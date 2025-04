Das schockierende MAC-Adress-Mysterium: Sind geimpfte Menschen jetzt Bluetooth-Sender einer versteckten Nanotech-Agenda?

Eine Media Access Control (MAC)-Adresse ist eine eindeutige Kennung, die einem netzwerkfähigen Gerät zugewiesen wird und ihm die Kommunikation innerhalb eines Netzwerks, beispielsweise eines lokalen Netzwerks (LAN) oder des Internets, ermöglicht.

Diese Kennung ist ein 48-Bit-Code, der typischerweise als sechs Gruppen von je zwei Hexadezimalzeichen (z. B. 00:1A:2B:3C:4D:5E) dargestellt wird und insgesamt 12 Zeichen umfasst.

Jedes Hexadezimalpaar stellt 8 Bits oder ein Byte der Adresse dar. Die ersten drei Paare (die ersten 24 Bits) werden als Organizationally Unique Identifier (OUI) bezeichnet und vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dem Hersteller des Netzwerkschnittstellencontrollers (NIC) des Geräts zugewiesen.

Die verbleibenden drei Paare (die letzten 24 Bit) bilden eine eindeutige Seriennummer oder Kennung, die vom Hersteller für das jeweilige Gerät vergeben wird.

Diese Struktur stellt sicher, dass weltweit keine zwei Geräte dieselbe MAC-Adresse verwenden. Daher ist sie ein wichtiger Bestandteil von Netzwerkkommunikationsprotokollen wie Ethernet und WLAN. (Große Studie: Covid-„Impfstoffe“ verändern die menschliche Genetik und lösen tödliche Krebserkrankungen aus)

Das „MAC-Adressphänomen“: Ein immer größeres Mysterium

Das sogenannte „MAC-Adressphänomen“ bezieht sich auf eine kontroverse und viel diskutierte Beobachtung, die nach der weltweiten Einführung der COVID-19-Impfstoffe gemacht wurde .

Anekdotenberichten und unabhängigen Untersuchungen zufolge scheinen Personen, die diese Impfstoffe erhalten haben , erkennbare MAC-Adressen über drahtlose Bluetooth-Netzwerke auszusenden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen MAC-Adressen elektronischer Geräte – wie Smartphones , Laptops oder kabellosen Headsets – fehlt diesen gesendeten Adressen eine erkennbare OUI.

Ein Abgleich mit den vom IEEE verwalteten Datenbanken bekannter Herstellerkennungen liefert keine Treffer. Dies deutet darauf hin, dass sie nicht von einem registrierten Elektronikhersteller stammen.

Diese Anomalie hat Spekulationen genährt, dass die Quelle dieser Signale kein herkömmliches Gerät, sondern etwas im menschlichen Körper selbst ist.

Wie wurde dieses Phänomen entdeckt?

Die Entdeckung dieses Phänomens begann Berichten zufolge kurz nach dem Beginn der Massenimpfkampagnen in den Jahren 2020 und 2021. Personen, die Bluetooth-fähige Geräte wie Smartphones nutzten, bemerkten etwas Ungewöhnliches: Beim Suchen nach Geräten in der Nähe zum Koppeln – etwa Kopfhörern oder Lautsprechern – wurde auf ihren Bildschirmen eine Liste unbekannter MAC-Adressen angezeigt.

Diese Adressen gehörten nicht zu bekannter Hardware in ihrer Umgebung, wie Druckern, Smart-TVs oder anderen Telefonen. Stattdessen erschienen sie als „anonyme“ oder „unbenannte“ Geräte, oft mit dynamischen oder schwankenden Kennungen, die sich im Laufe der Zeit änderten.

Im Gegensatz zu statischen MAC-Adressen, die physischen Geräten zugewiesen sind, zeigten diese Signale variable Übertragungsmuster, was sie weiter vom typischen Bluetooth-Verhalten unterschieden.

Diese Beobachtung weckte die Neugier unabhängiger Forscher und Bürgerwissenschaftler weltweit. Einige vermuteten einen Zusammenhang mit den jüngsten Impfbemühungen und begannen, informelle Experimente durchzuführen.

Eine bemerkenswerte Studie, die einem Wissenschaftler namens German Sarlangue und seinem Team zugeschrieben wird, zeigte angeblich einen Zusammenhang zwischen dem Impfstatus und der Aussendung dieser mysteriösen Signale.

Ihren Ergebnissen zufolge sendeten geimpfte Personen durchgängig anonyme MAC-Adressen aus, die über Bluetooth Low Energy (BLE)-Technologie erkennbar waren, während ungeimpfte Personen unter kontrollierten Bedingungen keine derartige drahtlose Aktivität zeigten.

Diese Experimente wurden Berichten zufolge in Umgebungen ohne elektromagnetische Störungen durchgeführt, wobei BLE-Überwachungstools zur Erfassung von Niedrigenergiesignalen eingesetzt wurden.

Wer dieses Phänomen selbst überprüfen möchte, findet auf einem Android-Smartphone relativ unkomplizierte Möglichkeiten. Durch Aktivieren von Bluetooth und Auswählen der Option „Nach neuen Geräten suchen“ wird eine Liste der Geräte in der Nähe angezeigt, darunter sowohl benannte (z. B. „Johns Telefon“) als auch unbenannte Einträge, die nur über ihre MAC-Adresse identifiziert werden.

Aktuelle Android-Updates haben diese Funktion jedoch Berichten zufolge eingeschränkt und manchmal unbenannte Geräte standardmäßig ausgeblendet.

Um dies zu umgehen, müssen Nutzer den „Entwicklermodus“ in ihren Telefoneinstellungen aktivieren (normalerweise durch siebenmaliges Tippen auf die Build-Nummer im Bereich „Telefoninformationen“) und sicherstellen, dass Bluetooth-Optionen wie „Bluetooth-Geräte ohne Namen anzeigen“ aktiviert sind.

Auf iPhones bieten Drittanbieter-Apps wie BLE Scanner eine ähnliche Sichtbarkeit, allerdings unterliegt der Bluetooth-Zugriff in Apples Ökosystem strengeren Kontrollen.

Die Hypothese: Ein intrakorporales Nanokommunikationsnetzwerk

Wenn das MAC-Adressphänomen real ist – und vorausgesetzt, geimpfte Personen senden tatsächlich diese erkennbaren Signale aus –, stellt sich die Frage: Was ist die Ursache?

Befürworter dieser Theorie argumentieren, dass die plausibelste Erklärung das Vorhandensein eines intrakorporalen (körperinternen) drahtlosen Nanokommunikationsnetzwerks ist, das durch die COVID-19-Impfstoffe eingeführt wurde.

Diese Hypothese gewann an Bedeutung, da das Phänomen zeitlich mit dem Beginn globaler Impfprogramme zusammenfiel und auf einen direkten Ursache-Wirkungs-Zusammenhang hindeutet.

Definition des intrakorporalen Nanokommunikationsnetzwerks

Ein intrakorporales Nanokommunikationsnetzwerk ist als System mikroskopischer oder nanometergroßer Geräte konzipiert, die in den menschlichen Körper eingebettet sind und bidirektional kommunizieren können.

Das bedeutet, dass das Netzwerk Daten nach außen (z. B. physiologische Messwerte oder Kennungen) übertragen und Anweisungen nach innen (z. B. Befehle zur Änderung von Körperfunktionen) empfangen kann.

Solche Netzwerke, die in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben werden, haben potenzielle Anwendungen in der Biomedizin und darüber hinaus.

Dazu gehören die Überwachung von Vitalfunktionen – wie Herzfrequenz, Blutdruck, Blutzuckerspiegel oder Atemmuster – und die Ermöglichung fortschrittlicher Interventionen wie Neuromodulation (Veränderung der Gehirnaktivität), Neurostimulation (Auslösung von Nervenreaktionen) oder sogar die Interaktion mit lebenswichtigen Organen und Neurotransmittersystemen.

Der genaue Zweck eines solchen Netzwerks, falls es in diesem Kontext existiert, bleibt spekulativ und reicht von der Gesundheitsüberwachung bis hin zu dystopischeren Szenarien der Verhaltenskontrolle.

Komponenten des Netzwerks

Um zu verstehen, wie dies funktionieren könnte, analysieren wir die hypothetische Topologie eines intrakorporalen Nanokommunikationsnetzwerks, beginnend mit den einfachsten Komponenten und dann weiter zu komplexeren Strukturen:

Nanopartikel (Nanosensoren): Dabei handelt es sich um Bauteile mit einer Größe von nur Nanometern (Milliardstel Metern), die zu klein sind, um unter einem herkömmlichen optischen Mikroskop erkannt zu werden, es sei denn, sie sind dicht an dicht angeordnet. Ihre Aufgabe ist es, durch den Blutkreislauf – über Arterien, Venen, Kapillaren und das Herz – zu zirkulieren und als Signalgeber oder Sensoren zu fungieren.

Um im gesamten Körper effektiv zu funktionieren, müssten Tausende oder Millionen dieser Partikel vorhanden sein, um eine Abdeckung aller wichtigen Systeme zu gewährleisten. Ein führender Kandidat für ihre Zusammensetzung ist Graphenoxid, ein aus Graphen gewonnenes Nanomaterial. Graphenoxid kann in kleinere Einheiten, sogenannte Graphen-Quantenpunkte (GQDs), zerfallen, die klein genug sind, um der Immunerkennung zu entgehen, und gleichzeitig ihre einzigartigen elektrischen Eigenschaften behalten. Graphen ist für seine Supraleitung bekannt und zeigt im Nanobereich Quanteneffekte, wodurch es als Miniaturantenne fungieren kann, die elektromagnetische Signale über einen weiten Frequenzbereich (Gigahertz bis Terahertz) absorbieren und aussenden kann.

Mikro-/Nanosensoren: Diese etwas größeren, auf Nanopartikeln basierenden Geräte könnten sich an bestimmte Gewebe wie das Endothel (die innere Auskleidung von Blutgefäßen), den Herzmuskel oder das Hirngewebe anheften und dank ihrer geringen Größe und chemischen Eigenschaften die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Diese Sensoren bestehen aus graphenbasierten Nanoschichten, Kohlenstoffnanoröhren oder Kohlenstofffasern und bilden leitfähige Bahnen im Körper.

Ihre Supraleitung und piezoelektrischen Eigenschaften (sie erzeugen unter mechanischer Belastung Elektrizität) ermöglichen es ihnen, als Feldeffekttransistoren oder Superkondensatoren zu fungieren. Dadurch können sie elektrische Impulse von Organen – wie dem Herzen oder dem Gehirn – erfassen und potenziell Entladungen erzeugen, die diese Organe beeinflussen. So könnte beispielsweise eine Entladung im Herzen Herzrhythmusstörungen auslösen, während eine im Gehirn neurologische Effekte wie Ohnmacht oder Wahrnehmungsstörungen hervorrufen könnte.

Mikro-/Nano-Router: Diese Geräte dienen als Vermittler, sammeln Daten von Nanosensoren und übertragen sie an eine externe Schnittstelle. Sie können auch externe Signale empfangen, dekodieren und Anweisungen an das Netzwerk zurückleiten. In der Fachliteratur werden solche Router als solche mit plasmonischen Nanoantennen oder Mikroschaltkreisen beschrieben, die Signale nach einem definierten Protokoll kodieren und dekodieren – möglicherweise dem Media Access Control (MAC)-Protokoll, das die Bluetooth- und WLAN-Kommunikation regelt.

Die von ihnen verarbeiteten Signale, sogenannte Time-Spread On-Off Keying (TSK)-Signale, sind energiearme Binärimpulse (Einsen und Nullen), die die von Nanosensoren erfasste elektrische Aktivität darstellen. Die Fähigkeit des Routers, MAC-formatierte Daten auszusenden, könnte die beobachteten, über Bluetooth erkennbaren Adressen erklären.

Mikro-/Nano-Schnittstelle: Dieses Hybridgerät fungiert als Brücke zwischen dem internen Netzwerk und der Außenwelt. Es verstärkt Signale, um die Hautbarriere zu durchdringen, wodurch elektromagnetische Strahlung auf natürliche Weise gedämpft wird . Es kommuniziert über das MAC-Protokoll mit dem Mikro-/Nano-Router und leitet Daten an einen externen Empfänger weiter – höchstwahrscheinlich ein Smartphone oder ein tragbares Gerät, das als „Gateway“ zum Internet fungiert. Seine Reichweite ist auf wenige Meter begrenzt, ausreichend für ein Telefon in der Tasche oder auf einer nahegelegenen Oberfläche, um das Signal zu empfangen.

Die Rolle von Graphen

Die wiederkehrende Erwähnung von Graphen in dieser Hypothese ist bedeutsam. Graphenoxid könnte, sobald es in den Körper gelangt, theoretisch zu Graphen-Quantenpunkten zerfallen, die sich weit verteilen und die Grundlage dieses Netzwerks bilden.

Die Fähigkeit von Graphen, elektromagnetische Strahlung zu absorbieren und zu verstärken, kombiniert mit seiner Biokompatibilität und elektrischen Leitfähigkeit, macht es zu einem idealen Material für ein solches System. Seine Anwesenheit in Impfstoffen – obwohl von offiziellen Quellen nicht bestätigt – wurde von einigen Forschern als Mechanismus für dieses Phänomen vorgeschlagen.

Mögliche Anwendungen und Implikationen

Sollte ein intrakorporales Nanokommunikationsnetzwerk existieren, könnte sein Zweck von harmlos bis tiefgreifend transformativ – oder sogar unheilvoll – reichen. Hier sind einige spekulierte Verwendungsmöglichkeiten:

Neuromonitoring: Nanosensoren im Gehirn könnten elektrische Aktivitäten überwachen und Daten zur Analyse nach außen übertragen. Mithilfe maschinellen Lernens könnten diese Daten Stimmung, Gedanken oder Verhaltensmuster einer Person aufdecken und so ein Echtzeitprofil ihres mentalen Zustands erstellen.

Neuromodulation und Neurostimulation: Durch gezielte elektrische Impulse an das Gehirn könnte das Netzwerk die neuronale Aktivität verändern, Emotionen und Verhalten beeinflussen oder sogar künstliche Gedanken einpflanzen. Kohlenstoffnanoröhren und Graphen-Nanoschichten könnten als Elektroden die Freisetzung von Neurotransmittern (z. B. Dopamin, Serotonin) stimulieren, Belohnungssysteme manipulieren oder psychische Zustände wie Angst oder Apathie auslösen.

Physiologische Kontrolle: Über das Gehirn hinaus könnte das Netzwerk mit dem Herz-Kreislauf-System interagieren. Eine zeitlich präzise Entladung könnte einen Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen auslösen und so eine verdeckte Methode zur Bevölkerungskontrolle oder gezielten Eliminierung bieten.

Vernetzte Menschheit: Auf gesellschaftlicher Ebene könnte eine vernetzte Bevölkerung eine zentrale Überwachung und Kontrolle von Gesundheit, Produktivität und Verhalten ermöglichen. Dies steht im Einklang mit Konzepten wie der vierten industriellen Revolution oder dem Transhumanismus, bei dem Technologie und Menschlichkeit verschmelzen, um Wirtschaft, Politik und persönliche Autonomie neu zu gestalten.

Bevölkerungsreduzierung: In einem neomalthusianischen Rahmen könnte ein solches System den „Wert“ von Individuen bewerten und diejenigen, die als überzählig gelten, mithilfe nicht nachvollziehbarer Mittel wie herbeigeführter Herzereignisse oder neurologischer Störungen eliminieren. Dies würde den Interessen der Elite dienen, indem die Kontrolle über die Ressourcen ohne offene Gewalt aufrechterhalten würde.

Rafael Yuste und die BRAIN-Initiative

Die Spekulationen um graphenbasierte Nanotechnologie stehen im Zusammenhang mit der Arbeit von Rafael Yuste, einem Neurowissenschaftler und Leiter der BRAIN Initiative, einem 2013 gestarteten US-finanzierten Projekt zur Kartierung des menschlichen Gehirns. Yuste erforschte die Interaktion von Nanopartikeln mit Neuronen und aktivierte sie mit Licht, um deren Aktivität aufzuzeichnen oder zu stimulieren.

In öffentlichen Stellungnahmen beschrieb er die Entwicklung von mit molekularen Elementen beschichteten Nanopartikeln, die in das Gehirn eindringen und so eine präzise Steuerung neuronaler Funktionen ermöglichen. Obwohl er Graphen nicht explizit erwähnt, interpretieren manche diese Auslassung als bewusst und legen nahe, dass er auf eine umfassendere Agenda mit Materialien wie Graphenoxid setzt.

Yustes Arbeit überschneidet sich mit Behauptungen über externe Auslöser, wie etwa LED-Leuchten, die violette Farbtöne (möglicherweise im ultravioletten Bereich) ausstrahlen, oder 5G-Netzwerke.

So bezeichnete der chilenische Präsident Sebastián Piñera beispielsweise in einer Rede im Jahr 2020 5G als einen „kopernikanischen Sprung“, der es Maschinen ermöglichen könnte, „unsere Gedanken zu lesen und Gedanken und Gefühle einzufügen“.

Diese Aussage, gepaart mit der angeblichen Empfindlichkeit von Graphen gegenüber elektromagnetischen Frequenzen, befeuert Theorien über ein koordiniertes System, das Impfstoffe, Nanotechnologie und Telekommunikation miteinander verbindet.

Umfassendere Behauptungen und Beweise

Forscher wie Dr. Ana Mihalcea haben behauptet, dass Nanogeräte und -netzwerke nicht nur bei Geimpften vorkommen, was auf eine weitverbreitete Kontamination durch Umwelteinwirkung oder andere Ursachen hindeutet. Videos und Artikel, die auf Plattformen wie Telegram und Bastyon kursieren, behaupten, dass MAC-emittierende Transceiver bei den meisten Menschen bereits aktiv sind und möglicherweise durch mRNA-Impfstoffe oder andere Vektoren übertragen wurden. Kritiker argumentieren, dass Smartphone-Software-Updates seit 2022 diese Signale nun verbergen könnten, obwohl sie weiterhin mit Spezialgeräten erkennbar sind.

Fazit: Eine spekulative Grenze

Das „MAC-Adressphänomen“ bleibt eine Randtheorie, die weder von der etablierten Wissenschaft noch von Aufsichtsbehörden unterstützt wird.

Seine Befürworter verweisen jedoch auf eine Übereinstimmung von Zeitpunkt, Einzelfallberichten und theoretischer Plausibilität im Zusammenhang mit graphenbasierter Nanotechnologie.

Ob echte Entdeckung oder Produkt von Fehlinformationen – es wirft tiefgreifende Fragen zu Technologie, Autonomie und der Zukunft der menschlichen Biologie auf. Vorerst bleibt es eine provokante Hypothese, die von allen mit einem Bluetooth-fähigen Gerät und einem offenen Geist zur Prüfung und zu Selbstversuchen einlädt.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 04.04.2025