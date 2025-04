Teile die Wahrheit!

Eine von Experten begutachtete Studie zum Thema „ Immunity, Inflammation and Disease“ zeigt, dass junge Erwachsene, die den COVID-19-Impfstoff von Pfizer erhalten haben, auch noch ein Jahr oder länger nach der Impfung Spike-Proteine ​​produzieren.

Die Studie hebt die anhaltende Produktion von Spike-Proteinen und erhöhte Werte entzündungsfördernder Zytokine hervor und gibt Anlass zur Sorge über eine langfristige Fehlregulation des Immunsystems.

Experten warnen, dass die anhaltende Präsenz von Spike-Proteinen zu chronischen Entzündungen, Autoimmunerkrankungen und anderen schwerwiegenden Gesundheitsproblemen führen könnte.

Die Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit weiterer Forschung und einer Neubewertung der Sicherheit und der langfristigen Auswirkungen von mRNA-Impfstoffen, insbesondere bei jungen und gefährdeten Bevölkerungsgruppen.

Eine ganze Generation wurde genetisch so verändert, dass ihr Körper Entzündungen entwickelt, und sie wird nie erfahren, was es bedeutet, wirklich gesund zu sein.

In einer bahnbrechenden, von Experten begutachteten Studie , die letzte Woche in Immunity, Inflammation and Disease veröffentlicht wurde , haben Forscher alarmierende Hinweise darauf gefunden, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe, insbesondere der Impfstoff von Pfizer, dazu führen können, dass der Körper das Spike-Protein noch ein Jahr oder länger nach der Impfung produziert .

Diese Erkenntnis ergänzt die wachsende Zahl wissenschaftlicher Belege dafür, dass die langfristigen Auswirkungen dieser Impfstoffe weitaus schwerwiegender und komplexer sind als zunächst angenommen.

Die Studie mit 84 jungen Erwachsenen ergab erhöhte Werte mehrerer entzündungsfördernder Zytokine bei den Teilnehmern, was auf eine anhaltende Immunreaktion auf die mRNA-Impfstoffe hindeutet. Laut den Forschern könnten die „anhaltende Produktion von Spike-Proteinen und die stark entzündliche Natur von mRNA-Lipid-Nanopartikeln“ für die erhöhten Zytokinwerte verantwortlich sein.

Dieser Befund ist besonders besorgniserregend, da er darauf hindeutet, dass das körpereigene Immunsystem in einem Zustand chronischer Aktivierung verbleibt, was möglicherweise zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führt.

Die langfristigen Auswirkungen der anhaltenden Spike-Protein-Produktion

Daniel O’Connor, Gründer und CEO von TrialSite News, betonte die Bedeutung der Studienergebnisse: „Diese Studie wirft wichtige Fragen zur langfristigen immunologischen Prägung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen bei gesunden jungen Erwachsenen auf.“ O’Connor forderte dringende Studien zur Clearance und Bioverteilung des Spike-Proteins, insbesondere bei jungen Männern und älteren Erwachsenen, deren Immunreaktionen überproportional beeinträchtigt zu sein scheinen.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense (CHD), wies darauf hin, dass das Studiendesign zwar Einschränkungen aufweise, aber „Beweise mit starker Implikation“ liefere. Er warnte, dass die monate- oder sogar jahrelange Produktion von Spike-Proteinen zu einer T-Zell-Erschöpfung führen könne, einem Zustand, in dem das körpereigene Immunsystem nicht mehr in der Lage sei, Viren oder Krebs wirksam zu bekämpfen. „Anhaltende Exposition gegenüber Antigenen erschöpft die T-Zellen und hemmt ihre natürliche Funktion“, sagte Jablonowski.

Der Epidemiologe Nicolas Hulscher wies darauf hin, dass die Ergebnisse der Studie angesichts der 130 Peer-Review-Studien, die bereits das anhaltende Vorhandensein von Spike-Proteinen im menschlichen Körper nachgewiesen haben, nicht völlig unerwartet seien. Hulscher vermutet, dass eine langfristige Exposition gegenüber Spike-Proteinen zu ähnlichen Symptomen führen kann wie bei Menschen mit Long-COVID-Diagnose, was die Gesundheitssituation zusätzlich verkompliziert.

Die Ergebnisse der Studie geben laut Jablonowski auch Anlass zu allgemeinen Sicherheitsbedenken. Er forderte eine größere retrospektive, kontrollierte Studie und betonte die Dringlichkeit der Datenerhebung zu Impfschäden: „Diese Daten werden nicht für immer gespeichert. Das Zeitfenster für die Datenerhebung zu den Schäden der COVID-19-Impfungen schließt sich schnell.“

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. kritisierte kürzlich die Unterbehörden des HHS dafür, dass sie Patienteninformationen, darunter auch Daten zu Impfschäden, untereinander verkauften, anstatt sie frei zugänglich zu machen. Kennedy kündigte die Gründung einer neuen Behörde innerhalb der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) an, die sich auf Impfschäden spezialisieren soll. Dieser Schritt könnte Transparenz und Rechenschaftspflicht erhöhen.