Die unheimliche Verbindung von Corona und Elektrosmog

Der Wahnsinn namens Impfschäden – Ich bin kein Arzt, sondern nur ein kleiner neugieriger Schreiberling und deshalb kann ich ja auch nicht alles wissen, aber in Beobachtung einiger Impflinge Bratwurst-Probanden bemerke ich seit längerer Zeit gravierende Veränderungen. Da hat doch ein echter Arzt, also nicht so eine Lachnummer wie der Lauterbach, in seinem Vortrag erwähnt, dass durch die Impfung zerebrale Störungen (Schlaganfälle, epileptische Anfälle, starke Kopfschmerzen, Einschränkung der kognitiven Funktionen und/oder psychiatrische Auffälligkeiten) entstehen könnten. Könnten?!?!?! Neee, nicht könnten, sie können entstehen oder besser gesagt: sie sind entstanden! Das haben wohl mehrere Studien bisher zu Tage gefördert. Der Alzheimer-Forscher Dr. Nehls beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema „Impfnebenwirkungen“, was vor Corona noch Impfschäden hieß. Nur zur Erinnerung: Corona war die Zeit, als Ihre Mülltonnen länger draußen waren als Sie 😉! Ja, der Doktor wird schon wissen, wie er zu dieser Erkenntnis gekommen ist, denn ER IST JA ARZT! Und jetzt stellt sich die Frage, ob denn da die Leute im Berliner Buntentag wirklich geimpft wurden, also wirklich ALLE SO RICHTIG GEIMPFT sind!? ALLE mit der richtigen Impfplörre und nicht mit einer Koch- oder Streusalz-Lösung meine ich. Die Hinweise auf kapitale „Impfschäden“ verdichten sich immer mehr, versucht man das Gebaren und Wirken der Spottdrosseln in den hohen Ämtern zu verstehen und nach seiner Sinnhaftigkeit zu analysieren. Offenbar ist es zu massiven Veränderungen gekommen! Nicht nur, dass einige dieser Darsteller inzwischen doch ziemlich schlecht aussehen, so wie der Lauterbach, denn all das Gerede ergibt auch längst keinen Sinn mehr. Davon ausgehend, dass sogenannte Experten bereits vor Jahren von zu beobachtenden Wesensveränderungen sprachen, ergeben nun folgende geistige Auswürfe durchaus Sinn. Die Betroffenen selbst, wie auch in der Zivilbevölkerung wahrzunehmen, sind natürlich ahnungslos und würden eine Veränderung bestreiten, vermutlich mit einer „Demo gegen Rääääächtz“ oder mit einem Protestmarsch „Für IHRE Demokratie“, jedoch wird durch die Reaktionen erst recht offensichtlich, in welcher kognitiven Notlage sich all diese „zu-Zombie-gespritzten“ befinden. Die Nebenwirkungen der sogenannten Impfung sind scheinbar so vielschichtig, dass einzelne Protagonisten mit allerhand Impfschäden in der Summe aller vielfältigen Impfschäden nicht mehr als Impfschäden erkannt werden können. Oder könnten? Neee können, zumal auch die diagnostizierenden Ärzte aus einer psychosozialen Dissonanz heraus eher Long-Covid auf den Zettel schmieren würden, um sich nicht zu verzetteln😉. Unterm Strich ist davon auszugehen, bei aller nüchternen Betrachtungen und meiner ungeimpfter und somit nebenwirkungsfreien Logik, dass im deutschen Buntentag etwas Merkwürdiges umhergeht! Um der Sache auf den Grund gehen zu können oder eventuell noch retten was oder wer noch zu retten wäre, sollte der gesamte Tuntentag Buntentag vollständig recoronatänisiert werden! Daher schlage ich eine Wellenbrecher-Quarantäne für alle Politikkasper vor. Es ist nun sehr wichtig, dass die, die da drinnen im Haus „Für das Deutsche Volk“ sind unter keinen Umständen rauskommen können! Die Vorlage aller Impfpässe, auch der gefälschten(!) sollte sofort erfolgen, um zu prüfen ob und mit welcher Suppe sie gepiekt wurden sind oder auch nicht. Darüber sollte jemand Protokoll führen, Tom Lausen zum Beispiel, aber auf keinen Fall der komische Lauterbach oder die „Sex-Bombe“ Saskia Esken, mit dem freundlichsten Gesicht in der Bestatter-Szene! Und dann werden wir sehen, WAS die sogenannte Impfung aus „rechtschaffenden“ Politschranzen gemacht hat. Und NEEEEEIIIIIN IHR DA OBEN, ES GIBT KEINE ENTSCHÄDIGUNG, VERDAMMT NOCHMAL! … soweit kommts noch … [i] Eine Suche nach Antworten von Alfred-Walter von Staufen„Wenn sich dieser Frust, diese Unzufriedenheit verfestigen,dann werden Schuldige gesucht und man bastelt sichseine Welt und seine Wahrheiten zusammen.“(Frank Brettschneider)

Anfang März 2025 überraschte die deutsche Lügenlandschaft Presselandschaft mit einem „rein zufällig“ aufgetauchten und bis Dato von Angela Merkel und Olaf Scholz gut gehütetem Geheimnis, einer BND-Analyse, dass „Corona“ aus einem Labor im chinesischen Wuhan entfleucht sei.

Selbstverständlich stürzten sich nicht nur die Presse, Funk und Fernsehen auf dieses „ungeheuerliche“ Leak, sondern auch die sozialen Medien, allen voran so gut wie alle Aufklärungskanäle.

Über diese Tatsache staunte ich persönlich nicht schlecht und verstehe bis heute nicht, dass „plötzlich und unerwartet“ aus allen Richtungen dieser Aussage des BNDs blindlings vertraut wurde, wo ansonsten dieser Nachrichtendienst immer als krasser Teufel, als ganz ganz böse Vereinigungssekte dargestellt wird, welche die „alternativen Medien“ ja so sehr bespitzeln, verfolgen und unterwandert hätten. Chapeau kann ich dazu nur sagen. Ja ich ziehe regelrecht meine nicht vorhandene Kippa vor so viel „geballter Wahrheits-Kraft“!!!

Hieß es bisher nicht immer, dass Corona eigentlich nur der ganz normale Schnupfen gewesen wäre? Wie kann man denn dann dieser Laborunfall-Aussage vertrauen? Oder machte Donald J. Trump nicht sogar Anspielungen, dass diese „Todesseuche“ aus „Chyna“ in der Ukraine stammen würde?! Man kann es also drehen und wenden wie man will, dass Ergebnis ist einfach nicht Rund, also über nicht stimmig!

Ich möchte mit diesem Artikel keine Seele vorführen, bloßstellen oder gar diskreditieren. Im Gegenteil: Ich möchte einen anderen und bereits schon oft erwähnten Gedankengang wieder in das Spiel bringen, was mir zu 98% am Wahrscheinlichsten erscheint. Dazu komme ich jedoch weiter unten.

Mir ganz persönlich sind die Alarmglocken angegangen, als ich las, dass die Labortheorie in Wuhan laut BND vorgeblich die „Wahrheit“ sein soll.

Seit diesen Meldungen mit dem hypothetischen „Laborunfall“ kreisen in meinem Kopf zahlreiche Fragen und Thesen, welche aber zu Ende gedacht immer ins Leere laufen oder absolut keinen Sinn ergeben! Aber sind wir doch einmal ehrlich: Eigentlich fing das ganze Elend der Welt doch schon an, als Capri-Sonne in Capri-Sun umbenannt wurde. Oder 😉?!

Na klar und ja zugegeben, könnte solch eine Pandemie durchaus durch eine Panne in einem dieser satanischen Labore Versuchsanstalten passieren, was ja nicht zum ersten Mal geschehen wäre. Davon mal abgesehen stellt sich mir die Frage, warum forscht man überhaupt an so einem Teufelszeug, wenn man angeblich keine „dummen Sachen“ damit vorhat?!

Jedoch sollte man davon ausgehen, dass in China so gut wie alle Labore nach dem neusten und aktuellsten Sicherheitsstandard gebaut wurden. Gerade in China, wo die doppelte und dreifache Überwachung selbst beim Pippi-machen an allererster Stelle in der Staatsdoktrin geschrieben steht, soll solch ein Unfall geschehen?! Wer das glaubt, vertraut auch der „Theorie“ vom BND 😉!

Sind wir doch einmal ehrlich, welches Land würde China dafür verantwortlich machen wollen?! Richtig, keine Sau. Wir alle wissen doch, wenn der „chinesische Drache“ zum Husten gebracht wird, dann wackelt der gesamte Welthandel. Auf Deutsch gesagt, das Land, was mit dem Finger auf China zeigen würde, wäre absolut am Ende, denn ohne China läuft auf diesem Erdreich überhaupt nichts mehr. Wir alle sind auf China angewiesen, was nun einmal Fakt und nicht Fiktiv ist! Die obersten Staatsanführer haben uns von China abhängig gemacht. Schluss, Aus und Ende der Diskussion!

Vielleicht haben die Weltenlenker aber auch bereits vorher beschlossen, dass China das vorgetäuschte Ausgangsland für die „tödlichste fiktive Pandemie aller Zeiten“ sein soll, gerade weil niemand den Chinesen dafür (aus „Respekt“ 😉) verantwortlich machen würde.

Als Gegenleistung dafür, so könnte ich mir vorstellen, hat China das Recht erhalten, EXKLUSIV das komplette Produktsortiment an „erneuerbaren Energien“ weltweit zu verkaufen. Das würde theoretisch Sinn ergeben, denn warum wohl sind bereits vor und auch während der „Pandemie“ fast alle Hersteller für Windkraftanlagen und Photovoltaik-Systeme „hops“ gegangen, bzw. wurden deren Patente massenweise von China aufgekauft oder einfach „gemopst“?!

Ich gehe mal davon aus, dass wir alle die wahre Wahrheit darüber niemals erfahren werden, auch wenn hier und da mal publik gemacht wird, dass man „Corona“ aufarbeiten möchte. Das wird niemals geschehen, darüber sollte man sich im Klaren sein. Und wenn, dann kommt nur wieder eine neue Lüge, eine neue Vertuschung, welche ein Tuch über die alte Vertuschung legt! Das war schon immer so und das wird immer so bleiben. Auch in Zukunft wird sich daran nichts ändern, denn die Mächtigen bleiben auch „morgen“ die Mächtigen und wir „Kleinen“ bleiben auch in Zukunft die kleinen Dummen!

Doch nun mal ein strikter Themenwechsel.

Heißt es nicht immer: „Sie“ zeigen es uns in „ihren“ Filmen?!

Vor einigen Jahren sah ich eine Folge der ARD-Krimireihe „TATORT“, mit dem Titel „Strahlende Zukunft“. Dort wurde die Verzweiflungstat einer Frau gezeigt, die gegen die Strahlengefahr von Sendemasten kämpfte. Im Zuge der Ereignisse ist ein Mord aufzuklären, welcher sich anfangs als eine Eifersuchtstat darstellt.