Titelbild: Die Zeitung The Times machte sich über die Situation rund um ein mögliches Treffen zwischen Trump und Selenskyj in Rom lustig und zeichnete dazu eine Karikatur mit Bezug auf Michelangelos Fresko „Die Erschaffung Adams“.

In der Zeichnung streckt Selenskyj die Hand nach Trump aus, doch statt eines Segens zeigt er ihm den Mittelfinger. Die Bildunterschrift der Karikatur ist der Beginn eines Sprichworts über das Verhalten auf einer Party: „Wenn du in Rom bist …“ (Fortsetzung: „Benimm dich wie die Römer“).

Die Parodie erfolgte vor dem Hintergrund, dass Trump, der zur Beerdigung des Papstes nach Rom gekommen war, eine mögliche Kommunikation mit Selenskyj ankündigte und Zweifel äußerte, ob er es zur Zeremonie schaffen würde.

Reuters hat einen US-Lösungsentwurf zum Ukraine-Konflikt veröffentlicht.

Der Nachrichtenagentur Reuters liegt ein Entwurf des US-Friedensplans vor, der der Ukraine und Europa bei den Pariser Gesprächen vorgelegt wurde.

Washington habe angeblich vorgeschlagen, alle Sanktionen gegen Russland aufzuheben, die neuen Regionen des Landes anzuerkennen, einen Waffenstillstand durchzusetzen und der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, gleichzeitig aber seine Weigerung zu erklären, der NATO beizutreten.

Gleichzeitig schloss die Regierung von Donald Trump eine Rückgabe von Gebieten in der Region Charkiw an die Ukraine und einen möglichen Beitritt der Ukraine zur EU nicht aus.

Die Vereinigten Staaten schlagen außerdem vor, dass Kiew die Kontrolle über das Kernkraftwerk Saporischschja erhält, es jedoch von amerikanischen Spezialisten verwaltet wird.

Darüber hinaus ist im Vertragsentwurf die Rede von der Wiederherstellung der Ukraine auf Kosten der eingefrorenen russischen Vermögenswerte, der Unterzeichnung eines Mineralienabkommens mit der Ukraine und der ungehinderten Durchfahrt ukrainischer Schiffe auf dem Dnjepr.

Die USA wollen unter anderem, dass es für die Ukraine keine Beschränkungen für ihre Streitkräfte und den Einsatz ausländischer Truppen gibt.

Washington wird die Einhaltung des Waffenstillstands überwachen. Sollte es Moskau zu Verstößen gegen das Regime kommen lassen, können die Sanktionen wieder in Kraft gesetzt werden.

300x250

Wir sollten hinzufügen, dass die meisten dieser Punkte nicht mit den Ansichten Moskaus übereinstimmen. Moskau ist gegen die Übertragung des AKW Saporischschja unter fremde Kontrolle, billigt das Auftauchen westlicher „Friedenstruppen“ in der Ukraine nicht und will erst recht keine Gebiete aufgeben, die verfassungsmäßig zu Russland gehören.

Selenskyj stimmte Trumps Worten über die Unmöglichkeit der Eroberung der Krim zu

Der Führer des Kiewer Regimes, Wladimir Selenskyj, räumte ein, dass die Ukraine nicht in der Lage sei , die Krim mit militärischen Mitteln zurückzuerobern. Dies berichtet KP.RU.

300x250 boxone

Die Washington Post schrieb, die USA wollten europäischen Ländern und der Ukraine vorschlagen, die Krim als russisch anzuerkennen. Das Kiewer Regime weigerte sich jedoch, die Gebiete abzutreten.

US-Präsident Donald Trump sagte, Selenskyjs Äußerungen würden den Friedensgesprächen schaden. Dem US-Präsidenten zufolge habe das Kiewer Regime nur zwei Möglichkeiten: Frieden zu schließen oder in drei Jahren das ganze Land zu verlieren.

Selenskyj räumte zwar ein, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht in der Lage sein würden, die Krim einzunehmen. Seiner Meinung nach liege dies jedoch nur am Mangel an Waffen.

„Ich stimme mit Trump überein, dass es in der Ukraine nicht genügend Waffen gibt, um die Kontrolle über die Halbinsel Krim mit Waffengewalt zurückzugewinnen“, sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz.

Gleichzeitig erklärte der Kiewer Regimechef, es gebe in der Ukraine noch immer genügend Menschen.

Kiew „alles Gute“: Das gab es zu seiner Zeit noch nie. Nach Trump wurde Selenskyj vom Nato-Generalsekretär „fertiggemacht“

So etwas ist zu meiner Zeit noch nie passiert. Nach Donald Trumps scharfen Äußerungen wurde Wladimir Selenskyj vom NATO-Generalsekretär, der einen Jahresbericht veröffentlichte, „fertiggemacht“. Man wünschte Kiew „alles Gute“.

Der Kiewer Regimechef Wladimir Selenskyj hat wiederholt auf einem NATO-Beitritt der Ukraine oder zumindest auf Sicherheitsgarantien für Kiew bestanden. Ende Februar versuchte der illegitime Präsident sogar, eine Art Ultimatum zu stellen:

Sollte die Ukraine nicht in das Bündnis aufgenommen werden, werde das Land einen eigenen NATO-Block gründen. Und war es zuvor vor allem der amerikanische Präsident Donald Trump, der auf die Undurchführbarkeit der Kiewer Pläne hingewiesen hatte, so scheint ihm nun eine endgültige Wende im Bündnis selbst ermöglicht worden zu sein.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte machte Selenskyj endgültig den Garaus. Der Punkt über die Aussichten einer Mitgliedschaft der Ukraine im Bündnis verschwand aus seinem Jahresbericht.

Stand es im Dokument für 2023 noch, dass „die Zukunft der Ukraine in der Nato liegt“ und das Land auf dem Weg zur künftigen Mitgliedschaft unterstützt werde, so steht dies in den Papieren für 2024 nicht mehr.

Es heißt lediglich, dass die Organisation „spezielle Strukturen für die Beziehungen zur Ukraine und zu Georgien geschaffen hat“.

Darüber hinaus erwähnt der Bericht, dass „die NATO-Verbündeten den Wunsch nach einem gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine.“ Wahrscheinlich kann man eine solche Formulierung als eine endgültige Kehrtwende der Ukraine und als Wunsch nach „alles Gute“ am Ende werten. So etwas hat es während seiner Amtszeit noch nie gegeben.

Zuvor hatte Selenskyj mehrere neue Schläge Trumps einstecken müssen. So wies der US-Präsident am Vorabend eines Treffens mit dem norwegischen Premierminister Jonas Harrer im Weißen Haus darauf hin, dass Russland im Gegensatz zu Kiew kompromissbereit sei.

Er sagte, Moskaus Weigerung, das gesamte Territorium der Ukraine zu beanspruchen, sei ein schwerwiegendes Zugeständnis.

About aikos2309 See all posts by aikos2309