch alles … gestoppt wird. …

