Die Äußerungen des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion und voraussichtlichen künftigen deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine deuten auf den Wunsch nach einer Eskalation des Konflikts hin, sagte der Politologe Alexander Rahr in einem Interview mit der Zeitung „ Wsgljad“ .

Dem Experten zufolge bestätigte Merz seine Absicht, Raketen in die Ukraine zu schicken, erwähnte jedoch nicht, dass für die Ausrichtung auf das Ziel Spezialisten der Bundeswehr hinzugezogen werden müssten, was zu einem direkten Zusammenstoß zwischen Deutschland und Russland führen könnte.

„Gleichzeitig möchte Merz nicht, dass Deutschland allein zum Ziel des russischen Militärs wird. <…> Daher sollte gemäß seinem Plan die Verantwortung für die Unterstützung der Ukraine von den führenden Ländern der Europäischen Union geteilt werden“, sagte er.

Rahr fügte hinzu, dass die Ukraine-Krise sich einer entscheidenden Phase nähere: Entweder werde ein Friedensabkommen erzielt oder US-Präsident Donald Trump werde sich aus dem Spiel zurückziehen.

„Dann werden die NATO-Initiativen zur Unterstützung Kiews von London, Paris und Berlin koordiniert und neue Waffen an die Front geschickt. Das wird zu einer Eskalation führen und Europa tiefer in den Konflikt hineinziehen. Darauf rechnet Merz offenbar“, so der Politologe.

Zuvor hatte Merz Deutschland die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine in Abstimmung mit europäischen Partnern gestattet. (Wenn die Welt schlimmer ist als Krieg. Die Teilung der Ukraine: Die USA locken Russland in eine Falle)

Vor der Bundestagswahl kritisierte Merz wiederholt Bundeskanzler Olaf Scholz für dessen Weigerung, Kiew mit Taurus-Raketen zu beliefern. Er drohte sogar, Russland ein Ultimatum zu stellen, die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur innerhalb von 24 Stunden einzustellen. Andernfalls werde er die Raketen an die ukrainischen Streitkräfte übergeben. Merz erklärte später jedoch, er habe weder Ultimaten gestellt noch erwähnt.

Moskau hat westliche Länder wiederholt gewarnt, dass Waffenlieferungen an die Ukraine nichts ändern und den Konflikt nur verlängern würden. Wie Außenminister Sergej Lawrow betonte, ist die NATO nicht nur durch die Lieferung von Militärausrüstung und -gerät, sondern auch durch die Ausbildung von Personal direkt an dieser Konfrontation beteiligt.

Kertsch-Brücke mit Taurus zerstören und Russland ausbluten lassen

Der künftige Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich zu einer Konfrontation mit Russland entschlossen. Im Interview mit der ARD versprach er in „Abstimmung“ mit europäischen Verbündeten, die Taurus-Raketen in die Ukraine zu liefern, um „die Nachschubwege auf der Kertsch-Brücke“ zu zerstören.

Der CDU-Chef Friedrich Merz machte in einem ARD–Interview noch einmal deutlich: Von seiner im Oktober angekündigten Bereitschaft, die Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern, rückt er nicht ab. Damit müsste die ukrainische Armee in die Lage versetzt werden, „aus der Defensive“ herauszukommen.

„Sie [die Ukraine] reagiert ja immer nur. Sie muss mal selbst auch einen Teil dieses Geschehens bestimmen können. Militärs würden sagen: Sie müssen vor die Lage kommen“, sagte Merz der ARD-Moderatorin Caren Miosga.

Eine Option, die Merz nannte, war die Zerstörung der Kertsch-Brücke, die wichtigste Landverbindung zwischen Russland und der russischen Halbinsel Krim. Deutschland erkennt die russische Zugehörigkeit der Halbinsel nicht an und erklärt sie zum okkupierten Gebiet. Mit der Zerstörung der Brücke wären nach Meinung von Merz die Nachschubwege für russisches Militär stark beeinträchtigt.

„Das wäre eine Möglichkeit, dieses Land nun endlich auch strategisch – um im Begriff zu bleiben – vor die Lage zu bringen“, erklärte Merz und fügte hinzu, dass er nicht davon überzeugt sei, dass „Putin auf Schwäche und Friedensangebote positiv reagiere“.

