Virginia Giuffre, Opfer von Sexhandel mit Jeffrey Epstein, soll Selbstmord begangen haben

Ich gebe öffentlich bekannt, dass ich in keiner Weise selbstmordgefährdet bin. Ich habe dies meinem Therapeuten und meinem Arzt mitgeteilt.

Sollte mir etwas zustoßen – meiner Familie zuliebe, lasst das nicht einfach so geschehen und helft mir, sie zu beschützen. Zu viele böse Menschen wollen mich zum Schweigen bringen.

I am making it publicy known that in no way, shape or form am I sucidal. I have made this known to my therapist and GP- If something happens to me- in the sake of my family do not let this go away and help me to protect them. Too many evil people want to see me quiteted 🦋 https://t.co/8463mPR6YU

„Virginia Giuffre hat sich nicht umgebracht.“

After being suspiciously involved in a car crash that was never really explained, Epstein’s most damning accuser…Virginia Giuffre has supposedly committed suicide.

I believe she „killed herself“ about as much as much as Epstein did. Oh, and where the hell is that client list? pic.twitter.com/0JWhhcdc5B

— Mindy MF Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) April 26, 2025