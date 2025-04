Das „Monster-Erdbeben“, das Kalifornien gerade erschüttert hat, ist eine weitere Erinnerung daran, dass ein kataklysmisches Ereignis die Geographie dramatisch verändern wird

Teile die Wahrheit!

Viel früher als die meisten denken, wird ein verheerendes Erdbeben die Geografie der kalifornischen Küste nachhaltig verändern. Land westlich der Verwerfungslinie, das von diesem gewaltigen Beben erschüttert wird, wird plötzlich um mehrere Meter absinken, wodurch der Pazifik eindringen kann.

Das Erdbeben der Stärke 5,2, das Südkalifornien gerade erschüttert hat, ist eine weitere Erinnerung daran, dass dieses verheerende Ereignis bevorsteht. Ich werde weiterhin Alarm schlagen, bis es eintritt. Tatsächlich ist dieses verheerende Ereignis eines der Themen, die ich in meinem neuen, geheimen Projekt bespreche. Von Michael Snyder

Vor zehn Jahren erschien ein Hollywood-Blockbuster über ein verheerendes Erdbeben entlang der San-Andreas-Verwerfung. Was die Region letztendlich erleben wird, wird weitaus schlimmer sein als alles, was in diesem Film zu sehen ist. Helfen Sie mir also bitte, Alarm zu schlagen, denn wer rechtzeitig herauskommt, wird buchstäblich sein Leben retten.

In den vergangenen Monaten wurde die kalifornische Küste immer wieder von heftigen Erdbeben erschüttert.

Das Erdbeben der Stärke 5,2, das gerade die Gegend um San Diego erschütterte, ist das jüngste Beispiel …

Ein Erdbeben der Stärke 5,2 in der Nähe von Julian erschütterte am Montag kurz nach 10 Uhr große Teile Südkaliforniens, führte zu kurzen Evakuierungen in der Innenstadt von San Diego und erschütterte Städte bis hin zu Oxnard und Palm Springs.

Das Beben, dessen Epizentrum 3 Meilen südlich von Julian lag, verursachte dort sowie in Ramona, San Diego Country Estates, Pine Valley und Cuyamaca Rancho State Park besonders heftige Erschütterungen, so der US Geological Survey.

Ursprünglich wurde berichtet, dass dieses Erdbeben viel stärker war.

Wir sollten also dankbar sein, dass wir einer Kugel ausgewichen sind.

Dennoch hat es die Menschen sehr erschüttert. Folgendes stammt aus einem Artikel der Daily Mail mit dem Titel „San Diego von Monster-Erdbeben erschüttert“ …

Ein Mann erzählte dem lokalen Nachrichtensender, er sei im Laden von Mountain Spirits Liquor in Julian gewesen, als das Erdbeben zuschlug und Flaschen aus den Regalen flogen.

„Ich höre nur drei bis vier verschiedene Explosionen und Knallgeräusche hintereinander aus verschiedenen Flaschen“, sagte er.