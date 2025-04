„Er wird sich für die Verbrechen, die er begangen hat, verantworten müssen“ – Erzbischof veröffentlicht vernichtende Antwort auf die Nachricht vom Tod von Papst

Erzbischof Carlo Maria Viganò kritisierte Papst Franziskus während seiner Amtszeit häufig. Viganò sprach sich häufig gegen die Unterstützung des Papstes für offene Grenzen und den Sozialismus aus.

Als Reaktion auf Viganos ständige Verurteilung ließ Papst Franziskus ihn im Juli 2024 wegen Schismas exkommunizieren.

Erzbischof Vigano wandte sich gegen die Zerstörung der Kirche, gegen COVID-Maßnahmen, die weltweit individuelle Rechte beschnitten, und gegen Wahlbetrug.

Er rief den Papst für seine destruktiven Handlungen gegen die Kirche und andere, wie die Unterstützung des Weltwirtschaftsforums, zur Rechenschaft. Dafür wurde er aus der Heiligen Katholischen Kirche exkommuniziert.

Am Montag, nach dem Tod von Franziskus, veröffentlichte Carlo Maria Viganò einen vernichtenden Bericht über dessen Herrschaft über die katholische Kirche. Viganò hielt sich nicht zurück. (Die Prophezeiung vom Ende der Welt: Papst Franziskus ist gestorben, eine seltsame Vorhersage ist damit verbunden)

Im Jahr 2018 berichtete Eugenio Scalfari über die Worte, die Bergoglio ihm angeblich über seine Vision vom Leben nach dem Tod anvertraute:

„ Sündige Seelen werden nicht bestraft: Wer bereut, erlangt Gottes Vergebung und schließt sich den Seelen an, die ihn betrachten.

Wer jedoch nicht bereut und deshalb keine Vergebung erlangen kann, verschwindet. Es gibt keine Hölle, sündige Seelen verschwinden einfach .“

Diese ketzerischen Ergüsse stehen im direkten Widerspruch zum katholischen Glauben, der uns lehrt, dass es für jeden ein besonderes Gericht gibt, dem Bergoglio nicht entgehen konnte.

Seine Seele ist daher weder verschwunden noch hat sie sich aufgelöst: Er wird sich für die Verbrechen verantworten müssen, die er begangen hat, vor allem für die Usurpation des Petrusstuhls, um die katholische Kirche zu zerstören und so viele Seelen zu verlieren.

Doch auch wenn dieser Nicht-Papst und Gegenpapst dem Mystischen Leib nicht mehr schaden kann, bleiben doch seine Erben, die Subversiven, die er ungültig zu „Kardinälen“ ernannt hat und die sich seit langem organisieren, um die Fortsetzung der synodalen Revolution und die Destrukturierung des Papsttums zu gewährleisten.

Unterstützt werden sie auch von den konservativen Kardinälen und Bischöfen, die die Legitimität Jorge Bergoglios nicht in Frage gestellt haben. Auf ihnen liegt die Hauptverantwortung für den Ausgang des nächsten „Konklaves“.

