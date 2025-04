Explosive Daten der WHO zeigen, dass die COVID-19-Todesfälle nach der Massenimpfung weltweit in die Höhe schossen

Teile die Wahrheit!

WHO-Daten enthüllen: Mehr Impfungen, mehr Tote.

Neue Studie entlarvt das Scheitern der globalen Impfstrategie – höchste Todesraten in am stärksten geimpften Regionen

Eine neue Studie, veröffentlicht im International Journal of Risk & Safety in Medicine, bringt das offizielle Narrativ über COVID-19 endgültig ins Wanken. Basierend auf offiziellen WHO-Daten zeigt sie einen schockierenden Trend:

Mit zunehmender Impfquote stiegen weltweit auch die COVID-19-Todesfälle – teilweise dramatisch.

Der Titel der Studie ist ebenso deutlich wie verstörend:

„Paradoxical increase in global COVID-19 deaths with vaccination coverage: World Health Organization estimates (2020–2023)”

WHO-Daten: Der große Widerspruch

Während Regierungen und Medien die Massenimpfung als Wendepunkt im Kampf gegen das Virus darstellten, zeigt die neue Analyse das Gegenteil:

In Europa stieg die Zahl der Todesfälle nach Impfstart von 528.625 auf 1.712.047 .

. In Nord- und Südamerika: von 954.673 auf über 2 Millionen Tote .

. Weltweit: von 1,9 Mio. vor der Impfung auf über 5 Mio. in der Impfära – das entspricht einem Anstieg von über 160 %.

Und das brisanteste Detail: Diese Zunahme geschah zeitgleich mit einer der größten medizinischen Interventionen der Menschheitsgeschichte – der COVID-19-Massenimpfung. (Krankenhaus-Whistleblower: Ärzte, die mit derselben mRNA-Charge geimpft wurden, sterben gleichzeitig (Video))

Kritik vom Gesundheitswissenschaftler: „Die Impfung hat die Situation verschärft“

Der US-amerikanische Gesundheitswissenschaftler Nicolas Hulscher, MPH, kommentiert auf Substack die Ergebnisse mit deutlichen Worten:

„Die Massenimpfung gegen COVID-19 ist nicht nur gescheitert – sie hat die Situation sogar verschärft.“

„WHO-Daten zeigen, dass die COVID-19-Todesfälle nach der Massenimpfung weltweit in die Höhe schossen – mit den höchsten Todesraten in den am stärksten geimpften Bevölkerungsgruppen.“

Was untersuchte die Studie?

Die Forscher analysierten:

COVID-Fallzahlen, Todesfälle und Impfquoten in allen WHO-Regionen bis zum 7. Juni 2023

in allen WHO-Regionen bis zum 7. Juni 2023 Vergleich der Todesraten vor und während der Impfära (CFR1 vs. CFR2)

Korrelationen mit Altersstruktur, Impfquote und Todesanstieg

Zentrale Ergebnisse:

In Regionen mit hoher Impfquote – etwa Amerika (Durchimpfung >70 %) und Europa – wurden mehr als 70 % der globalen COVID-19-Todesfälle registriert.

registriert. Die geringsten Todesraten wurden in Regionen mit niedriger Impfquote wie Afrika (3,8 %) und Westpazifik (1,5 %) beobachtet.

und beobachtet. Der prozentuale Anstieg der Todesfälle war in Afrika signifikant korreliert mit dem Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre (r = 0,48) – ein klarer Hinweis auf Altersabhängigkeit, aber keine Erklärung für die globalen Anstiege in den hochgeimpften Ländern.

Fazit der Autoren:

„Die COVID-19-Sterblichkeit stieg in der Ära der Impfung an – insbesondere in Regionen mit höherer Durchimpfungsrate.“

Eine diplomatisch formulierte, aber explosive Aussage. Denn sie widerspricht dem Kernversprechen der globalen Impfkampagne: Leben retten.

Was bedeutet das politisch?

Wenn sich diese Erkenntnisse bestätigen, ist die Vertrauenskrise vorprogrammiert:

Milliardeninvestitionen in fragwürdige Impfstoffe

in fragwürdige Impfstoffe Politische Entscheidungen , die auf falschen Annahmen beruhten

, die auf falschen Annahmen beruhten Mediale Zensur kritischer Stimmen, die nun durch wissenschaftliche Daten rehabilitiert werden

Schlusswort:

Diese Studie bringt nicht nur neue Daten – sie bringt die Frage nach Verantwortung zurück ins Zentrum der öffentlichen Debatte.

Warum starben in den am stärksten geimpften Regionen mehr Menschen – nicht weniger?

Und warum wird darüber öffentlich nicht diskutiert, obwohl es sich um offizielle WHO-Daten handelt?

Quelle der Studie:

Paradoxical increase in global COVID-19 deaths with vaccination coverage (PubMed)