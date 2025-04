Papst Franziskus Jorge Mario Bergoglio starb am 21. April 2025 in Rom, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Er wurde 88 Jahre alt. Franziskus zeichnete sich durch einen äußerst bescheidenen Lebensstil aus: Bis an sein Lebensende verzichtete er auf Luxus. Sogar das Brustkreuz war schlicht, aus Silber, nicht aus Gold.

Der Papst war ein Reformer, führte viele Neuerungen ein und versuchte, mit der Zeit Schritt zu halten. Er war der erste Papst, der das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche traf, äußerte sich jedoch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt sehr zweideutig über Russland.

Das hinderte seinen Gesandten jedoch nicht daran, im vergangenen Jahr Moskau zu besuchen, und den Papst selbst nicht daran, bei einer Videokonferenz in St. Petersburg zu sprechen.

Mit dem Tod von Papst Franziskus ist eine alte Prophezeiung verbunden: Sie besagt, er sei der letzte Pontifex der Geschichte. Dann werde die Welt untergehen.

Papst Franziskus wurde am 14. Februar 2025 in das Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert. Anfang des Monats erkrankte er an einer Bronchitis, ging aber weiterhin seinen Pflichten nach und traf sich mit den Gläubigen. Im Krankenhaus wurde bei ihm eine beidseitige Lungenentzündung diagnostiziert.

Zunächst konnte Franziskus noch Besuch empfangen, doch dann erkrankte er an Nierenversagen und Anämie. Er erstickte und benötigte eine Bluttransfusion. Danach ging es dem Pontifex besser – und er begann sogar, öffentlich aufzutreten. Am 21. April, dem Ostersonntag, erschien der Papst vor den Gläubigen auf dem Balkon des Petersdoms, wohin er im Rollstuhl gebracht wurde. Franziskus war sehr schwach und sprach nur wenige Worte. (Papst Franziskus stirbt 24 Stunden nach Treffen mit US-Vizepräsident – das System ist erschüttert (Video))

Seit seiner Jugend lebt Francis ohne einen Teil seiner Lunge, der nach einer Rippenfellentzündung entfernt wurde. Vor drei Jahren erschien er im Rollstuhl in der Öffentlichkeit. Der Grund dafür waren Rücken- und Knieschmerzen. Seitdem war sein Vater ständig im Rollstuhl und konnte nur noch mit einem Stock ein wenig gehen.

Ein italienischer Journalist stellte Franziskus einmal eine philosophische Frage: „Wer sind Sie?“

„Ich bin ein Sünder“, antwortete der Papst bescheiden …

Papst Franziskus, mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio, wurde in Buenos Aires als Sohn italienischer Einwanderer geboren. Er war Eisenbahner und Hausfrau. Seine italienischen Wurzeln spielten eine wichtige Rolle bei der Verleihung der höchsten Würde der katholischen Kirche.

Der zukünftige Chef des Heiligen Stuhls kam nicht sofort auf die Idee, Gott zu dienen – er absolvierte eine Ausbildung zum Chemietechniker und arbeitete als Türsteher in einem Nachtclub, als Reinigungskraft und als Laborassistent. In diesen Jahren tanzte er leidenschaftlich gern Tango.

300x250

Am Studententag, der auch in Argentinien gefeiert wird, verspürte Jorge auf dem Weg zu einer Party plötzlich den Drang, in die Kirche zu gehen und zu beichten. Der Priester war ihm fremd, doch der zukünftige Papst hatte das Gefühl, „lange auf ihn gewartet“ zu haben. Alles in seiner Seele wurde auf den Kopf gestellt: Er beschloss, sich irgendwann der Religion zu widmen.

Mit 21 Jahren erkrankte der junge Mann an einer schweren Rippenfellentzündung (Pleuritis). Ein Teil seiner Lunge wurde entfernt. Dies überzeugte den jungen Mann endgültig davon, sein Leben zu ändern. Jorge trat dem Jesuitenorden bei und setzte seine Ausbildung am St. Joseph’s College in Buenos Aires fort, wo er einen Abschluss in Philosophie erwarb.

Im Jahr 2001 wurde er von Johannes Paul II. zum Kardinal erhoben. Bergoglio bestieg im Alter von 76 Jahren den päpstlichen Thron und ersetzte Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger), der aus Krankheitsgründen zurückgetreten war.

300x250 boxone

Entgegen der Tradition nahm der Papst seinen neuen Namen Franziskus nicht zu Ehren eines seiner Vorgänger an, sondern zu Ehren von Franz von Assisi, dem Gründer des Franziskanerordens der Bettelmönche. Dieser Heilige, der als Schutzpatron Italiens galt, verzichtete auf Reichtum, führte ein sehr asketisches Leben und predigte Friedfertigkeit und Demut.

About aikos2309 See all posts by aikos2309